https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-الوزراء-اليوناني-نستعد-لكل-السيناريوهات-بما-فيها-منع-روسيا-الغاز-تماما-عن-أوروبا-1063965894.html
رئيس الوزراء اليوناني: نستعد لكل السيناريوهات بما فيها منع روسيا الغاز تماما عن أوروبا
رئيس الوزراء اليوناني: نستعد لكل السيناريوهات بما فيها منع روسيا الغاز تماما عن أوروبا
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان تحضر نفسها للوقت الذي تمنع فيها روسيا الغاز تماما عن أوروبا، حتى لو لم يكن هذا مرجحا... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:40+0000
2022-06-21T10:40+0000
2022-06-21T10:40+0000
اليونان
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وتابع رئيس الوزراء لأحد المواقع الصحفية اليونانية، إن بلاده تؤمن نفسها ضد أسوأ السيناريوهات وهو أن تمنع روسيا غازها عن أوروبا، ورغم قوله إنه لا يعتقد حدوث ذلك، أكد: "نستعد لكل الخيارات المحتملة". وتعتبر اليونان نقطة دخول واردات الغاز بالنسبة لأوروبا، ولديها القدرة على تأمين احتياجات نفسها لتتجنب أي نقص متوقع مستقبلا حسب رئيس الوزراء.وأضاف ميتسوتاكيس، أنه مهتم بأسعار الطاقة أكثر من مسألة إتاحتها وهي المشكلة التي تحدث المعاناة منها الآن. وفي إطار خطتها لتقليل استخدامات الطاقة، تدعم اليونان المواطنين بحوالي 158 مليون دولار لكي يقوموا بتغيير ثلاجاتهم وأجهزة التكييف في منازلهم بأخرى جديدة، أقل استهلاكا للطاقة.و تتراوح الإعانات بين 30 إلى 50% من قيمة الأجهزة أو من 135 إلى 710 يوروهات.وحسب وزير الطاقة اليوناني، يعمل استمرار هذا البرنامج الحكومي على تخفيض فاتورة استهلاك المواطن سنويا بمقدار 40% أو قرابة 317 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/أسعار-الغاز-تتجاوز-1150-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-في-أوروبا-1063654268.html
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اليونان
رئيس الوزراء اليوناني: نستعد لكل السيناريوهات بما فيها منع روسيا الغاز تماما عن أوروبا
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قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان تحضر نفسها للوقت الذي تمنع فيها روسيا الغاز تماما عن أوروبا، حتى لو لم يكن هذا مرجحا حاليا.
وتابع رئيس الوزراء لأحد المواقع الصحفية اليونانية، إن بلاده تؤمن نفسها ضد أسوأ السيناريوهات وهو أن تمنع روسيا غازها
عن أوروبا، ورغم قوله إنه لا يعتقد حدوث ذلك، أكد: "نستعد لكل الخيارات المحتملة".
وتعتبر اليونان نقطة دخول واردات الغاز بالنسبة لأوروبا، ولديها القدرة على تأمين احتياجات نفسها لتتجنب أي نقص متوقع مستقبلا حسب رئيس الوزراء.
وأضاف ميتسوتاكيس، أنه مهتم بأسعار الطاقة أكثر من مسألة إتاحتها وهي المشكلة التي تحدث المعاناة منها الآن.
وفي إطار خطتها لتقليل استخدامات الطاقة، تدعم اليونان المواطنين بحوالي 158 مليون دولار لكي يقوموا بتغيير ثلاجاتهم وأجهزة التكييف في منازلهم بأخرى جديدة، أقل استهلاكا للطاقة.
و تتراوح الإعانات بين 30 إلى 50% من قيمة الأجهزة أو من 135 إلى 710 يوروهات.
وحسب وزير الطاقة اليوناني، يعمل استمرار هذا البرنامج الحكومي على تخفيض فاتورة استهلاك المواطن
سنويا بمقدار 40% أو قرابة 317 دولارا.