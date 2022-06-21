https://arabic.sputniknews.com/20220621/كييف-تمنع-وصول-وفد-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-إلى-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1063953238.html
كييف تمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية
كييف تمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية
قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية العسكرية في منطقة زابوروجيه، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن بعد الوضع في محطة زابوروجيه... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:17+0000
2022-06-21T08:17+0000
2022-06-21T08:17+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأضاف: "تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعد الوضع في محطة الطاقة النووية. يتم إعطاؤهم جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك مستوى الإشعاع والإنتاج. لقد قمنا بدعوة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف يمنع تلك الزيارة".ووفقا له، تخشى سلطات كييف أنه في حالة وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم الكشف عن فتح مخزونات غير القانونية من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم في الوقت الذي كانت فيه محطة الطاقة النووية تحت سيطرة كييف.في الوقت ذاته، شدد روجوف على أن الوفد يمكنه زيارة محطة الطاقة النووية عبر أراضي روسيا، ولا سيما شبه جزيرة القرم، أو جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكد أن "ممر النقل البري مفتوح وآمن".
https://arabic.sputniknews.com/20220608/سلطات-زابوروجي-تعلن-إجراء-استفتاء-للانضمام-إلى-روسيا--1063249946.html
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العالم, روسيا
كييف تمنع وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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قال فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيسي للإدارة المدنية العسكرية في منطقة زابوروجيه، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب عن بعد الوضع في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، بسبب حظر وصول وفد المنظمة من قبل الجانب الأوكراني.
وأضاف: "تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن بعد الوضع في محطة الطاقة النووية. يتم إعطاؤهم جميع البيانات اللازمة، بما في ذلك مستوى الإشعاع والإنتاج. لقد قمنا بدعوة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة الطاقة النووية شخصيا، لكن نظام كييف يمنع تلك الزيارة".
ووفقا له، تخشى سلطات كييف أنه في حالة وصول وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيتم الكشف عن فتح مخزونات غير القانونية من اليورانيوم المخصب والبلوتونيوم في الوقت الذي كانت فيه محطة الطاقة النووية تحت سيطرة كييف.
في الوقت ذاته، شدد روجوف على أن الوفد يمكنه زيارة محطة الطاقة النووية عبر أراضي روسيا، ولا سيما شبه جزيرة القرم، أو جمهورية دونيتسك الشعبية، مؤكد أن "ممر النقل البري مفتوح وآمن".