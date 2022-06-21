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https://arabic.sputniknews.com/20220621/فتاة-تسرق-مبلغا-كبيرا-كان-مخصصا-لإجراء-عملية-جراحية-لأمها-وتتسوق-به-1063960832.html
فتاة تسرق مبلغا كبيرا كان مخصصا لإجراء عملية جراحية لأمها وتتسوق به
فتاة تسرق مبلغا كبيرا كان مخصصا لإجراء عملية جراحية لأمها وتتسوق به
سرقت مراهقة صينية من والدتها مبلغا كبيرا كانت تنوي إجراء عملية جراحية به، وذهبت بدلاً عن ذلك في جولة تسوق عبر الإنترنت. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T09:42+0000
2022-06-21T09:42+0000
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وإثر اختفاء المال، اتصلت الأم وزوجها بالشرطة في باودينغ بمقاطعة هيبي في شمال الصين للإبلاغ عن أن ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما أخذت 120 ألف يوان (18 ألف دولار أمريكي) للتسوق عبر الإنترنت وشراء هواتف محمولة وملابس وطعام، وفقا لوسائل إعلام صينية.واتصلت الشرطة بمنصة التسوق على الإنترنت، ووجدت أن الفتاة أنفقت حوالي 4500 دولار، فأبلغت المنصة بأن المشتري قاصر ويستخدم أموالا مسروقة في محاولة لاسترداد المبلغ، وبالفعل نجحت في استعادة جزء منه.وكانت الأسرة قد ادخرت الأموال على أمل إجراء عملية جراحية للأم التي تعاني من آلام في فقرات ظهرها السفلى.
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مجتمع, منوعات

فتاة تسرق مبلغا كبيرا كان مخصصا لإجراء عملية جراحية لأمها وتتسوق به

09:42 GMT 21.06.2022
© Fotolia / Kittiphanعملة اليوان الصينية
عملة اليوان الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Fotolia / Kittiphan
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سرقت مراهقة صينية من والدتها مبلغا كبيرا كانت تنوي إجراء عملية جراحية به، وذهبت بدلاً عن ذلك في جولة تسوق عبر الإنترنت.
وإثر اختفاء المال، اتصلت الأم وزوجها بالشرطة في باودينغ بمقاطعة هيبي في شمال الصين للإبلاغ عن أن ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما أخذت 120 ألف يوان (18 ألف دولار أمريكي) للتسوق عبر الإنترنت وشراء هواتف محمولة وملابس وطعام، وفقا لوسائل إعلام صينية.
واتصلت الشرطة بمنصة التسوق على الإنترنت، ووجدت أن الفتاة أنفقت حوالي 4500 دولار، فأبلغت المنصة بأن المشتري قاصر ويستخدم أموالا مسروقة في محاولة لاسترداد المبلغ، وبالفعل نجحت في استعادة جزء منه.
وكانت الأسرة قد ادخرت الأموال على أمل إجراء عملية جراحية للأم التي تعاني من آلام في فقرات ظهرها السفلى.
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