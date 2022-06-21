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https://arabic.sputniknews.com/20220621/صحيفة-قطع-العلاقات-مع-الناتو-يحقق-لتركيا-وفرة-من-الفوائد-1063951753.html
صحيفة: قطع العلاقات مع الناتو يحقق لتركيا وفرة من الفوائد
صحيفة: قطع العلاقات مع الناتو يحقق لتركيا وفرة من الفوائد
لم تحقق عضوية حلف شمال الأطلسي أي جدوى لتركيا، حسب صحيفة "جمهوريت". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:59+0000
2022-06-21T07:59+0000
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ومن أجل الحصول على وفرة من الفوائد يجب أن تتخلى تركيا عن عضوية حلف شمال الأطلسي وتندمج في "عالم جديد" من خلال الشراكة الاستراتيجية مع روسيا وإيران وعبر منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".وأشارت الصحيفة إلى جدوى أخرى من "قطع العلاقات" مع حلف شمال الأطلسي وهي الخروج من نطاق سيطرة واشنطن.وفي حال خرجت تركيا من نطاق سيطرة واشنطن تضطر الولايات المتحدة إلى التخلي عن خطة تحويل البحر الأسود إلى بحيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وتتعثر في مد النفوذ إلى القوقاز وآسيا الوسطى وفقما أفادت الصحيفة.
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صحيفة: قطع العلاقات مع الناتو يحقق لتركيا وفرة من الفوائد

07:59 GMT 21.06.2022
© Sputnikتاريخ تركيا في "الناتو" وأهميتها العسكرية
تاريخ تركيا في الناتو وأهميتها العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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لم تحقق عضوية حلف شمال الأطلسي أي جدوى لتركيا، حسب صحيفة "جمهوريت".
ومن أجل الحصول على وفرة من الفوائد يجب أن تتخلى تركيا عن عضوية حلف شمال الأطلسي وتندمج في "عالم جديد" من خلال الشراكة الاستراتيجية مع روسيا وإيران وعبر منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس".
وأشارت الصحيفة إلى جدوى أخرى من "قطع العلاقات" مع حلف شمال الأطلسي وهي الخروج من نطاق سيطرة واشنطن.
وفي حال خرجت تركيا من نطاق سيطرة واشنطن تضطر الولايات المتحدة إلى التخلي عن خطة تحويل البحر الأسود إلى بحيرة تابعة لحلف شمال الأطلسي، وتتعثر في مد النفوذ إلى القوقاز وآسيا الوسطى وفقما أفادت الصحيفة.
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