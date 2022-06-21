https://arabic.sputniknews.com/20220621/قطر-توقع-اتفاقية-شراكة-مع-إكسون-موبيل-لتوسعة-حقل-الشمال-الشرقي-للغاز-1063963745.html
قطر توقع اتفاقية شراكة مع إكسون موبيل لتوسعة حقل الشمال الشرقي للغاز
قطر توقع اتفاقية شراكة مع إكسون موبيل لتوسعة حقل الشمال الشرقي للغاز
أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، توقيع اتفاقية شراكة بين قطر وشركة إكسون موبيل العالمية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:20+0000
2022-06-21T10:20+0000
2022-06-21T10:20+0000
أخبار قطر اليوم
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وحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى توقيع عقد الشراكة اليوم الثلاثاء مع إكسون موبيل، لتصبح الشريك الرابع في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز. وجرى التوقيع على هامش منتدى قطر الاقتصادي. وتبلغ نسبة إكسون موبيل 6.25 بالمئة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار.واستقبل أمير قطر، تميم بن حمد، رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل، بعد افتتاح الأمير للمنتدى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
قطر توقع اتفاقية شراكة مع إكسون موبيل لتوسعة حقل الشمال الشرقي للغاز
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أعلن وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، توقيع اتفاقية شراكة بين قطر وشركة إكسون موبيل العالمية.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، جرى توقيع عقد الشراكة اليوم الثلاثاء مع إكسون موبيل، لتصبح الشريك الرابع في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي للغاز.
وجرى التوقيع على هامش منتدى قطر الاقتصادي
. وتبلغ نسبة إكسون موبيل 6.25 بالمئة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي البالغ تكلفته 28.75 مليار دولار.
واستقبل أمير قطر، تميم بن حمد، رئيس مجلس إدارة شركة إكسون موبيل، بعد افتتاح الأمير للمنتدى.