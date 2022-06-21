https://arabic.sputniknews.com/20220621/فتاة-سعودية-تربي-حيوانا-ضخما-داخل-منزلها-فيديو-1063995956.html
فتاة سعودية تربي حيوانا ضخما داخل منزلها… فيديو
فتاة سعودية تربي حيوانا ضخما داخل منزلها… فيديو
يعشق بعض الناس تربية الحيوانات الأليفة داخل منازلهم وأبرزها القطط والكلاب، التي تجعلهم يشعرون بالسعادة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:56+0000
2022-06-21T14:56+0000
2022-06-21T14:57+0000
منوعات
أخبار السعودية اليوم
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لكن آخرين ممن يحبون الحيوانات الأليفة يقومون بتربية أنواع ضخمة من الحيوانات الأليفة التي ربما يكون وجودها داخل المنزل أمرا نادرا، ومنها الجمال.وتقول صفحة "نادي الإبل" على "تويتر" إن فتاة سعودية تحب الإبل قررت أن تربي جملا صغيرا يطلق عليه "حوار" داخل منزلها.ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد وجود الجمل الصغير داخل المنزل، حيث تقوم الفتاة بالعناية به، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي مع إبداء البعض إعجابهم بهذه الفكرة.لكن البعض رأى أن تربية هذا الحيوان داخل المنزل تحرمه من الطبيعة التي خلقه الله للحياة بها، مشيرين إلى أن راحة الجمال في وجودها في بيئة مفتوحة ومشيها على الرمال وليس على أرضية المنزل الخشبية.
https://arabic.sputniknews.com/20220612/السعودية-تمنع-دخول-الإبل-إلى-المشاعر-المقدسة-خلال-موسم-الحج-1063503303.html
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سبوتنيك عربي
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منوعات, أخبار السعودية اليوم
فتاة سعودية تربي حيوانا ضخما داخل منزلها… فيديو
14:56 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:57 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
يعشق بعض الناس تربية الحيوانات الأليفة داخل منازلهم وأبرزها القطط والكلاب، التي تجعلهم يشعرون بالسعادة.
لكن آخرين ممن يحبون الحيوانات الأليفة يقومون بتربية أنواع ضخمة من الحيوانات الأليفة
التي ربما يكون وجودها داخل المنزل أمرا نادرا، ومنها الجمال.
وتقول صفحة "نادي الإبل" على "تويتر" إن فتاة سعودية تحب الإبل قررت أن تربي جملا
صغيرا يطلق عليه "حوار" داخل منزلها.
ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد وجود الجمل الصغير داخل المنزل، حيث تقوم الفتاة بالعناية به، وهو ما أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي مع إبداء البعض إعجابهم بهذه الفكرة.
لكن البعض رأى أن تربية هذا الحيوان داخل المنزل تحرمه من الطبيعة التي خلقه الله للحياة بها، مشيرين إلى أن راحة الجمال
في وجودها في بيئة مفتوحة ومشيها على الرمال وليس على أرضية المنزل الخشبية.