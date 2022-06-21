https://arabic.sputniknews.com/20220621/زيلينسكي-يحضر-قمتي-السبع-والناتو-عن-بعد-1063991982.html
زيلينسكي يحضر قمتي السبع والناتو عن بعد
زيلينسكي يحضر قمتي السبع والناتو عن بعد
قرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي بشكل افتراضي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:45+0000
2022-06-21T13:45+0000
2022-06-21T13:45+0000
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قال نائب مدير مكتب الزعيم الأوكراني إيغور جوفكا إن "الرئيس زيلينسكي سيلقي خطابا افتراضيا على هامش الدورة الأولى لقمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في العاصمة الإسبانية مدريد في نهاية الشهر الجاري".وأوضح نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن "الرئيس الأوكراني تلقى دعوة للمشاركة في القمة افتراضيا، أي في الدورة الأولى التأسيسية لها، حيث يجتمع قادة الدول الأعضاء الثلاثين"، مضيفا أنه "من المتوقع أن يحضر زيلينسكي قمة مجموعة الدول السبع عن بعد أيضا".هذا وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبيرغ، أعلن أنه تم توجيه دعوة للرئيس الأوكراني إلى قمة دول الحلف.
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سبوتنيك عربي
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زيلينسكي يحضر قمتي السبع والناتو عن بعد
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قرر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المشاركة في قمة مجموعة الدول السبع وحلف شمال الأطلسي بشكل افتراضي.
قال نائب مدير مكتب الزعيم الأوكراني إيغور جوفكا إن "الرئيس زيلينسكي سيلقي خطابا افتراضيا على هامش الدورة الأولى لقمة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في العاصمة الإسبانية مدريد في نهاية الشهر الجاري".
وأوضح نائب رئيس مكتب زيلينسكي أن "الرئيس الأوكراني تلقى دعوة للمشاركة في القمة افتراضيا، أي في الدورة الأولى التأسيسية لها، حيث يجتمع قادة الدول الأعضاء الثلاثين"، مضيفا أنه "من المتوقع أن يحضر زيلينسكي قمة مجموعة الدول السبع عن بعد أيضا".
هذا وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولنبيرغ، أعلن أنه تم توجيه دعوة للرئيس الأوكراني إلى قمة دول الحلف.