عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-الوزراء-اليوناني-نستعد-لكل-السيناريوهات-بما-فيها-منع-روسيا-الغاز-تماما-عن-أوروبا-1063965894.html
رئيس الوزراء اليوناني: نستعد لكل السيناريوهات بما فيها منع روسيا الغاز تماما عن أوروبا
رئيس الوزراء اليوناني: نستعد لكل السيناريوهات بما فيها منع روسيا الغاز تماما عن أوروبا
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان تحضر نفسها للوقت الذي تمنع فيها روسيا الغاز تماما عن أوروبا، حتى لو لم يكن هذا مرجحا... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:40+0000
2022-06-21T10:40+0000
اليونان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/29/1044702906_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_f0795fafb5214da59bb8f825d46402a1.jpg
وتابع رئيس الوزراء لأحد المواقع الصحفية اليونانية، إن بلاده تؤمن نفسها ضد أسوأ السيناريوهات وهو أن تمنع روسيا غازها عن أوروبا، ورغم قوله إنه لا يعتقد حدوث ذلك، أكد: "نستعد لكل الخيارات المحتملة". وتعتبر اليونان نقطة دخول واردات الغاز بالنسبة لأوروبا، ولديها القدرة على تأمين احتياجات نفسها لتتجنب أي نقص متوقع مستقبلا حسب رئيس الوزراء.وأضاف ميتسوتاكيس، أنه مهتم بأسعار الطاقة أكثر من مسألة إتاحتها وهي المشكلة التي تحدث المعاناة منها الآن. وفي إطار خطتها لتقليل استخدامات الطاقة، تدعم اليونان المواطنين بحوالي 158 مليون دولار لكي يقوموا بتغيير ثلاجاتهم وأجهزة التكييف في منازلهم بأخرى جديدة، أقل استهلاكا للطاقة.و تتراوح الإعانات بين 30 إلى 50% من قيمة الأجهزة أو من 135 إلى 710 يوروهات.وحسب وزير الطاقة اليوناني، يعمل استمرار هذا البرنامج الحكومي على تخفيض فاتورة استهلاك المواطن سنويا بمقدار 40% أو قرابة 317 دولارا.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/أسعار-الغاز-تتجاوز-1150-دولار-لكل-ألف-متر-مكعب-في-أوروبا-1063654268.html
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104470/29/1044702906_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_9a6c74f2061d1214ef9469edb6015c33.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اليونان

رئيس الوزراء اليوناني: نستعد لكل السيناريوهات بما فيها منع روسيا الغاز تماما عن أوروبا

10:40 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaro
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الثلاثاء، إن اليونان تحضر نفسها للوقت الذي تمنع فيها روسيا الغاز تماما عن أوروبا، حتى لو لم يكن هذا مرجحا حاليا.
وتابع رئيس الوزراء لأحد المواقع الصحفية اليونانية، إن بلاده تؤمن نفسها ضد أسوأ السيناريوهات وهو أن تمنع روسيا غازها عن أوروبا، ورغم قوله إنه لا يعتقد حدوث ذلك، أكد: "نستعد لكل الخيارات المحتملة".
وتعتبر اليونان نقطة دخول واردات الغاز بالنسبة لأوروبا، ولديها القدرة على تأمين احتياجات نفسها لتتجنب أي نقص متوقع مستقبلا حسب رئيس الوزراء.
وأضاف ميتسوتاكيس، أنه مهتم بأسعار الطاقة أكثر من مسألة إتاحتها وهي المشكلة التي تحدث المعاناة منها الآن.
محطة ضغط الغاز في قسم خط أنابيب الغاز يامال-أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2022
أسعار الغاز تتجاوز 1150 دولار لكل ألف متر مكعب في أوروبا
15 يونيو, 14:17 GMT
وفي إطار خطتها لتقليل استخدامات الطاقة، تدعم اليونان المواطنين بحوالي 158 مليون دولار لكي يقوموا بتغيير ثلاجاتهم وأجهزة التكييف في منازلهم بأخرى جديدة، أقل استهلاكا للطاقة.
و تتراوح الإعانات بين 30 إلى 50% من قيمة الأجهزة أو من 135 إلى 710 يوروهات.
وحسب وزير الطاقة اليوناني، يعمل استمرار هذا البرنامج الحكومي على تخفيض فاتورة استهلاك المواطن سنويا بمقدار 40% أو قرابة 317 دولارا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала