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زيلينسكي يعلن عن التوصل الى اتفاق مع المجر بشأن تطوير قطاع الطاقة
زيلينسكي يعلن عن التوصل الى اتفاق مع المجر بشأن تطوير قطاع الطاقة
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، واتفق الطرفان على تطوير التعاون في قطاع الطاقة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:05+0000
2022-06-21T13:05+0000
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وكتب زيلينسكي على صفحته الشخصية على "تويتر": "أجريت محادثة مثمرة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وشكرته على دعم سيادة أوكرانيا وتوفير المأوى للأوكرانيين خلال الحرب واتفقنا على تطوير التعاون في قطاع الطاقة".وأشار زيلينسكي إلى أنه شكر أوربان على دعمه منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، داعيا رئيس الوزراء المجري لزيارة أوكرانيا في القريب العاجل. في السياق نفسه، أعلن رئيس الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء المجري، برتالان هافاسي، أنه خلال المحادثة أبلغ أوربان زيلينسكي أن المجر قد قبلت بالفعل ما يقرب من 800 ألف لاجئ أوكراني وأنها مستعدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية.
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العالم

زيلينسكي يعلن عن التوصل الى اتفاق مع المجر بشأن تطوير قطاع الطاقة

13:05 GMT 21.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، واتفق الطرفان على تطوير التعاون في قطاع الطاقة.
وكتب زيلينسكي على صفحته الشخصية على "تويتر": "أجريت محادثة مثمرة مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان وشكرته على دعم سيادة أوكرانيا وتوفير المأوى للأوكرانيين خلال الحرب واتفقنا على تطوير التعاون في قطاع الطاقة".
وأشار زيلينسكي إلى أنه شكر أوربان على دعمه منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، داعيا رئيس الوزراء المجري لزيارة أوكرانيا في القريب العاجل.
في السياق نفسه، أعلن رئيس الخدمة الصحفية لرئيس الوزراء المجري، برتالان هافاسي، أنه خلال المحادثة أبلغ أوربان زيلينسكي أن المجر قد قبلت بالفعل ما يقرب من 800 ألف لاجئ أوكراني وأنها مستعدة لتصدير الحبوب من أوكرانيا عن طريق السكك الحديدية.
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