https://arabic.sputniknews.com/20220621/صحيفة-3-زوارق-إيرانية-تقترب-من-سفينتين-أمريكيتين-في-الخليج-بشكل-خطير-1063946239.html
صحيفة: 3 زوارق إيرانية تقترب من سفينتين أمريكيتين في الخليج بشكل خطير
صحيفة: 3 زوارق إيرانية تقترب من سفينتين أمريكيتين في الخليج بشكل خطير
كشف مسؤول عسكري أمريكي، عن "اقتراب 3 زوارق إيرانية من سفينتين أمريكيَّتين في منطقة الخليج بشكلٍ خطير". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:50+0000
2022-06-21T06:50+0000
2022-06-21T06:50+0000
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ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن مسؤولٍ عسكري أمريكي، قوله إن "الزوارق الإيرانية حوّلت اتجاهها بعدما أصدرت إحدى السفن إشارة تحذير"، مضيفا أن "سلوك البحرية الإيرانية زاد من مخاطر سُوء التقدير والاصطدام".وختم المسؤول العسكري بالقول إن "الأمريكيين سيُواصلون الطيران والإبحار في أي منطقة يسمح بها القانون الدولي"، مشير إلى أن هذا الحادث، استمر لحوالي ساعة.وذكرت الصحيفة، أن "سفينة الدورية USS Sirocco الأميركية، كانت إلى جانب سفينة النقل العسكرية عالية السرعة USNS Choctaw County، تعبر المياه الخليجية عندما بدأت ثلاثة زوارق إيرانية في التحرك نحوهما".من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف بوتشينو، إن "تصرفات الجانب الإيراني لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى اشتباك عسكري".وكانت الزوارق السريعة للحرس الثوري الإيراني، قامت بمواجهة مماثلة مع سفينة أمريكية العام الماضي في المياه الخليجية، وغادرت المكان بعد إطلاق تحذير.
https://arabic.sputniknews.com/20200815/إيران-تعلق-رسميا-على-إعلان-أمريكا-احتجاز-4-سفن-تنقل-وقودا-إلى-فنزويلا-1046278171.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
صحيفة: 3 زوارق إيرانية تقترب من سفينتين أمريكيتين في الخليج بشكل خطير
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كشف مسؤول عسكري أمريكي، عن "اقتراب 3 زوارق إيرانية من سفينتين أمريكيَّتين في منطقة الخليج بشكلٍ خطير".
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية
، عن مسؤولٍ عسكري أمريكي، قوله إن "الزوارق الإيرانية حوّلت اتجاهها بعدما أصدرت إحدى السفن إشارة تحذير"، مضيفا أن "سلوك البحرية الإيرانية زاد من مخاطر سُوء التقدير والاصطدام".
وختم المسؤول العسكري بالقول إن "الأمريكيين سيُواصلون الطيران والإبحار في أي منطقة يسمح بها القانون الدولي"، مشير إلى أن هذا الحادث، استمر لحوالي ساعة.
وذكرت الصحيفة، أن "سفينة الدورية USS Sirocco الأميركية، كانت إلى جانب سفينة النقل العسكرية عالية السرعة USNS Choctaw County، تعبر المياه الخليجية عندما بدأت ثلاثة زوارق إيرانية في التحرك نحوهما".
من جانبه، قال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، جوزيف بوتشينو، إن "تصرفات الجانب الإيراني لا تفي بالمعايير الدولية للسلوك المهني أو عوامل الأمان في البحر، ويمكن أن تؤدي أيضا إلى اشتباك عسكري".
وكانت الزوارق السريعة للحرس الثوري الإيراني، قامت بمواجهة مماثلة مع سفينة أمريكية العام الماضي في المياه الخليجية، وغادرت المكان بعد إطلاق تحذير.