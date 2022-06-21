https://arabic.sputniknews.com/20220621/قطر-العلاقات-مع-مصر-تاريخية-واستثماراتنا-فيها-ستستمر-1063979031.html
قطر: العلاقات مع مصر تاريخية واستثماراتنا فيها ستستمر
قطر: العلاقات مع مصر تاريخية واستثماراتنا فيها ستستمر
أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن العلاقات بين بلاده ومصر أخوية وتاريخية، وستستمر. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T11:44+0000
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جاء ذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي 2022 بالتعاون مع بلومبرغ، الذي ينعقد تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، بالدوحة، اليوم.وقال الكواري: "علاقتنا مع مصر علاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمرا رئيسيا في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية".وأضاف أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها.من جهتها، كشفت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، عن وجود مشاورات بين بلادها ودولة قطر لزيادة حجم الاستثمارات وتوسيعها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة.وذكرت أن الاستثمارات القطرية الحالية تشمل قطاعات العقارات والفنادق والسياحة، مشيرة إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز هذه الاستثمارات، لتعكس العلاقات الطيبة بين قطر ومصر.
https://arabic.sputniknews.com/20220607/مصر-تدعو-الشركات-القطرية-لزيارتها-لاستكشاف-الفرص-الاستثمارية-1063220754.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن, أخبار قطر اليوم, اقتصاد
قطر: العلاقات مع مصر تاريخية واستثماراتنا فيها ستستمر
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أكد وزير المالية القطري، علي بن أحمد الكواري، أن العلاقات بين بلاده ومصر أخوية وتاريخية، وستستمر.
جاء ذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي
2022 بالتعاون مع بلومبرغ، الذي ينعقد تحت شعار: "تحقيق المساواة في التعافي الاقتصادي العالمي"، بالدوحة، اليوم.
وقال الكواري: "علاقتنا مع مصر علاقة أخوية وتاريخية، وقطر تعتبر مستثمرا رئيسيا في مصر في جميع القطاعات، وسوف تستمر استثماراتنا كما استمرت روابطنا التاريخية".
وأضاف أن قطر لديها رؤية وطنية لعملية التحول إلى الاستدامة والبيئة النظيفة، وقطعنا أشواطا في تنفيذها.
من جهتها، كشفت وزيرة التجارة والصناعة في مصر، نيفين جامع، عن وجود مشاورات بين بلادها ودولة قطر
لزيادة حجم الاستثمارات وتوسيعها في مجالات جديدة وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة.
وذكرت أن الاستثمارات القطرية الحالية تشمل قطاعات العقارات والفنادق والسياحة، مشيرة إلى وجود رغبة مشتركة لتعزيز هذه الاستثمارات، لتعكس العلاقات الطيبة بين قطر ومصر.