https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-إدارة-تويتر-يوافق-على-عرض-إيلون-ماسك-لشراء-المنصة-بـ44-مليون-دولار-1063996870.html

مجلس إدارة "تويتر" يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليون دولار

مجلس إدارة "تويتر" يوافق على عرض إيلون ماسك لشراء المنصة بـ44 مليون دولار

أحرز الملياردير، إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، خطوة جديدة ناحية امتلاك "تويتر"، بعدما أوصى مجلس إدارة موقع التغريدات بأن يصوت مساهميه لصالح البيع المقترح منه،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T15:03+0000

2022-06-21T15:03+0000

2022-06-21T15:09+0000

إيلون ماسك

تويتر

مجتمع

منوعات

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وقرر مجلس إدارة "تويتر" بالإجماع "أن اتفاقية الاندماج مستحسنة، وأن الدمج والمعاملات الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج عادلة ومستحسنة وتخدم مصالح تويتر ومساهميها"، وفق ما جاء في ملف توكيل لدى الأوراق المالية وعمولة الصرف.وكان إيلون ماسك كرر الأسبوع الماضي رغبته في المضي قدما في عملية الاستحواذ على "تويتر" خلال أول اجتماع رسمي يجمعه بموظفي موقع التغريدات، على الرغم من أن أسهم منصة التواصل الاجتماعي لا تزال أقل بكثير من سعر العرض.واليوم الثلاثاء في منتدى قطر الاقتصادي، أدرج إيلون ماسك موافقة المساهمين على صفقة شرائه لـ"تويتر" باعتبارها واحدة من عدة "أمور لم يتم حلها'' تتعلق بصفقة الشراء.وكانت أسهم شركة "تويتر" ثابتة بشكل أساسي قبل جرس الافتتاح، اليوم الثلاثاء، وأقل بكثير من 54.20 دولارا للسهم، وهو الذي عرض إيلون ماسك دفعه مقابل كل سهم.وكانت آخر مرة وصل فيها سهم الشركة إلى هذا المستوى في 5 نيسان/ أبريل الماضي، عندما عرض مجلس إدارة "تويتر" على ماسك الانضمام إليهم، قبل أن يعرض الأخير شراء الموقع بالكامل.

https://arabic.sputniknews.com/20220617/إيلون-ماسك-يكشف-عن-رغبته-في-تحويل-تويتر-إلى-تيك-توك-ووي-تشات-1063783175.html

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إيلون ماسك, تويتر, مجتمع, منوعات