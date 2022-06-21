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مجلس الأعمال الروسي المصري يحدد أهم المجالات الواعدة للتعاون
مجلس الأعمال الروسي المصري يحدد أهم المجالات الواعدة للتعاون
حدد رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، المجالات الواعدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:11+0000
2022-06-21T14:11+0000
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روسيا
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وقال: "أرى إمكانات كبيرة في السلسلة الغذائية بأكملها. نحن نتحدث كثيرا عن الحبوب، لأن مصر تستورد 30 مليون طن، ولكن في الواقع صناعة الأغذية بأكملها مثيرة جدا للاهتمام لمصر وليس فقط بالنسبة لها، ولكن أيضا للمنطقة بأكملها وأوروبا". وفقا له، هناك أيضا إمكانات هائلة في قطاع الأدوية والطب.وتابع: "تنتج مصر الكثير من المواد الفعالة التي لا تنتجها روسيا. ومن المهم هنا أن تواصل حكوماتنا العمل على تهيئة ظروف التبادل التجاري".وأضاف ميخائيل أورلوف أن الهندسة الروسية لديها أيضا إمكانات هائلة، مع التأكيد على بساطة وموثوقية الشاحنات الروسية.يرى أورلوف أيضا إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة ويأمل في تطويرها، ويتابع: "روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة. الآن ستصبح مصر قوة عظمى في مجال الطاقة. هناك أرضية كبيرة لهذا العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السفير-الروسي-في-القاهرة-يلتقي-بوزيرة-البيئة-المصرية-لمناقشة-تنمية-الاقتصاد-الأخضر-بين-البلدين-1063867523.html
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العالم العربي, روسيا

مجلس الأعمال الروسي المصري يحدد أهم المجالات الواعدة للتعاون

14:11 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Mikhail Metzel
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حدد رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، المجالات الواعدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال: "أرى إمكانات كبيرة في السلسلة الغذائية بأكملها. نحن نتحدث كثيرا عن الحبوب، لأن مصر تستورد 30 مليون طن، ولكن في الواقع صناعة الأغذية بأكملها مثيرة جدا للاهتمام لمصر وليس فقط بالنسبة لها، ولكن أيضا للمنطقة بأكملها وأوروبا".
وفقا له، هناك أيضا إمكانات هائلة في قطاع الأدوية والطب.
وتابع: "تنتج مصر الكثير من المواد الفعالة التي لا تنتجها روسيا. ومن المهم هنا أن تواصل حكوماتنا العمل على تهيئة ظروف التبادل التجاري".
وأضاف ميخائيل أورلوف أن الهندسة الروسية لديها أيضا إمكانات هائلة، مع التأكيد على بساطة وموثوقية الشاحنات الروسية.
يرى أورلوف أيضا إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة ويأمل في تطويرها، ويتابع: "روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة. الآن ستصبح مصر قوة عظمى في مجال الطاقة. هناك أرضية كبيرة لهذا العمل".
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