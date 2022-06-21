https://arabic.sputniknews.com/20220621/لبنان-يوقع-اتفاقا-لاستيراد-الغاز-الطبيعي-المصري-يؤمن-له-4-ساعات-إضافية-من-الكهرباء-1063977095.html
لبنان يوقع اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي المصري يؤمن له 4 ساعات إضافية من الكهرباء
لبنان يوقع اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي المصري يؤمن له 4 ساعات إضافية من الكهرباء
أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، اليوم الأحد، توقيع اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار في طرابلس شمالي لبنان، وفق صحيفة "النشرة" اللبنانية.وقال فياض: "لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا إلى تأمين زيادة للكمية".وأوضح أن تنفيذ الاتفاق سيؤمن للبنان تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية هو بأمس الحاجة اليها.وأضاف "نتطلع الى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع".وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.وتحاول مصر ولبنان التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.
https://arabic.sputniknews.com/20220620/لبنان-يوقع-غدا-عقد-شراء-الغاز-الطبيعي-من-مصر-1063905918.html
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لبنان يوقع اتفاقا لاستيراد الغاز الطبيعي المصري يؤمن له 4 ساعات إضافية من الكهرباء
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أعلن وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، اليوم الأحد، توقيع اتفاق لاستيراد الغاز الطبيعي من مصر عبر سوريا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع عقد شراء الغاز الطبيعي من مصر وعقد نقل وتبادل الغاز الطبيعي الوارد من مصر عبر سوريا وصولا إلى معمل دير عمار في طرابلس شمالي لبنان، وفق صحيفة "النشرة
" اللبنانية.
وقال فياض: "لما حصل هذا الاتفاق لولا تبني مصر للمشروع من اللحظة الأولى ومتابعته بتفاصيله ودعم كافة مراحله وصولا إلى تأمين زيادة للكمية".
وأوضح أن تنفيذ الاتفاق سيؤمن للبنان تغذية كهربائية تصل إلى 4 ساعات إضافية هو بأمس الحاجة اليها.
وأضاف "نتطلع الى الضمانات النهائية من الولايات المتحدة الأمريكية حول العقوبات لتأمين تنفيذ المشروع".
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال الشهر الماضي إن جهود نقل الغاز الطبيعي من مصر إلى بلاده "تواجه صعوبات"، حيث تطالب القاهرة بالحصول على ضمانات أمريكية أولا.
وتحاول مصر ولبنان
التوصل إلى اتفاق يُنقل بموجبه الغاز عبر مشروع خط الغاز العربي الواصل من مدينة العريش المصرية عبر الأردن إلى سوريا، ثم إلى لبنان، فيما سيتم نقل الكهرباء الأردنية عبر الشبكة السورية إلى لبنان.
وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة أزمة الطاقة التي تتزامن مع أزمة اقتصادية طاحنة في لبنان، من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط الأنابيب التي ستمر عبر الأردن وسوريا.
ويعيش لبنان منذ أبريل/نيسان 2021 نقصا حادا في الوقود المخصص لمعامل إنتاج الطاقة، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي لمدة 20 ساعة يوميا نتيجة شح النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي وعجزه عن الاستمرار في تزويد الموردين بالدولار.