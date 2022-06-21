https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-الوزراء-الياباني-الحفاظ-على-علاقات-مستقرة-وبناءة-مع-الصين-أمر-بالغ-الأهمية-1063977250.html
رئيس وزراء اليابان: الحفاظ على علاقات مستقرة وبناءة مع الصين أمر بالغ الأهمية
رئيس وزراء اليابان: الحفاظ على علاقات مستقرة وبناءة مع الصين أمر بالغ الأهمية
أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أهمية الحفاظ على علاقات بلاده البناءة مع الصين. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:59+0000
2022-06-21T10:59+0000
2022-06-21T11:00+0000
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وحسب تصريحات له، اليوم الثلاثاء، نقلتها وكالة أنباء كيودو اليابانية، قال كيشيدا إن الحفاظ على علاقات مستقرة وبناءة مع الصين أمر بالغ الأهمية.تصريحات رئيس الحكومة اليابانية جاءت خلال مناظرة بين قادة الحزب قبل انعقاد مجلس النواب في 10 يوليو/ تموز، المقبل، لانتخاب أعضاء المجلس.وقال كيشيدا: "الحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين أمر مهم ليس فقط بالنسبة لبعضنا البعض ولكن أيضا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي"، لافتا إلى أنه اتخذ موقفاً إيجابياً من القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تحدث معه آخر مرة في أكتوبر، قائلاً إن "الحوار مهم". وفيما يتعلق بكوريا الجنوبية، قال كيشيدا إن طوكيو وسيئول "لا يمكنهما المضي قدما" ما لم يحصل تقدم في حل قضايا مثل مطالبات التعويض من الكوريين الجنوبيين عن عملهم الذي تم تقديمه في ظل الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.ومعروف أن العلاقات الصينية اليابانية معقدة منذ أن اشترت الحكومة اليابانية ثلاثا من الجزر الخمس، التي تعتبرها بكين أراضي صينية، من مالك ياباني خاص في عام 2012، إضافة إلى ما تبديه اليابان دوما من انزعاج جراء وجود السفن الصينية في المنطقة.بالإضافة إلى ذلك، أعربت السلطات اليابانية مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن التحديث العسكري للصين وتوسيع نشاطها العسكري في المنطقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220521/اليابان-تقدم-احتجاجا-رسميا-إلى-بكين-بسبب-التنقيب-عن-الغاز-في-بحر-الصين-الشرقي-1062530035.html
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الصين, كوريا الجنوبية
رئيس وزراء اليابان: الحفاظ على علاقات مستقرة وبناءة مع الصين أمر بالغ الأهمية
10:59 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 11:00 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أهمية الحفاظ على علاقات بلاده البناءة مع الصين.
وحسب تصريحات له، اليوم الثلاثاء، نقلتها وكالة أنباء كيودو
اليابانية، قال كيشيدا إن الحفاظ على علاقات مستقرة وبناءة مع الصين أمر بالغ الأهمية.
تصريحات رئيس الحكومة اليابانية جاءت خلال مناظرة بين قادة الحزب قبل انعقاد
مجلس النواب في 10 يوليو/ تموز، المقبل، لانتخاب أعضاء المجلس.
وقال كيشيدا: "الحفاظ على علاقات مستقرة مع الصين أمر مهم ليس فقط بالنسبة لبعضنا البعض ولكن أيضا من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي"، لافتا إلى أنه اتخذ موقفاً إيجابياً من القمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي تحدث معه آخر مرة في أكتوبر، قائلاً إن "الحوار مهم".
وفيما يتعلق بكوريا
الجنوبية، قال كيشيدا إن طوكيو وسيئول "لا يمكنهما المضي قدما" ما لم يحصل تقدم في حل قضايا مثل مطالبات التعويض من الكوريين الجنوبيين عن عملهم الذي تم تقديمه في ظل الحكم الاستعماري الياباني لشبه الجزيرة الكورية 1910-1945.
ويصادف هذا العام الذكرى الخمسين لتطبيع العلاقات بين اليابان والصين. ومع ذلك، هناك نزاع إقليمي مستمر بين البلدين حول جزر سينكاكو (المعروفة باسم جزر دياويو في الصين) في بحر الصين الشرقي.
ومعروف أن العلاقات الصينية اليابانية معقدة منذ أن اشترت الحكومة اليابانية ثلاثا من الجزر الخمس، التي تعتبرها بكين أراضي صينية، من مالك ياباني خاص في عام 2012، إضافة إلى ما تبديه اليابان دوما من انزعاج جراء وجود السفن الصينية في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، أعربت السلطات اليابانية
مرارًا وتكرارًا عن قلقها بشأن التحديث العسكري للصين وتوسيع نشاطها العسكري في المنطقة.