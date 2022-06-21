https://arabic.sputniknews.com/20220621/شولتز-يوجه-رسائل-شديدة-اللهجة-ردا-على-الانتقادات-الموجهة-من-أوكرانيا-1063946930.html
شولتز يوجه رسائل شديدة اللهجة ردا على الانتقادات الموجهة من أوكرانيا
شولتز يوجه رسائل شديدة اللهجة ردا على الانتقادات الموجهة من أوكرانيا
وجه المستشار الألماني، أولاف شولتز، انتقادا شديدا للمعنيين، معتبرا أن دولته تقدم لأوكرانيا المساعدة الإنسانية والعسكرية اللازمة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:15+0000
2022-06-21T07:15+0000
2022-06-21T07:15+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت في تصريحات شولتز خلال مقابلة مع صحيفة "مونشنر ميركور": "الكثير مما يقولونه في هذا البلد ببساطة غير صحيح والبعض يقلل من تعقيد القضية". وأضاف المستشار قائلا إنه "إذا زودت ألمانيا أنظمة الأسلحة الأكثر تقدمًا، مثل مدافع الهاوتزر أو الأنظمة المضادة للطائرات، فيجب أن يكون الجنود مدربين جيدًا على استخدامها، وإلا فإن هذه الأسلحة ستكون غير فعالة، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة تحتاج إلى ذخيرة". وأشار شولتز إلى أن "أي شخص يعتقد أن المعدات العسكرية يمكن شراؤها مثل السيارات مخطئ للغاية، خاتما بالقول: "إنني أدرك أنني يجب أن أتحمل النقد، لكنني لن أسمح لنفسي بالثني عن اتباع مسار متوازن".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شولتز يوجه رسائل شديدة اللهجة ردا على الانتقادات الموجهة من أوكرانيا
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وجه المستشار الألماني، أولاف شولتز، انتقادا شديدا للمعنيين، معتبرا أن دولته تقدم لأوكرانيا المساعدة الإنسانية والعسكرية اللازمة.
وجاءت في تصريحات شولتز خلال مقابلة مع صحيفة "مونشنر ميركور"
: "الكثير مما يقولونه في هذا البلد ببساطة غير صحيح والبعض يقلل من تعقيد القضية".
وأضاف المستشار قائلا إنه "إذا زودت ألمانيا أنظمة الأسلحة الأكثر تقدمًا، مثل مدافع الهاوتزر أو الأنظمة المضادة للطائرات، فيجب أن يكون الجنود مدربين جيدًا على استخدامها، وإلا فإن هذه الأسلحة ستكون غير فعالة، بالإضافة إلى أن هذه الأنظمة تحتاج إلى ذخيرة".
وأشار شولتز إلى أن "أي شخص يعتقد أن المعدات العسكرية يمكن شراؤها مثل السيارات مخطئ للغاية، خاتما بالقول: "إنني أدرك أنني يجب أن أتحمل النقد، لكنني لن أسمح لنفسي بالثني عن اتباع مسار متوازن".