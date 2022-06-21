https://arabic.sputniknews.com/20220621/روسيا-تؤكد-دعم-جهود-التوصل-لحل-سياسي-شامل-للأزمة-اليمنية-1063986572.html

روسيا تؤكد دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

روسيا تؤكد دعم جهود التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية

جددت روسيا الاتحادية، اليوم الثلاثاء، دعمها للجهود الدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، المستمرة منذ نحو ثماني سنوات. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T12:37+0000

2022-06-21T12:37+0000

2022-06-21T12:37+0000

العالم العربي

الحرب على اليمن

روسيا

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القاهرة – سبوتنيك. وقال القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن، يفغيني كودروف، خلال لقائه في الرياض، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، محمد بن سعيد آل جابر؛ بحسب سفارة روسيا عبر "تويتر"، إن "الملف اليمني لا يزال محور اهتمام مجلس أمن الأمم المتحدة".وأضاف أن "روسيا بوصفها عضواً دائماً في مجلس الأمن، تؤكد دعمها للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية".وخلال اللقاء، تم الإعراب عن القلق بشأن الحالة الإنسانية الخطيرة في اليمن، ومناقشة آفاق تحسين الحالة الإنسانية؛ نظرا إلى تنفيذ مشاريع البرنامج السعودي. كما جرت مناقشة تطورات الأوضاع في اليمن، بالتركيز على الفوائد الملموسة لتجديد الهدنة، وضرورة إعادة فتح الطرق في تعز.وفي الثاني من يونيو/حزيران الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، موافقة أطراف النزاع في اليمن على مقترح أممي لتمديد الهدنة السارية في البلد العربي، شهرين إضافيين، تنتهي مطلع أغسطس/آب المقبل، وفق بنود الاتفاقية الأصلية، التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل/نيسان الماضي. وتتضمن هدنة الأمم المتحدة في اليمن، وقف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن. كما تتضمن الهدنة الأممية السماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.

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العالم العربي, الحرب على اليمن, روسيا