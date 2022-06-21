https://arabic.sputniknews.com/20220621/عيون-المراقبة-لا-تراه-أحدث-تمويه-يتستر-على-صاروخ-إسكندر-1063960516.html
عيون المراقبة لا تراه.. أحدث تمويه يتستر على صاروخ "إسكندر"
عيون المراقبة لا تراه.. أحدث تمويه يتستر على صاروخ "إسكندر"
من الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا، صواريخ "إسكندر". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:41+0000
2022-06-21T09:41+0000
2022-06-21T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقال رومان، رئيس طاقم تشغيل إحدى آليات "إسكندر"، إنهم يحققون المهام المطروحة عليهم بنجاح، إذ تصيب صواريخهم أهدافا محددة بدقة. وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي التي تملكها القوات الأوكرانية لا تستطيع اعتراض صواريخهم، فهي تظل غير مرئية بالنسبة للقوات الأوكرانية.ويعود السبب إلى استخدام أحدث أصناف التمويه لإخفاء قواذف صواريخ "إسكندر" عن عيون المراقبة.. "ولذلك نبقى متوارين عن عيون الطائرات المسيرة وأقمار التجسس الصناعية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كساء قواذف صواريخ "إسكندر" مشبع بمادة مركبة كيميائية تمتص موجات الرادارات.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تخفيض قدرة القوات الأوكرانية على القتال إلى حد كبير.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سلاح روسيا, رصد عسكري
عيون المراقبة لا تراه.. أحدث تمويه يتستر على صاروخ "إسكندر"
09:41 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
من الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا، صواريخ "إسكندر".
وقال رومان، رئيس طاقم تشغيل إحدى آليات "إسكندر"، إنهم يحققون المهام المطروحة عليهم بنجاح، إذ تصيب صواريخهم أهدافا محددة بدقة. وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي التي تملكها القوات الأوكرانية لا تستطيع اعتراض صواريخهم، فهي تظل غير مرئية بالنسبة للقوات الأوكرانية.
ويعود السبب إلى استخدام أحدث أصناف التمويه لإخفاء قواذف صواريخ "إسكندر" عن عيون المراقبة.. "ولذلك نبقى متوارين عن عيون الطائرات المسيرة وأقمار التجسس الصناعية".
وأوضحت
وزارة الدفاع الروسية أن كساء قواذف صواريخ "إسكندر" مشبع بمادة مركبة كيميائية تمتص موجات الرادارات.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تخفيض قدرة القوات الأوكرانية على القتال إلى حد كبير.