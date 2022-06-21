https://arabic.sputniknews.com/20220621/طوكيو-تحتج-على-بكين-لدخول-سفنها-المياه-اليابانية-1063945829.html
طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية
طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية
أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن دولته أرسلت احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين، بشأن دخول سفن الدورية الصينية إلى المياه... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:37+0000
2022-06-21T06:37+0000
2022-06-21T06:37+0000
العالم
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ماتسونو الذي قال إن "أنشطة السفن التابعة لحرس السواحل الصينية هي أولاً وقبل كل شيء تنتهك القانون الدولي وقمنا بإرسال احتجاج قوي عبر القنوات الدبلوماسية ودعونا إلى الانسحاب الفوري للسفن".وتابع ماتسونو: "الدخول إلى مياهنا بالقرب من جزر سينكاكو (الاسم الصيني بالنسبة لجزر دياويو) مؤسف للغاية وغير مقبول".كما أكد ماتسونو أن السلطات اليابانية تعتزم "مواصلة المراقبة عن كثب للمنطقة المحيطة بجزر سينكاكو (جزر دياويو - المحرر) واتخاذ خطوات متبادلة تجاه الجانب الصيني بطريقة سلمية".وبحسب السلطات اليابانية، دخلت سفينتان صينيتان المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو (دياويو) صباح الثلاثاء في حادث هو الأول من هذا القبيل منذ بداية العام.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية
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أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن دولته أرسلت احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين، بشأن دخول سفن الدورية الصينية إلى المياه الإقليمية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك"
تصريحات ماتسونو الذي قال إن "أنشطة السفن التابعة لحرس السواحل الصينية هي أولاً وقبل كل شيء تنتهك القانون الدولي وقمنا بإرسال احتجاج قوي عبر القنوات الدبلوماسية ودعونا إلى الانسحاب الفوري للسفن".
وتابع ماتسونو: "الدخول إلى مياهنا بالقرب من جزر سينكاكو (الاسم الصيني بالنسبة لجزر دياويو) مؤسف للغاية وغير مقبول".
كما أكد ماتسونو أن السلطات اليابانية تعتزم "مواصلة المراقبة عن كثب للمنطقة المحيطة بجزر سينكاكو (جزر دياويو - المحرر) واتخاذ خطوات متبادلة تجاه الجانب الصيني بطريقة سلمية".
وبحسب السلطات اليابانية، دخلت سفينتان صينيتان المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو (دياويو) صباح الثلاثاء في حادث هو الأول من هذا القبيل منذ بداية العام.