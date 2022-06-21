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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-جمهورية-القرم-لا-يزال-15-جنديا-يتناوبون-على-حراسة-منصات-الحفر-العاملة-1063945995.html
رئيس جمهورية القرم: لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة
رئيس جمهورية القرم: لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التابعة لشركة "تشيرنومورنفتغاز"، وأنه لا يزال 15 جنديا يتناوبون... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:47+0000
2022-06-21T06:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وكتب أكسينوف عبر قناته على "تلغرام": "وفقا للمعلومات حول منصات الحفر التابعة لشركة "تشيرنومورنفتغاز" في الوقت الحالي، تم إجلاء 94 شخصا. لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة. لسوء الحظ، تم تأكيد معلومات عن 3 جرحى و7 مفقودين. أنا أضمن أن العمل سيستمر. ستتصل حكومة جمهورية القرم بأقارب وأصدقاء المفقودين والمصابين في المستقبل القريب".وقال أكسيونوف في وقت سابق، عبر قناة "روسيا 24 " التلفزيونية: "الضربة الأولى كانت الساعة 8:37 صباحاً. وإجمالا كانت هناك ثلاث ضربات على ثلاث منصات حفر".ووفقا له، فإن الضربة الأكثر خطورة، وفقا للمعلومات الأولية، استهدفت منصة الحفر الأولى.وأضاف أيضًا، أنه كان يعمل في منصات الحفر في "تشورنومورنيفتيغاز " أثناء القصف، ما مجموعه 109 أشخاص، وأنه تم إجلاء 21 شخصاً.وأردف أكسينوف : "كامل أراضي شبه جزيرة القرم تحت الحماية. من وجهة نظر الدفاع الجوي، فإن الجزء البري بأكمله من شبه الجزيرة محميّ بأقصى درجة، بما في ذلك جسر القرم. لا أحد هنا معرض للتهديد من أي كان".ومن جانبها، أعلنت عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية استهدفت منصات تابعة لشركة "تشيرنومور نفط غاز"، تعمل في حقل غاز بالبحر الأسود. وقالت كوفيتيدي، لوكالة "سبوتنيك"، "الضربة استهدفت 3 منصات في حقل غاز أوديسكويه، الذي يبعد 71 كيلومترًا عن [ميناء] أوديسا".وكان مراسلو وكالة "سبوتنيك"، قد توصلوا يوم الاثنين، إلى أن الأقمار الصناعية التجارية الأميركية صورت منطقة البحر الأسود، حيث توجد منصات الحفر "تشيرنومورنفتغاز"، قبل أسبوع من استهداف القوات الأوكرانية لمنشآت في شبه جزيرة القرم.وبحسب المراسلين: "صورت الأقمار الصناعية "ورلدفيو-1"، "ورلدفيو-2"، ورلدفيو-3"، المنطقة التي توجد بها منصات الحفر، في 11 و13 و14 يونيو/حزيران على التوالي".وصرح مصدر أمني في شبه جزيرة القرم ، لوكالة "سبوتنيك"، بهذا الصدد، أن الاستهداف طال إحدى منصات الحفر على خط عرض "كيب تارخانكوت"، تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html
https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدوما-نهاية-من-اتخذ-قرار-قصف-منصات-الحفر-في-البحر-الأسود-ستكون-حزينة--1063910176.html
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رئيس جمهورية القرم: لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة

06:47 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Sergei Averin / الذهاب إلى بنك الصوررئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف
رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Sergei Averin
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أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التابعة لشركة "تشيرنومورنفتغاز"، وأنه لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة.
وكتب أكسينوف عبر قناته على "تلغرام": "وفقا للمعلومات حول منصات الحفر التابعة لشركة "تشيرنومورنفتغاز" في الوقت الحالي، تم إجلاء 94 شخصا. لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة. لسوء الحظ، تم تأكيد معلومات عن 3 جرحى و7 مفقودين. أنا أضمن أن العمل سيستمر. ستتصل حكومة جمهورية القرم بأقارب وأصدقاء المفقودين والمصابين في المستقبل القريب".
وقال أكسيونوف في وقت سابق، عبر قناة "روسيا 24 " التلفزيونية: "الضربة الأولى كانت الساعة 8:37 صباحاً. وإجمالا كانت هناك ثلاث ضربات على ثلاث منصات حفر".
ووفقا له، فإن الضربة الأكثر خطورة، وفقا للمعلومات الأولية، استهدفت منصة الحفر الأولى.
وأضاف أيضًا، أنه كان يعمل في منصات الحفر في "تشورنومورنيفتيغاز " أثناء القصف، ما مجموعه 109 أشخاص، وأنه تم إجلاء 21 شخصاً.
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رئيس جمهورية القرم: الجيش الأوكراني يقصف منصات حفر لشركة البحر الأسود للنفط والغاز
أمس, 11:45 GMT
وأردف أكسينوف : "كامل أراضي شبه جزيرة القرم تحت الحماية. من وجهة نظر الدفاع الجوي، فإن الجزء البري بأكمله من شبه الجزيرة محميّ بأقصى درجة، بما في ذلك جسر القرم. لا أحد هنا معرض للتهديد من أي كان".
ومن جانبها، أعلنت عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية استهدفت منصات تابعة لشركة "تشيرنومور نفط غاز"، تعمل في حقل غاز بالبحر الأسود. وقالت كوفيتيدي، لوكالة "سبوتنيك"، "الضربة استهدفت 3 منصات في حقل غاز أوديسكويه، الذي يبعد 71 كيلومترًا عن [ميناء] أوديسا".
وكان مراسلو وكالة "سبوتنيك"، قد توصلوا يوم الاثنين، إلى أن الأقمار الصناعية التجارية الأميركية صورت منطقة البحر الأسود، حيث توجد منصات الحفر "تشيرنومورنفتغاز"، قبل أسبوع من استهداف القوات الأوكرانية لمنشآت في شبه جزيرة القرم.
وبحسب المراسلين: "صورت الأقمار الصناعية "ورلدفيو-1"، "ورلدفيو-2"، ورلدفيو-3"، المنطقة التي توجد بها منصات الحفر، في 11 و13 و14 يونيو/حزيران على التوالي".
وصرح مصدر أمني في شبه جزيرة القرم ، لوكالة "سبوتنيك"، بهذا الصدد، أن الاستهداف طال إحدى منصات الحفر على خط عرض "كيب تارخانكوت"، تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.
الدوما الروسية، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2022
الدوما: نهاية من اتخذ قرار قصف منصات الحفر في البحر الأسود ستكون حزينة
أمس, 12:33 GMT
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