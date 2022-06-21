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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220621/عيون-المراقبة-لا-تراه-أحدث-تمويه-يتستر-على-صاروخ-إسكندر-1063960516.html
عيون المراقبة لا تراه.. أحدث تمويه يتستر على صاروخ "إسكندر"
عيون المراقبة لا تراه.. أحدث تمويه يتستر على صاروخ "إسكندر"
من الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا، صواريخ "إسكندر". 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:41+0000
2022-06-21T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلاح روسيا
رصد عسكري
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وقال رومان، رئيس طاقم تشغيل إحدى آليات "إسكندر"، إنهم يحققون المهام المطروحة عليهم بنجاح، إذ تصيب صواريخهم أهدافا محددة بدقة. وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي التي تملكها القوات الأوكرانية لا تستطيع اعتراض صواريخهم، فهي تظل غير مرئية بالنسبة للقوات الأوكرانية.ويعود السبب إلى استخدام أحدث أصناف التمويه لإخفاء قواذف صواريخ "إسكندر" عن عيون المراقبة.. "ولذلك نبقى متوارين عن عيون الطائرات المسيرة وأقمار التجسس الصناعية".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كساء قواذف صواريخ "إسكندر" مشبع بمادة مركبة كيميائية تمتص موجات الرادارات.وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تخفيض قدرة القوات الأوكرانية على القتال إلى حد كبير.
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سلاح روسيا, رصد عسكري

عيون المراقبة لا تراه.. أحدث تمويه يتستر على صاروخ "إسكندر"

09:41 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 09:55 GMT 21.06.2022)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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من الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية خلال عمليتها الخاصة في أوكرانيا، صواريخ "إسكندر".
وقال رومان، رئيس طاقم تشغيل إحدى آليات "إسكندر"، إنهم يحققون المهام المطروحة عليهم بنجاح، إذ تصيب صواريخهم أهدافا محددة بدقة. وأشار إلى أن وسائط الدفاع الجوي التي تملكها القوات الأوكرانية لا تستطيع اعتراض صواريخهم، فهي تظل غير مرئية بالنسبة للقوات الأوكرانية.
ويعود السبب إلى استخدام أحدث أصناف التمويه لإخفاء قواذف صواريخ "إسكندر" عن عيون المراقبة.. "ولذلك نبقى متوارين عن عيون الطائرات المسيرة وأقمار التجسس الصناعية".
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن كساء قواذف صواريخ "إسكندر" مشبع بمادة مركبة كيميائية تمتص موجات الرادارات.
وبدأت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير/شباط 2022. وحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المهمة المطروحة على منفذي العملية في توفير الحماية للناس الذين يتعرضون لاعتداءات وإبادة جماعية من قبل نظام كييف على مدى ثمانية أعوام. وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تخفيض قدرة القوات الأوكرانية على القتال إلى حد كبير.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس09:29 GMT
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