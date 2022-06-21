https://arabic.sputniknews.com/20220621/كيلين-لندن-تناشد-موسكو-بشأن-البريطانيين-في-دونيتسك-لكن-طبيعة-المذكرة-تجعلها-تبتعد-عن-التعاون-1063999769.html
كيلين: لندن ناشدت موسكو بشأن البريطانيين في دونيتسك لكن طبيعة المذكرة تجعلنا نبتعد عن التعاون
كيلين: لندن ناشدت موسكو بشأن البريطانيين في دونيتسك لكن طبيعة المذكرة تجعلنا نبتعد عن التعاون
أعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندرية كيلين، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا أرسلت مذكرة إلى روسيا بشأن الحكم الصادر بحق البريطانيين المرتزقين المحتجزين في... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:56+0000
2022-06-21T15:56+0000
2022-06-21T15:56+0000
روسيا
العالم
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وقال السفير الروسي في لقاء على قناة "روسيا 24": "أستطيع أن أقول أنه كان هناك مناشدة من البريطانيين إلينا، لقد أرسلوا مذكرة".وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022.وأبلغ مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.
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روسيا, العالم
كيلين: لندن ناشدت موسكو بشأن البريطانيين في دونيتسك لكن طبيعة المذكرة تجعلنا نبتعد عن التعاون
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أعلن السفير الروسي في بريطانيا، أندرية كيلين، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا أرسلت مذكرة إلى روسيا بشأن الحكم الصادر بحق البريطانيين المرتزقين المحتجزين في جمهورية دونيتسك الشعبية، منوها إلى أن طريقة صياغة هذه المذكرة، تجعل روسيا تبتعد عن محاولة التعاون بشأن هذه القضية.
وقال السفير الروسي في لقاء على قناة "روسيا 24": "أستطيع أن أقول أنه كان هناك مناشدة من البريطانيين إلينا، لقد أرسلوا مذكرة".
وتابع السفير موضحا طبيعة هذه المذكرة: "لكنها مذكرة تضمن تعبيرات متغطرسة بشكل استثنائي، إنها لا تجعلنا نرغب بالتعاون في هذه القضية".
وجهت المحكمة العليا لجمهورية دونيتسك
الشعبية نسخة من قرار المحكمة إلى مرتزقة أجانب خضعوا للمحاكمة في وقت سابق وصدر الحكم بحقهم في 9 يونيو/حزيران 2022.
وأبلغ
مسؤول إعلامي في المحكمة العليا وكالة أنباء دونيتسك أنه يمكن أن يقدم المحكوم عليهم طعنا ضد قرار المحكمة خلال شهر بعد تلقي نسخة القرار.
وفي حال قدموا طعنا تنظر محكمة الاستئناف فيه في غضون ما لا يزيد على شهرين.
وخضع 3 مرتزقة أجانب ممن شاركوا في عمليات نفذتها قوات نظام الحكم الأوكراني في منطقة دونباس للمحاكمة في جمهورية دونيتسك الشعبية هم البريطانيان شون بينر وآيدين أسلين والمغربي سعدون براهيم. وحُكم عليهم بالإعدام.