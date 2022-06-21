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https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيسة-المفوضية-الأوروبية-يمكن-أن-نحل-مشكلة-إمدادات-الغاز-بتخفيف-استخدام-المواطنين-للتدفئة-والتبريد-1063951863.html
رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكن أن نحل مشكلة إمدادات الغاز بتخفيف استخدام المواطنين للتدفئة والتبريد
رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكن أن نحل مشكلة إمدادات الغاز بتخفيف استخدام المواطنين للتدفئة والتبريد
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أن أوروبا يمكن أن تحل مشكلة إمدادات الغاز عبر خط "التيار الشمالي 1" إذا قام سكان الدول الأوروبية بتخفيض... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:01+0000
2022-06-21T08:01+0000
روسيا
العالم
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وقالت في مقابلة مع صحيفة "دياريو" الإسبانية: "تلعب كفاءة ترشيد استخدام الطاقة وإمدادات الطاقة دورا مهما. إذا خفضنا درجة حرارة التدفئة بمقدار درجتين في المتوسط في أوروبا أو (غيرنا درجة حرارة) مكيف الهواء، فإن أوروبا ستحل مشكلة جميع الإمدادات عبر نورد ستريم".وقد وضعت المفوضية الأوروبية خطة "ريبوريو" بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.وتفترض الخطة خفض واردات الغاز الروسي بنحو 100 مليار متر مكعب، بمقدار الثلثين، بحلول نهاية العام.وفقا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، وهو ما يمثل 45% من حجم الواردات الأوروبية و40% من إجمالي استهلاكها.في وقت سابق، قال ماريا بيلوفا، مديرة الأبحاث في فيجون للاستشارات، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركات الأوروبية تملأ بسرعة مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بسبب مخاطر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي قد تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220529/سخرية-واسعة-بسبب-تصريحات-رئيسة-المفوضية-الأوروبية-حول-سبب-عدم-وقف-شراء-النفط-الروسي-1062847110.html
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رئيسة المفوضية الأوروبية: يمكن أن نحل مشكلة إمدادات الغاز بتخفيف استخدام المواطنين للتدفئة والتبريد

08:01 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbiliciرئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Burhan Ozbilici
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أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، أن أوروبا يمكن أن تحل مشكلة إمدادات الغاز عبر خط "التيار الشمالي 1" إذا قام سكان الدول الأوروبية بتخفيض درجة حرارة التدفئة أو تغيير نظام درجة حرارة مكيف الهواء بمقدار درجتين.
وقالت في مقابلة مع صحيفة "دياريو" الإسبانية: "تلعب كفاءة ترشيد استخدام الطاقة وإمدادات الطاقة دورا مهما. إذا خفضنا درجة حرارة التدفئة بمقدار درجتين في المتوسط في أوروبا أو (غيرنا درجة حرارة) مكيف الهواء، فإن أوروبا ستحل مشكلة جميع الإمدادات عبر نورد ستريم".
وقد وضعت المفوضية الأوروبية خطة "ريبوريو" بعد أن أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.
وتفترض الخطة خفض واردات الغاز الروسي بنحو 100 مليار متر مكعب، بمقدار الثلثين، بحلول نهاية العام.
وفقا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا في عام 2021، وهو ما يمثل 45% من حجم الواردات الأوروبية و40% من إجمالي استهلاكها.
في وقت سابق، قال ماريا بيلوفا، مديرة الأبحاث في فيجون للاستشارات، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، إن الشركات الأوروبية تملأ بسرعة مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بسبب مخاطر فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي قد تؤثر على إمدادات الغاز الطبيعي.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2022
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