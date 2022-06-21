https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-المجلس-العسكري-الانتقالي-في-تشاد-يتسلم-رسالة-خطية-من-ولي-العهد-السعودي-1064015216.html
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي
تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T21:35+0000
2022-06-21T21:35+0000
2022-06-21T21:35+0000
السعودية
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ولي العهد محمد بن سلمان
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وحسب وكالة الأنباء السعودية، سلم الرسالة، السفير السعودي لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، خلال استقبال ديبي له، اليوم.وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، قد وعد بإجراء حوار وطني شامل قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قال إنها ستجرى خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتمديد مرة واحدة.وتولى محمد السلطة إثر مقتل أبيه، إدريس ديبي الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، بينما كان يقود هجوما ضد المتمردين شمالي البلاد في 19 أبريل/نيسان 2021.وكان المجلس العسكري الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 آذار/مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث ستشهد قطر انعقاد تلك المحادثات.وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً، أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".وهددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد، في 18 حزيران/يونيو، بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني التمهيدي في قطر، جراء ما وصفته بالمضايقات والترهيب، الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي.وجاءت هذه الاحتجاجات، في ظل سعي القوى السياسية المختلفة إلى التوصل لاتفاق سلام، خلال الحوار الوطني التمهيدي في الدوحة.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/معارض-لـسبوتنيك-الحوار-الوطني-التشادي-في-الدوحة-لا-يتقدم-والحكومة-تسعى-للبقاء-في-السلطة-1063954825.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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السعودية, أخبار تشاد, ولي العهد محمد بن سلمان
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد يتسلم رسالة خطية من ولي العهد السعودي
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تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وحسب وكالة الأنباء السعودية
، سلم الرسالة، السفير السعودي لدى جمهورية تشاد عامر بن علي الشهري، خلال استقبال ديبي له، اليوم.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي، قد وعد بإجراء حوار وطني شامل قبل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية قال إنها ستجرى خلال مهلة 18 شهرا قابلة للتمديد مرة واحدة.
وتولى محمد السلطة إثر مقتل أبيه، إدريس ديبي
الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، بينما كان يقود هجوما ضد المتمردين شمالي البلاد في 19 أبريل/نيسان 2021.
وكان المجلس العسكري
الانتقالي في تشاد قد أعلن، في 9 آذار/مارس الماضي تشكيل لجنة للتفاوض مع ممثلي جماعات سياسية وعسكرية في البلاد، حيث ستشهد قطر انعقاد تلك المحادثات.
وشدد ديبي على أن الحوار الوطني الذي يتعين على المجلس العسكري إجراؤه لن يكون وطنياً أو شاملاً إلا بمشاركة جميع مكونات الأمة، موضحاً، أنه "ولهذا السبب فإن إخواننا السياسيين والعسكريين مدعوون إلى طاولة مفاوضات صريحة وأخوية ومباشرة".
وهددت الحركات السياسية والعسكرية المعارضة في تشاد، في 18 حزيران/يونيو، بتعليق مشاركتها في الحوار الوطني التمهيدي في قطر، جراء ما وصفته بالمضايقات والترهيب، الذي تتعرض له من قبل الوفد الحكومي.
وجاءت هذه الاحتجاجات، في ظل سعي القوى السياسية المختلفة إلى التوصل لاتفاق سلام، خلال الحوار الوطني التمهيدي في الدوحة.