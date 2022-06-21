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طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية
طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية
أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن دولته أرسلت احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين، بشأن دخول سفن الدورية الصينية إلى المياه... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:37+0000
2022-06-21T06:37+0000
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ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ماتسونو الذي قال إن "أنشطة السفن التابعة لحرس السواحل الصينية هي أولاً وقبل كل شيء تنتهك القانون الدولي وقمنا بإرسال احتجاج قوي عبر القنوات الدبلوماسية ودعونا إلى الانسحاب الفوري للسفن".وتابع ماتسونو: "الدخول إلى مياهنا بالقرب من جزر سينكاكو (الاسم الصيني بالنسبة لجزر دياويو) مؤسف للغاية وغير مقبول".كما أكد ماتسونو أن السلطات اليابانية تعتزم "مواصلة المراقبة عن كثب للمنطقة المحيطة بجزر سينكاكو (جزر دياويو - المحرر) واتخاذ خطوات متبادلة تجاه الجانب الصيني بطريقة سلمية".وبحسب السلطات اليابانية، دخلت سفينتان صينيتان المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو (دياويو) صباح الثلاثاء في حادث هو الأول من هذا القبيل منذ بداية العام.
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العالم

طوكيو تحتج على بكين لدخول سفنها المياه اليابانية

06:37 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Vladimir Pesniya / الذهاب إلى بنك الصورالتحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021
التحضيرات الأخيرة قبل انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، اليابان 22 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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أعلن الأمين العام للحكومة اليابانية، هيروكازو ماتسونو، أن دولته أرسلت احتجاجا رسميا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الصين، بشأن دخول سفن الدورية الصينية إلى المياه الإقليمية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ماتسونو الذي قال إن "أنشطة السفن التابعة لحرس السواحل الصينية هي أولاً وقبل كل شيء تنتهك القانون الدولي وقمنا بإرسال احتجاج قوي عبر القنوات الدبلوماسية ودعونا إلى الانسحاب الفوري للسفن".
وتابع ماتسونو: "الدخول إلى مياهنا بالقرب من جزر سينكاكو (الاسم الصيني بالنسبة لجزر دياويو) مؤسف للغاية وغير مقبول".
كما أكد ماتسونو أن السلطات اليابانية تعتزم "مواصلة المراقبة عن كثب للمنطقة المحيطة بجزر سينكاكو (جزر دياويو - المحرر) واتخاذ خطوات متبادلة تجاه الجانب الصيني بطريقة سلمية".
وبحسب السلطات اليابانية، دخلت سفينتان صينيتان المياه الإقليمية حول جزر سينكاكو (دياويو) صباح الثلاثاء في حادث هو الأول من هذا القبيل منذ بداية العام.
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