https://arabic.sputniknews.com/20220621/روسيا-تسلم-650-عربة-قطار-إلى-مصر-بحلول-نهاية-عام-2024--1063989921.html
روسيا تسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول نهاية عام 2024
روسيا تسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول نهاية عام 2024
قال نائب رئيس شركة "ترانسماشهولدينغ"، إن روسيا ستسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول عام 2024. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:29+0000
2022-06-21T13:29+0000
2022-06-21T13:29+0000
روسيا
العالم العربي
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وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء، سنقوم بتسليم العربات إلى مصر. وبطبيعة الحال، فإن الوضع الحالي قد فرض تحولات مؤقتة في المبيعات، ولكن مع ذلك، بحلول عام 2024، وبموجب العقد، سيتم تسليم 650 عربة".وتابع: "هذا العقد له أهمية كبيرة لكل من الجانبين الروسي والمصري. بالنسبة للجانب المصري، هذه فرصة لاستخدام العربات الحديثة، وزيادة حصة السكك الحديدية".أما بالنسبة لتوريد العربات لمترو الإسكندرية، وفقا لنائب رئيس ترانسماشهولدينغ، "الآن الكرة في ملعب المصريين، على الأرجح أن ذلك سيكون العام المقبل".كجزء من العقد الموقع في سبتمبر 2018، من المخطط تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر. يتم التمويل بشكل مشترك من قبل بنوك التصدير والاستيراد. كما يتم تنظيم الإنتاج في روسيا (في مصنع تفير كاردج للبناء) وفي مصر (في مؤسسة دوناكيزي جيه آر إم أوكجاف أوكجت).
https://arabic.sputniknews.com/20211125/عربات-بأجنحة-علماء-صينيون-يقترحون-حلا-لزيادة-سرعة-القطارات-1053262099.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا تسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول نهاية عام 2024
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قال نائب رئيس شركة "ترانسماشهولدينغ"، إن روسيا ستسلم 650 عربة قطار إلى مصر بحلول عام 2024.
وأضاف: "بغض النظر عن أي شيء، سنقوم بتسليم العربات إلى مصر. وبطبيعة الحال، فإن الوضع الحالي قد فرض تحولات مؤقتة في المبيعات، ولكن مع ذلك، بحلول عام 2024، وبموجب العقد، سيتم تسليم 650 عربة".
وتابع: "هذا العقد له أهمية كبيرة لكل من الجانبين الروسي والمصري. بالنسبة للجانب المصري، هذه فرصة لاستخدام العربات الحديثة، وزيادة حصة السكك الحديدية".
أما بالنسبة لتوريد العربات لمترو الإسكندرية، وفقا لنائب رئيس ترانسماشهولدينغ، "الآن الكرة في ملعب المصريين، على الأرجح أن ذلك سيكون العام المقبل".
كجزء من العقد الموقع في سبتمبر 2018، من المخطط تسليم 1300 عربة قطار إلى مصر. يتم التمويل بشكل مشترك من قبل بنوك التصدير والاستيراد. كما يتم تنظيم الإنتاج في روسيا (في مصنع تفير كاردج للبناء) وفي مصر (في مؤسسة دوناكيزي جيه آر إم أوكجاف أوكجت).
25 نوفمبر 2021, 05:37 GMT