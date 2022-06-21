عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/رسالة-من-أبو-الغيط-إلى-رئيس-حكومة-الصومال-1063959526.html
رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال
رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطابا إلى رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:24+0000
2022-06-21T09:24+0000
الصومال
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054373700_0:285:600:623_1920x0_80_0_0_37640ec4d5849cdc080060d341591232.jpg
وجاء في الخطاب الذي وجهه أبو الغيط إلى بري، اليوم الثلاثاء، تهنئة من الأمين العام لرئيس الحكومة الجديد لثقة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في شخصه وتعيينه رئيسا للحكومة. وحسب وكالة الأنباء الصومالية، قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد لبري التزام الجامعة بمساندة الحكومة في جميع سياساتها لتحقيق الأمن والاستقرار للصومال. ومن المقرر أن تقدم حكومة الصومال تقريرا للجامعة العربية في قمتها القادمة في الجزائر حول سبل التعاون بين الجانبين.وعين حمزة عبدي بري رئيسا لوزراء الصومال يوم 15 مايو الماضي.
الصومال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/14/1054373700_0:229:600:679_1920x0_80_0_0_594a110bad4ff5ac58a3bbd7b9d902a2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصومال

رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال

09:24 GMT 21.06.2022
© Photo / الجامعة العربيةالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض "دبي إكسبو 2020"
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في معرض دبي إكسبو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Photo / الجامعة العربية
تابعنا عبرTelegram
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطابا إلى رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري.
وجاء في الخطاب الذي وجهه أبو الغيط إلى بري، اليوم الثلاثاء، تهنئة من الأمين العام لرئيس الحكومة الجديد لثقة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في شخصه وتعيينه رئيسا للحكومة.
وحسب وكالة الأنباء الصومالية، قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد لبري التزام الجامعة بمساندة الحكومة في جميع سياساتها لتحقيق الأمن والاستقرار للصومال.
ومن المقرر أن تقدم حكومة الصومال تقريرا للجامعة العربية في قمتها القادمة في الجزائر حول سبل التعاون بين الجانبين.
وعين حمزة عبدي بري رئيسا لوزراء الصومال يوم 15 مايو الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала