https://arabic.sputniknews.com/20220621/ماكرون-يرفض-استقالة-رئيسة-الحكومة-بعد-هزيمة-مدوية-في-الانتخابات-التشريعية--1063953898.html
ماكرون يرفض استقالة رئيسة الحكومة بعد هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية
ماكرون يرفض استقالة رئيسة الحكومة بعد هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية
رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد فقد تحالف الوسط بزعامة ماكرون أغلبيته في البرلمان، وتلقيه هزيمة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T08:30+0000
2022-06-21T08:30+0000
2022-06-21T08:30+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول بقصر الإليزيه طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن ماكرون رفض استقالة بورن، لأنه يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى الوصول "لحلول بناءة" مع أحزاب المعارضة للخروج من هذا المأزق السياسي.وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد خسرغالبيته في البرلمان يوم الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين. ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة (289 مقعدا).فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/أعراض-التعب-من-أوكرانيا-ماكرون-وشولتز-لا-يلبيان-طلب-زيلينسكي-1063944259.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون يرفض استقالة رئيسة الحكومة بعد هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية
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رفض الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، استقالة رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، بعد فقد تحالف الوسط بزعامة ماكرون أغلبيته في البرلمان، وتلقيه هزيمة مدوية في الانتخابات التشريعية.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مسؤول بقصر الإليزيه طلب عدم الإفصاح عن هويته، إن ماكرون رفض استقالة بورن، لأنه يعتقد أن الحكومة بحاجة إلى الاستمرار في العمل، وفقا لما نقلته وكالة "فرانس برس".
وأشار المسؤول إلى أن الرئيس الفرنسي يسعى إلى الوصول "لحلول بناءة" مع أحزاب المعارضة للخروج من هذا المأزق السياسي.
وكان تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
، قد خسرغالبيته في البرلمان يوم الأحد بحصوله على 245 مقعدا في المجلس المؤلف من 577 مقعدا في ختام الدورة الثانية للانتخابات التشريعية، وفقا لوزارة الداخلية فجر الاثنين. ويعني ذلك أن تحالف "معا" بعيد جداً عن النتيجة المطلوبة لضمان الحصول على الغالبية المطلقة
(289 مقعدا).
فيما فاز تحالف اليسار، الذي يقوده زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون، بـ135 مقعدا، ووحصل تحالف اليمين بقيادة مرشحة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، مارين لوبان بـ89 مقعدا، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية.