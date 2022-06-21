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https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-تتهم-روسيا-بحجب-ملايين-الأطنان-من-الحبوب-1063989328.html
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب
رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب
اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب عن العالم، حسب تعبيرها. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:22+0000
2022-06-21T13:22+0000
المفوضية الأوروبية
روسيا
حبوب
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ووفقا لما كتبته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "تحجب روسيا ملايين الأطنان من الحبوب التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على مساعدات إضافية لتجنيب العالم أزمة الغذاء".وقالت: "لمساعدة شركائنا، سنعمل على تعبئة 600 مليون يورو إضافية لتجنب أزمة الغذاء والصدمة الاقتصادية"، لا فتة إلى أن هذا الأمر يأتي "بالإضافة إلى حزمة الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو للأمن الغذائي".وتحدثت أورسولا أيضا عن "بوابة عالمية بقيمة 300 مليار يورو"، مؤكدة أن "التعافي من الوباء، والتحول والتعامل مع أزمة الغذاء والطاقة، يحتاج العالم في كل ذلك إلى دفعة استثمار إيجابية".
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المفوضية الأوروبية, روسيا, حبوب

رئيسة المفوضية الأوروبية تتهم روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب

13:22 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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اتهمت رئيسة المفوضية الأوروبية، اورسولا فون دير لاين، روسيا بحجب ملايين الأطنان من الحبوب عن العالم، حسب تعبيرها.
ووفقا لما كتبته أورسولا عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قالت: "تحجب روسيا ملايين الأطنان من الحبوب التي تشتد الحاجة إليها في جميع أنحاء العالم"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية تعمل على مساعدات إضافية لتجنيب العالم أزمة الغذاء".
وقالت: "لمساعدة شركائنا، سنعمل على تعبئة 600 مليون يورو إضافية لتجنب أزمة الغذاء والصدمة الاقتصادية"، لا فتة إلى أن هذا الأمر يأتي "بالإضافة إلى حزمة الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات يورو للأمن الغذائي".
وتحدثت أورسولا أيضا عن "بوابة عالمية بقيمة 300 مليار يورو"، مؤكدة أن "التعافي من الوباء، والتحول والتعامل مع أزمة الغذاء والطاقة، يحتاج العالم في كل ذلك إلى دفعة استثمار إيجابية".
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