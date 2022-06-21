https://arabic.sputniknews.com/20220621/كوريا-الجنوبية-تنجح-في-إطلاق-أول-صاروخ-محلي-الصنع-وتستعد-لإنشاء-وكالة-فضاء-1063988035.html
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتستعد لإنشاء وكالة فضاء
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتستعد لإنشاء وكالة فضاء
نجحت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق أول صاروخ محلي الصنع إلى الفضاء، مؤكدة أنها تستعد لإنشاء وكالة للفضاء قريبا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:58+0000
2022-06-21T12:58+0000
2022-06-21T12:58+0000
كوريا الجنوبية
إنشاء وكالة فضاء
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ووفقا لوكالة يونهاب الكورية، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع في وقت سابق من اليوم مهد الطريق لكوريا الجنوبية لتأسيس وكالة فضاء خاصة بها.ونقلت الوكالة عن الرئيس "يون" قوله: "كما قلت في تعهد حملتي، ستنشئ الحكومة وكالة للفضاء، لتدعم بشكل منهجي صناعة الفضاء والطيران".وفي وقت سابق من اليوم، تم إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي نوري (KSLV-II) بنجاح من ميناء فضائي في جنوب البلاد، ووصل إلى الارتفاع المستهدف ووضع قمرًا صناعيًا في المدار، مما جعل كوريا الجنوبية الدولة السابعة في العالم في القدرة على إطلاق أقمار صناعية تزن أكثر من 1 طن على صواريخ محلية الصنع.يشار إلى أن عملية الإطلاق التي تمت اليوم، تعد المحاولة الثانية لإطلاقه، بعد أن فشلت المحاولة الأولى، الأسبوع الماضي، بسبب وجود خلل فني.
https://arabic.sputniknews.com/20220615/كوريا-الجنوبية-تأجيل-إطلاق-صاروخ-الفضاء-نوري-بسبب-مشكلة-فنية-1063630807.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, إنشاء وكالة فضاء
كوريا الجنوبية تنجح في إطلاق أول صاروخ محلي الصنع وتستعد لإنشاء وكالة فضاء
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نجحت كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، في إطلاق أول صاروخ محلي الصنع إلى الفضاء، مؤكدة أنها تستعد لإنشاء وكالة للفضاء قريبا.
ووفقا لوكالة يونهاب الكورية
، قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الثلاثاء، إن إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع في وقت سابق من اليوم مهد الطريق لكوريا الجنوبية لتأسيس وكالة فضاء خاصة بها.
ونقلت الوكالة عن الرئيس "يون" قوله: "كما قلت في تعهد حملتي، ستنشئ الحكومة وكالة للفضاء، لتدعم بشكل منهجي صناعة الفضاء والطيران".
وأضاف يون أن الإطلاق جاء نتيجة "التغلب على التحديات الصعبة" على مدى 30 عامًا، والآن ستصل أحلام وآمال الشعب الكوري الجنوبي إلى الفضاء.
وفي وقت سابق من اليوم، تم إطلاق الصاروخ الكوري الجنوبي نوري (KSLV-II) بنجاح من ميناء فضائي في جنوب البلاد، ووصل إلى الارتفاع المستهدف ووضع قمرًا صناعيًا في المدار، مما جعل كوريا الجنوبية الدولة السابعة في العالم في القدرة على إطلاق أقمار صناعية تزن أكثر من 1 طن على صواريخ محلية الصنع.
ويعد نوري أول مركبة إطلاق محلية بالكامل في كوريا الجنوبية، وتم تصنيع المرحلة الأولى من سابقتها، Naro-1 (KSLV-1)، في روسيا.
يشار إلى أن عملية الإطلاق التي تمت اليوم، تعد المحاولة الثانية لإطلاقه، بعد أن فشلت المحاولة الأولى، الأسبوع الماضي، بسبب وجود خلل فني.