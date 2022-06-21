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https://arabic.sputniknews.com/20220621/لاتفيا-نواجه-تحديا-كبيرا-في-الشتاء-المقبل-بسبب-أزمة-الطاقة-1063998015.html
لاتفيا: نواجه تحديا كبيرا في الشتاء المقبل بسبب أزمة الطاقة
لاتفيا: نواجه تحديا كبيرا في الشتاء المقبل بسبب أزمة الطاقة
قال وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، اليوم الثلاثاء، إن الشتاء القادم سيكون تحديا كبيرا لبلاده بسبب أزمة الطاقة في أعقاب العقوبات الغربية ضد روسيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:17+0000
2022-06-21T15:17+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
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موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق من هذا الشهر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك التخلص التدريجي من النفط الروسي، كما دعت دول أعضاء، بروكسل، إلى استهداف الغاز الروسي في الحزمة التالية.وأخبر رينكيفيكس إذاعة محلية: "عندما قلت إننا يجب ألا نخاف من نوع من الإذلال أو الاستفزازات المحتملة، كنت أعني استمرار العقوبات الشديدة (ضد روسيا). بالمناسبة، لن يفيدنا هذا على الفور - الشتاء القادم سيكون صعبا للغاية من حيث الطاقة ".في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المستقلتين، ورد الغرب وحلفاؤه بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.أدت الاضطرابات اللاحقة في العمليات اللوجستية والمالية إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع خفض شركة "غازبروم" الروسية بشكل كبير إمداداتها من الغاز عبر خطر "نورد ستريم 1".ويرجع ذلك إلى التأخير في أعمال صيانة التوربينات من قبل الشركات الألمانية والكندية، مما أجبر دول الاتحاد الأوروبي على استخدام احتياطيات الغاز الشتوية والتفكير في العودة إلى إنتاج الفحم.
https://arabic.sputniknews.com/20220519/لاتفيا-تقول-إنها-تعتزم-الاستغناء-عن-الغاز-الروسي--1062454726.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا

لاتفيا: نواجه تحديا كبيرا في الشتاء المقبل بسبب أزمة الطاقة

15:17 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Sergey Melkonov / الذهاب إلى بنك الصورلاتفيا
لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Sergey Melkonov
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قال وزير خارجية لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، اليوم الثلاثاء، إن الشتاء القادم سيكون تحديا كبيرا لبلاده بسبب أزمة الطاقة في أعقاب العقوبات الغربية ضد روسيا.
موسكو- سبوتنيك. في وقت سابق من هذا الشهر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة السادسة من العقوبات ضد موسكو، بما في ذلك التخلص التدريجي من النفط الروسي، كما دعت دول أعضاء، بروكسل، إلى استهداف الغاز الروسي في الحزمة التالية.
وأخبر رينكيفيكس إذاعة محلية: "عندما قلت إننا يجب ألا نخاف من نوع من الإذلال أو الاستفزازات المحتملة، كنت أعني استمرار العقوبات الشديدة (ضد روسيا). بالمناسبة، لن يفيدنا هذا على الفور - الشتاء القادم سيكون صعبا للغاية من حيث الطاقة ".
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
لاتفيا تقول إنها تعتزم الاستغناء عن الغاز الروسي
19 مايو, 22:02 GMT
في 24 فبراير/ شباط، بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، استجابة لنداءات المساعدة من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك المستقلتين، ورد الغرب وحلفاؤه بفرض عقوبات شاملة على روسيا، وتعهد الاتحاد الأوروبي بإنهاء اعتماده على إمدادات الطاقة الروسية.
أدت الاضطرابات اللاحقة في العمليات اللوجستية والمالية إلى تقويض سلاسل التوريد وأدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة في جميع أنحاء العالم، بالتزامن مع خفض شركة "غازبروم" الروسية بشكل كبير إمداداتها من الغاز عبر خطر "نورد ستريم 1".
ويرجع ذلك إلى التأخير في أعمال صيانة التوربينات من قبل الشركات الألمانية والكندية، مما أجبر دول الاتحاد الأوروبي على استخدام احتياطيات الغاز الشتوية والتفكير في العودة إلى إنتاج الفحم.
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