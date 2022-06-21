https://arabic.sputniknews.com/20220621/رئيس-جمهورية-القرم-لا-يزال-15-جنديا-يتناوبون-على-حراسة-منصات-الحفر-العاملة-1063945995.html

رئيس جمهورية القرم: لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة

رئيس جمهورية القرم: لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم، سيرغي أكسيونوف، اليوم الاثنين، أنه تم إجلاء 94 شخصا من منصات الحفر التابعة لشركة "تشيرنومورنفتغاز"، وأنه لا يزال 15 جنديا يتناوبون... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T06:47+0000

2022-06-21T06:47+0000

2022-06-21T06:47+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103604/74/1036047445_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_19d3c3c52915b9f28da86be4a94e7d0b.jpg

وكتب أكسينوف عبر قناته على "تلغرام": "وفقا للمعلومات حول منصات الحفر التابعة لشركة "تشيرنومورنفتغاز" في الوقت الحالي، تم إجلاء 94 شخصا. لا يزال 15 جنديا يتناوبون على حراسة منصات الحفر العاملة. لسوء الحظ، تم تأكيد معلومات عن 3 جرحى و7 مفقودين. أنا أضمن أن العمل سيستمر. ستتصل حكومة جمهورية القرم بأقارب وأصدقاء المفقودين والمصابين في المستقبل القريب".وقال أكسيونوف في وقت سابق، عبر قناة "روسيا 24 " التلفزيونية: "الضربة الأولى كانت الساعة 8:37 صباحاً. وإجمالا كانت هناك ثلاث ضربات على ثلاث منصات حفر".ووفقا له، فإن الضربة الأكثر خطورة، وفقا للمعلومات الأولية، استهدفت منصة الحفر الأولى.وأضاف أيضًا، أنه كان يعمل في منصات الحفر في "تشورنومورنيفتيغاز " أثناء القصف، ما مجموعه 109 أشخاص، وأنه تم إجلاء 21 شخصاً.وأردف أكسينوف : "كامل أراضي شبه جزيرة القرم تحت الحماية. من وجهة نظر الدفاع الجوي، فإن الجزء البري بأكمله من شبه الجزيرة محميّ بأقصى درجة، بما في ذلك جسر القرم. لا أحد هنا معرض للتهديد من أي كان".ومن جانبها، أعلنت عضو مجلس الاتحاد الروسي عن جمهورية القرم، أولغا كوفيتيدي، في وقت سابق، أن القوات الأوكرانية استهدفت منصات تابعة لشركة "تشيرنومور نفط غاز"، تعمل في حقل غاز بالبحر الأسود. وقالت كوفيتيدي، لوكالة "سبوتنيك"، "الضربة استهدفت 3 منصات في حقل غاز أوديسكويه، الذي يبعد 71 كيلومترًا عن [ميناء] أوديسا".وكان مراسلو وكالة "سبوتنيك"، قد توصلوا يوم الاثنين، إلى أن الأقمار الصناعية التجارية الأميركية صورت منطقة البحر الأسود، حيث توجد منصات الحفر "تشيرنومورنفتغاز"، قبل أسبوع من استهداف القوات الأوكرانية لمنشآت في شبه جزيرة القرم.وبحسب المراسلين: "صورت الأقمار الصناعية "ورلدفيو-1"، "ورلدفيو-2"، ورلدفيو-3"، المنطقة التي توجد بها منصات الحفر، في 11 و13 و14 يونيو/حزيران على التوالي".وصرح مصدر أمني في شبه جزيرة القرم ، لوكالة "سبوتنيك"، بهذا الصدد، أن الاستهداف طال إحدى منصات الحفر على خط عرض "كيب تارخانكوت"، تعمل على مسافة تصل إلى 100 كيلومتر من الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

https://arabic.sputniknews.com/20220620/رئيس-جمهورية-القرم-الجيش-الأوكراني-يقصف-منصات-حفر-لشركة-البحر-الأسود-للنفط-والغاز-1063906967.html

https://arabic.sputniknews.com/20220620/الدوما-نهاية-من-اتخذ-قرار-قصف-منصات-الحفر-في-البحر-الأسود-ستكون-حزينة--1063910176.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا