https://arabic.sputniknews.com/20220621/فوارس-منصة-تطلقها-مفوضية-اللاجئين-لتشغيل-طالبي-اللجوء-في-تونس-1063980891.html
"فوارس"... منصة تطلقها مفوضية اللاجئين لتشغيل طالبي اللجوء في تونس
"فوارس"... منصة تطلقها مفوضية اللاجئين لتشغيل طالبي اللجوء في تونس
أطلقت المفوضية السامية للاجئين منصة رقمية تعنى بالباحثين عن فرص عمل من طالبي اللجوء في تونس. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:09+0000
2022-06-21T12:09+0000
2022-06-21T12:09+0000
أخبار تونس اليوم
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ووفقا لبيان للمفوضية، نشره موقع قناة "نسمة" التونسية، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أطلقت منصة "فوارس" الرقمية، من أجل اللاجئين الباحثين عن عمل في تونس.وأوضح البيان أن إطلاق المنصة الذي يأتي بالمشاركة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، جاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، في الـ20 من يونيو/ حزيران الجاري.ووفقا لبيان المفوضية فإن تلك المنصة ستتيح للاجئين وضع ملفاتهم ومؤهلاتهم، والوظائف التي تناسبهم، ويتيح أيضا لأصحاب الأعمال والشركات لاستفادة من خبراتهم، ووضع المتاح من الوظائف لديهم.وكانت المفوضية قد نشرت عبر موقعها تؤكد أنه تم تسجيل أكثر من 9000 لاجئ وطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس حاليا، لافتة إلى أنهم ينحدرون أساسًا من الشرق الأوسط وجنوب الصحراء والقرن الأفريقي.يشار إلى أن المفوضية تعمل في تونس منذ عام 1957، عندما طلبت السلطات التونسية مساعدتها لحماية عدة آلاف من اللاجئين الجزائريين، وأنشأت تمثيلا فخريا في عام 1963، ثم تمثيلا كاملا من خلال التوقيع على اتفاقية المقر في عام 2011 بين المفوضية والحكومة التونسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/تونس-عشرات-اللاجئين-يفترشون-الشوارع-طلبا-للإجلاء-من-البلاد-1061364188.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تونس اليوم
"فوارس"... منصة تطلقها مفوضية اللاجئين لتشغيل طالبي اللجوء في تونس
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أطلقت المفوضية السامية للاجئين منصة رقمية تعنى بالباحثين عن فرص عمل من طالبي اللجوء في تونس.
ووفقا لبيان للمفوضية، نشره موقع قناة "نسمة" التونسية
، فإن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أطلقت منصة "فوارس" الرقمية، من أجل اللاجئين الباحثين عن عمل في تونس.
وأوضح البيان أن إطلاق المنصة الذي يأتي بالمشاركة مع الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي، جاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للاجئين، في الـ20 من يونيو/ حزيران الجاري.
ووفقا لبيان المفوضية فإن تلك المنصة ستتيح للاجئين وضع ملفاتهم ومؤهلاتهم
، والوظائف التي تناسبهم، ويتيح أيضا لأصحاب الأعمال والشركات لاستفادة من خبراتهم، ووضع المتاح من الوظائف لديهم.
وكانت المفوضية قد نشرت عبر موقعها تؤكد أنه تم تسجيل أكثر من 9000 لاجئ وطالب لجوء لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس حاليا، لافتة إلى أنهم ينحدرون أساسًا من الشرق الأوسط وجنوب الصحراء والقرن الأفريقي.
وقالت: "يصل معظمهم إلى تونس برا أو جوًا من البلدان المجاورة، وفي إطار تحركات مختلطة، عن طريق البحر أو البر إلى / من ليبيا / الجزائر".
يشار إلى أن المفوضية تعمل في تونس منذ عام 1957، عندما طلبت السلطات التونسية مساعدتها لحماية عدة آلاف من اللاجئين الجزائريين، وأنشأت تمثيلا فخريا في عام 1963، ثم تمثيلا كاملا من خلال التوقيع على اتفاقية المقر في عام 2011 بين المفوضية والحكومة التونسية.