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قطر: لا نهتم بالاستثمار في العملات المشفرة بل في استكشاف "بلوك تشين"
قطر: لا نهتم بالاستثمار في العملات المشفرة بل في استكشاف "بلوك تشين"
قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور آل محمود، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الثروة القطري لا يهتم بالاستثمار في العملات المشفرة، على الرغم من إيمانه... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:05+0000
2022-06-21T15:05+0000
العالم العربي
قطر
تقنية بلوك تشين
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وأشار آل محمود خلال مقابلة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة: "يستكشف فريقنا في مجال التكنولوجيا الفرص في "blockchain"، موضحا أن "هذه هي المساحة التي نهتم بها، وليس العملة نفسها"، بحسب وكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ".وانخفضت قيمة البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، إلى أقل من 20 ألف دولار الأسبوع الماضي حيث جمدت العديد من المنصات عمليات السحب، فيما كانت قد بلغت ذروتها عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي إن الصندوق القطري لن يستثمر أكثر في روسيا، رغم أنه لا يزال لديه بعض الحيازات في البلاد، مضيفا أن قطر تبحث أيضا عن شركاء للاستثمار في البنية التحتية الإفريقية، ولا تزال متفائلة بشأن أوروبا على المدى الطويل.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مخاطر-الركود-تهيمن-على-منتدى-قطر-الاقتصادي-وإيلون-ماسك-يحذر-1063961390.html
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العالم العربي, قطر, تقنية بلوك تشين

قطر: لا نهتم بالاستثمار في العملات المشفرة بل في استكشاف "بلوك تشين"

15:05 GMT 21.06.2022
© AP Photoتطبيق ClinicAll Healthcare بتقنية بلوك تشين
تطبيق ClinicAll Healthcare بتقنية بلوك تشين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo
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قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار منصور آل محمود، اليوم الثلاثاء، أن صندوق الثروة القطري لا يهتم بالاستثمار في العملات المشفرة، على الرغم من إيمانه بتقنية قاعدة البيانات الأساسية "blockchain".
وأشار آل محمود خلال مقابلة في منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة: "يستكشف فريقنا في مجال التكنولوجيا الفرص في "blockchain"، موضحا أن "هذه هي المساحة التي نهتم بها، وليس العملة نفسها"، بحسب وكالة الأنباء الدولية "بلومبيرغ".
وانخفضت قيمة البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر شيوعًا، إلى أقل من 20 ألف دولار الأسبوع الماضي حيث جمدت العديد من المنصات عمليات السحب، فيما كانت قد بلغت ذروتها عند حوالي 69 ألف دولار في نوفمبر/تشرين الأول الماضي.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
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من جهة ثانية، قال الرئيس التنفيذي إن الصندوق القطري لن يستثمر أكثر في روسيا، رغم أنه لا يزال لديه بعض الحيازات في البلاد، مضيفا أن قطر تبحث أيضا عن شركاء للاستثمار في البنية التحتية الإفريقية، ولا تزال متفائلة بشأن أوروبا على المدى الطويل.
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