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https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-أوسيتيا-الجنوبية-الجميع-ينتظر-الانضمام-لروسيا-لكن-هناك-شروط-1063959406.html
رئيس أوسيتيا الجنوبية: الجميع ينتظر الانضمام لروسيا لكن هناك شروط
رئيس أوسيتيا الجنوبية: الجميع ينتظر الانضمام لروسيا لكن هناك شروط
أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية المنتخب حديثا، آلان غاغلويف، أن الجميع في أوسيتيا الجنوبية ينتظر الانضمام إلى روسيا، ولكن لحدوث ذلك من الضروري الامتثال لجميع... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:22+0000
2022-06-21T09:22+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات غاغلويف الذي قال: "نحن جميعًا مع أن تصبح أوسيتيا الجنوبية جزءًا من روسيا في أقرب وقت ممكن، لكننا نريد اتباع جميع الإجراءات الضرورية".وشدد غاغلويف على أن القيادة ليس لها الحق في معالجة هذه القضية ظاهريا، مضيفا أنه "نحن بحاجة إلى الامتثال لجميع المتطلبات وإجراء مشاورات مع روسيا واتخاذ قرار مرجح مشترك".وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، آلان غاغلويف، بانتخابه رئيسًا لأوسيتيا الجنوبية، متمنيا له النجاح في أداء مهامه.وتصدر زعيم حزب "نيكاس" المعارض، آلان غاغلويف، نتائج فرز 97% من الأصوات، وتقدم في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حيث صوت لصالحه نسبة 54.2% من المنتخبين.
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رئيس أوسيتيا الجنوبية: الجميع ينتظر الانضمام لروسيا لكن هناك شروط

09:22 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Maxim Blinov / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في جائزة بولامارج الأدبية الدولية في موسكو
رئيس جمهورية أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف في جائزة بولامارج الأدبية الدولية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Maxim Blinov
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أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية المنتخب حديثا، آلان غاغلويف، أن الجميع في أوسيتيا الجنوبية ينتظر الانضمام إلى روسيا، ولكن لحدوث ذلك من الضروري الامتثال لجميع المتطلبات اللازمة.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات غاغلويف الذي قال: "نحن جميعًا مع أن تصبح أوسيتيا الجنوبية جزءًا من روسيا في أقرب وقت ممكن، لكننا نريد اتباع جميع الإجراءات الضرورية".
وشدد غاغلويف على أن القيادة ليس لها الحق في معالجة هذه القضية ظاهريا، مضيفا أنه "نحن بحاجة إلى الامتثال لجميع المتطلبات وإجراء مشاورات مع روسيا واتخاذ قرار مرجح مشترك".
وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، آلان غاغلويف، بانتخابه رئيسًا لأوسيتيا الجنوبية، متمنيا له النجاح في أداء مهامه.
وتصدر زعيم حزب "نيكاس" المعارض، آلان غاغلويف، نتائج فرز 97% من الأصوات، وتقدم في الانتخابات الرئاسية في أوسيتيا الجنوبية، حيث صوت لصالحه نسبة 54.2% من المنتخبين.
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