https://arabic.sputniknews.com/20220621/رسالة-من-أبو-الغيط-إلى-رئيس-حكومة-الصومال-1063959526.html
رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال
رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال
وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطابا إلى رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:24+0000
2022-06-21T09:24+0000
2022-06-21T09:24+0000
الصومال
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وجاء في الخطاب الذي وجهه أبو الغيط إلى بري، اليوم الثلاثاء، تهنئة من الأمين العام لرئيس الحكومة الجديد لثقة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في شخصه وتعيينه رئيسا للحكومة. وحسب وكالة الأنباء الصومالية، قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد لبري التزام الجامعة بمساندة الحكومة في جميع سياساتها لتحقيق الأمن والاستقرار للصومال. ومن المقرر أن تقدم حكومة الصومال تقريرا للجامعة العربية في قمتها القادمة في الجزائر حول سبل التعاون بين الجانبين.وعين حمزة عبدي بري رئيسا لوزراء الصومال يوم 15 مايو الماضي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصومال
رسالة من أبو الغيط إلى رئيس حكومة الصومال
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وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خطابا إلى رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري.
وجاء في الخطاب الذي وجهه أبو الغيط إلى بري، اليوم الثلاثاء، تهنئة من الأمين العام لرئيس الحكومة الجديد لثقة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في شخصه وتعيينه رئيسا للحكومة.
وحسب وكالة الأنباء الصومالية،
قال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أكد لبري التزام الجامعة بمساندة الحكومة في جميع سياساتها لتحقيق الأمن والاستقرار للصومال.
ومن المقرر أن تقدم حكومة الصومال تقريرا للجامعة العربية في قمتها القادمة في الجزائر حول سبل التعاون بين الجانبين.
وعين حمزة عبدي بري
رئيسا لوزراء الصومال يوم 15 مايو الماضي.