عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/كييف-تمنع-وصول-وفد-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1063953238.html
كييف تمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية
كييف تمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية العسكرية في منطقة زابوروجيه، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن بعد الوضع في محطة زابوروجيه... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:17+0000
2022-06-21T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969808_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7df4badae4bd8d253fa2cbd4a967ddbe.jpg
وأضاف: "تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعد الوضع في محطة الطاقة النووية. يتم إعطاؤهم جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك مستوى الإشعاع والإنتاج. لقد قمنا بدعوة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف يمنع تلك الزيارة".ووفقا له، تخشى سلطات كييف أنه في حالة وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم الكشف عن فتح مخزونات غير القانونية من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم في الوقت الذي كانت فيه محطة الطاقة النووية تحت سيطرة كييف.في الوقت ذاته، شدد روجوف على أن الوفد يمكنه زيارة محطة الطاقة النووية عبر أراضي روسيا، ولا سيما شبه جزيرة القرم، أو جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكد أن "ممر النقل البري مفتوح وآمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/سلطات-زابوروجي-تعلن-إجراء-استفتاء-للانضمام-إلى-روسيا--1063249946.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/08/1060969808_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f00773a5bf013338e25d0eb8a3a9883.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا

كييف تمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية

08:17 GMT 21.06.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورحوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022
حوض تبريد محطة زاباروجيه النووية، أوكرانيا 5 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية العسكرية في منطقة زابوروجيه، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن بعد الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بسبب حظر وصول وفد المنظمة من قبل الجانب الأوكراني.
وأضاف: "تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعد الوضع في محطة الطاقة النووية. يتم إعطاؤهم جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك مستوى الإشعاع والإنتاج. لقد قمنا بدعوة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف يمنع تلك الزيارة".
ووفقا له، تخشى سلطات كييف أنه في حالة وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم الكشف عن فتح مخزونات غير القانونية من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم في الوقت الذي كانت فيه محطة الطاقة النووية تحت سيطرة كييف.
في الوقت ذاته، شدد روجوف على أن الوفد يمكنه زيارة محطة الطاقة النووية عبر أراضي روسيا، ولا سيما شبه جزيرة القرم، أو جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكد أن "ممر النقل البري مفتوح وآمن".
مراسم الاحتفال بيوم علم روسيا الاتحادية في كراسنودار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سلطات زابوروجيه تعلن إجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا
8 يونيو, 06:28 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала