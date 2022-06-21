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https://arabic.sputniknews.com/20220621/كوريا-الجنوبية-التضخم-قد-يصل-لأعلى-مستوى-له-منذ-14-عاما-1063948137.html
كوريا الجنوبية: التضخم قد يصل لأعلى مستوى له منذ 14 عاما
كوريا الجنوبية: التضخم قد يصل لأعلى مستوى له منذ 14 عاما
أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:44+0000
2022-06-21T07:44+0000
كوريا الجنوبية
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وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكد البنك المركزي، أنه يتوقع نمو التضخم بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، بسبب تصاعد ضغوط الأسعار. وقدم البنك توقعات محدثة عن أوضاع الأسعار جاء فيها ارتفاع التضخم لهذا العام من 3.1% إلى 4.5%. وتابع البنك في تقرير له "هناك احتمال أن يتجاوز نمو الأسعار هذا العام المستوى 4.7% في عام 2008". وكان البنك المركزي الكوري قد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو/أيار، وكانت خامس زيادة منذ أغسطس/آب 2021. وأشار البنك إلى أن رفع سعر الفائدة في أمريكا يجعل من تدفق رأس المال إلى خارج البلاد كبيرا.
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كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية: التضخم قد يصل لأعلى مستوى له منذ 14 عاما

07:44 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Seung Il Ryu  / الذهاب إلى بنك الصورسائحون يسيرون عبر الجسر البنفسجي في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية
سائحون يسيرون عبر الجسر البنفسجي في مقاطعة جولا الجنوبية في كوريا الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Seung Il Ryu
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أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يصل التضخم في البلاد إلى أعلى مستوى له منذ 14 عاما.
وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أكد البنك المركزي، أنه يتوقع نمو التضخم بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة، بسبب تصاعد ضغوط الأسعار.
وقدم البنك توقعات محدثة عن أوضاع الأسعار جاء فيها ارتفاع التضخم لهذا العام من 3.1% إلى 4.5%. وتابع البنك في تقرير له "هناك احتمال أن يتجاوز نمو الأسعار هذا العام المستوى 4.7% في عام 2008".
وكان البنك المركزي الكوري قد رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة في مايو/أيار، وكانت خامس زيادة منذ أغسطس/آب 2021.
وأشار البنك إلى أن رفع سعر الفائدة في أمريكا يجعل من تدفق رأس المال إلى خارج البلاد كبيرا.
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