عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/ماكرون-يرفض-استقالة-رئيسة-الحكومة-بعد-هزيمة-مدوية-في-الانتخابات-التشريعية--1063953898.html
ماكرون يرفض استقالة رئيسة الحكومة بعد هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية
ماكرون يرفض استقالة رئيسة الحكومة بعد هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية
رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد فقد تحالف الوسط بزعامة ماكرون أغلبيته في البرلمان، وتلقيه هزيمة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:30+0000
2022-06-21T08:30+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086010_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_20fa997fdecb3f3eabe713855e67b5a0.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول بقصر الإليزيه طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن ماكرون رفض استقالة بورن، لأنه يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى الوصول "لحلول بناءة" مع أحزاب المعارضة للخروج من هذا المأزق السياسي.وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسرغالبيته في البرلمان يوم الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين. ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أعراض-التعب-من-أوكرانيا-ماكرون-وشولتز-لا-يلبيان-طلب-زيلينسكي-1063944259.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049086010_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_d8ae0beadba6ed023b3f46456f9fb389.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

ماكرون يرفض استقالة رئيسة الحكومة بعد هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية

08:30 GMT 21.06.2022
© AP Photo / John Thysالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / John Thys
تابعنا عبرTelegram
رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد فقد تحالف الوسط بزعامة ماكرون أغلبيته في البرلمان، وتلقيه هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول بقصر الإليزيه طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن ماكرون رفض استقالة بورن، لأنه يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى الوصول "لحلول بناءة" مع أحزاب المعارضة للخروج من هذا المأزق السياسي.
ماكرون وشولتز ودراغي في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
أعراض التعب من أوكرانيا.. ماكرون وشولتز لا يلبيان طلب زيلينسكي
04:51 GMT
وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسرغالبيته في البرلمان يوم الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين. ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала