رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
© AP Photo / Burhan Ozbilici
اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب عن العالم، حسب تعبيرها.
ووفقا لما كتبته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "تحجب روسيا ملايين الأطنان من الحبوب التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على مساعدات إضافية لتجنيب العالم أزمة الغذاء".
Russia is blocking millions of tonnes of grains desperately needed across the world.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2022
To help our partners we will mobilise an additional €600 million to avoid a food crisis and an economic shock.
This comes on top of an EU package of €3 billion for global food security.
وقالت: "لمساعدة شركائنا، سنعمل على تعبئة 600 مليون يورو إضافية لتجنب أزمة الغذاء والصدمة الاقتصادية"، لا فتة إلى أن هذا الأمر يأتي "بالإضافة إلى حزمة الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو للأمن الغذائي".
To recover from the pandemic, transform and cope with the food and energy crisis, the world needs a positive investment impulse.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 21, 2022
This is where the €300 billion 🇪🇺 strategy #GlobalGateway comes into play.
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وتحدثت أورسولا أيضا عن "بوابة عالمية بقيمة 300 مليار يورو"، مؤكدة أن "التعافي من الوباء، والتحول والتعامل مع أزمة الغذاء والطاقة، يحتاج العالم في كل ذلك إلى دفعة استثمار إيجابية".