https://arabic.sputniknews.com/20220621/كيف-يعيش-رجال-الأعمال-الروس-في-الساحة-الدولية-في-ظل-العقوبات-1063979913.html

كيف يعيش رجال الأعمال الروس في الساحة الدولية في ظل العقوبات

كيف يعيش رجال الأعمال الروس في الساحة الدولية في ظل العقوبات

أدت العقوبات المناهضة لروسيا إلى تعقيد الأنشطة الدولية لرجال الأعمال الروس ليس فقط في الغرب، ولكن أيضا مع الدول الصديقة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T12:06+0000

2022-06-21T12:06+0000

2022-06-21T16:45+0000

روسيا

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104010/34/1040103458_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_fa9fa5c6834ea0bead5a0dc686d68d95.jpg

شرح سيرغي كراسيلنيكوف، نائب رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، لوكالة "سبوتنيك" كيفية عمل الشركات الروسية الآن في السوق الخارجية، ولماذا انسحب عدد من الشركات الأجنبية من السوق الروسية ليس أكثر من خطوة للعلاقات العامة في وسائل الإعلام.الوضع تحت السيطرةمن أجل حل قضايا التعاون في الظروف الجديدة بشكل مريح قدر الإمكان، يعمل رجال الأعمال الروس مع الشركاء الأجانب في جميع القضايا والتعاون لا ينقطع، بغض النظر عن أي شيء.في حديثه عن آليات التفاعل في الظروف الجديدة لمجال الأعمال الروسي، أوضح نائب رئيس جمعية الأعمال الروسية: "في نهاية شهر مارس، أنشأنا مجموعة عمل مع شركاء أجانب لحماية الاستثمارات، وقد عقدنا بالفعل اجتماعين. ومن الضروري أن نتمكن من الاتفاق على مسائل هامة تتعلق بالتعاون في ظل العقوبات، بما في ذلك مختلف مشاريع القوانين الحساسة التي يمكن أن تضر بعملنا. فعلى سبيل المثال، فرضت بعض البلدان المسؤولية الجنائية على عدم الامتثال لسياسة العقوبات. ويشعر رواد الأعمال الروس الآن بالحيرة من قضايا تنظيم الواردات الموازية، ونقل الإدارة الخارجية إلى الشركات الخارجية".ووفقا له، يصبح من الصعب قليلا جذب مستثمرين أجانب جدد بسبب العقوبات؛ لكنهم ما زالوا يأتون إلى السوق. بما في ذلك المستثمرين من الدول العربية.وتابع: "أعمالنا لديها حاليا عدد من المشاريع المثيرة للاهتمام مع الدول العربية، كالمنطقة الصناعية في مصر، وأنشطة مصرفية مشتركة بالعملات الوطنية. هناك العديد من المشاريع الأخرى التي لا نتحدث عنها رسميا بعد. أقامت وزارة الأعمال الروسية اتصالات مباشرة مع الدول الصديقة، والتي تشمل جميع الدول العربية، وعلى أعلى مستوى".في المقابل، تغادر نسبة صغيرة جدا من الشركات السوق الروسية، تبقى الأغلبية المطلقة، وتستخدم آليات مختلفة لذلك.وتابع: "عندما تعلن الشركات الأجنبية أنها تغادر السوق الروسية، فإنها تفعل ذلك بطريقة حضارية: فهي تحل مسألة موارد العمل، ودفع الرواتب مقدما. كقاعدة عامة، يتم بيع كل هذا أو نقله إلى أيدي رجال الأعمال الروس. على الرغم من وجود سوابق غير سارة بالطبع. لكن بشكل عام، الوضع تحت السيطرة".وعن كيفية بقاء الشركات الأجنبية في روسيا قال كراسيلنيكوف: "يمكن للشركات تغيير اسمها ومالكها وموقعها وشعارها، لكنها تظل في الغالب في السوق. لدينا الآلاف من الطلبات لمثل هذا، يمكن القول بالتحايل على العقوبات. من الواضح أن الشركات تستمد فوائدها من ممارسة الأعمال التجارية، ولكن هناك أيضا قطاعات ذات توجه اجتماعي. على سبيل المثال، كانت شركات الأدوية تركز على الناس، وليس على السياسة، وتواصل القيام بذلك".لن يكون هناك تأميميعارض رجال الأعمال الروس بشدة تأميم الشركات والممتلكات الغربية، مؤكدين أن الهدف الرئيسي من العمل هو الشمولية.وأضاف كراسيلنيكوف: "لن نوصي الحكومة باستخدام إجراءات انتقامية متناظرة من شأنها أن تضر بأعمالنا. بعبارة أخرى، لن نأخذ الممتلكات الغربية بالقوة، ولن نضطهد رجال الأعمال الغربيين، ولن نقوم بحملات دعائية ضد السلع الغربية. هذه ليست أساليبنا".عضوية روسيا في منظمة التجارة العالميةلن تغادر الأعمال الروسية منظمة التجارة العالمية أيضا، على العكس من ذلك، يعتمد رواد الأعمال الروس على تحديث المنظمة، حيث تم إعاقة عملها الطبيعي من الولايات المتحدة لعدة سنوات.وتابع: "سنصر على عودة الشمولية والديمقراطية والانفتاح في عمل منظمة التجارة العالمية. منع الأمريكيون كل هذا في المنظمة حتى قبل بدء العملية الخاصة الروسية. لقد حان الوقت لإحياء حياة جديدة لمنظمة رئيسية للتجارة العالمية، وأنا مقتنع بأن الأعمال الروسية ستتعامل بشكل مثالي مع هذه المهمة. هذا هو موقفنا الرسمي. يجب الحفاظ على عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية، لأنها ضرورية لرجال الأعمال والشركات لدينا. ليس لدينا شكوك حول هذا. مع كل عيوب المنظمة، مع عرقلة عملها الطبيعي من قبل واشنطن، نحن بحاجة إليها. والآن هناك فرصة كبيرة لاستعادة عمل منظمة التجارة العالمية إلى طبيعته".ووفقا له، فإن الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال سيعلن عن كل هذه الأطروحات في الجزء التجاري من قمة مجموعة الـ20، التي ستعقد في نوفمبر من هذا العام في إندونيسيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220621/إنهم-ببساطة-لا-يشترونه-خبير-اقتصادي-يوضح-سبب-الانهيار-المستمر-للدولار-أمام-الروبل-1063954233.html

https://arabic.sputniknews.com/20220621/انخفاض-سعر-صرف-الدولار-في-بورصة-موسكو-إلى-ما-دون-55-روبلا-لأول-مرة-منذ-يونيو-2015-1063948257.html

https://arabic.sputniknews.com/20220617/حكومة-ساحل-العاج-تعتزم-مضاعفة-التجارة-مع-روسيا-خلال-السنوات-المقبلة-1063789093.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, اقتصاد