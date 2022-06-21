https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-الأعمال-الروسي-المصري-يحدد-أهم-المجالات-الواعدة-للتعاون-1063993022.html
مجلس الأعمال الروسي المصري يحدد أهم المجالات الواعدة للتعاون
مجلس الأعمال الروسي المصري يحدد أهم المجالات الواعدة للتعاون
حدد رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، المجالات الواعدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:11+0000
2022-06-21T14:11+0000
2022-06-21T14:11+0000
العالم العربي
روسيا
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وقال: "أرى إمكانات كبيرة في السلسلة الغذائية بأكملها. نحن نتحدث كثيرا عن الحبوب، لأن مصر تستورد 30 مليون طن، ولكن في الواقع صناعة الأغذية بأكملها مثيرة جدا للاهتمام لمصر وليس فقط بالنسبة لها، ولكن أيضا للمنطقة بأكملها وأوروبا". وفقا له، هناك أيضا إمكانات هائلة في قطاع الأدوية والطب.وتابع: "تنتج مصر الكثير من المواد الفعالة التي لا تنتجها روسيا. ومن المهم هنا أن تواصل حكوماتنا العمل على تهيئة ظروف التبادل التجاري".وأضاف ميخائيل أورلوف أن الهندسة الروسية لديها أيضا إمكانات هائلة، مع التأكيد على بساطة وموثوقية الشاحنات الروسية.يرى أورلوف أيضا إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة ويأمل في تطويرها، ويتابع: "روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة. الآن ستصبح مصر قوة عظمى في مجال الطاقة. هناك أرضية كبيرة لهذا العمل".
https://arabic.sputniknews.com/20220619/السفير-الروسي-في-القاهرة-يلتقي-بوزيرة-البيئة-المصرية-لمناقشة-تنمية-الاقتصاد-الأخضر-بين-البلدين-1063867523.html
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العالم العربي, روسيا
مجلس الأعمال الروسي المصري يحدد أهم المجالات الواعدة للتعاون
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حدد رئيس مجلس الأعمال الروسي المصري ميخائيل أورلوف، في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022، المجالات الواعدة للعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وقال: "أرى إمكانات كبيرة في السلسلة الغذائية بأكملها. نحن نتحدث كثيرا عن الحبوب، لأن مصر تستورد 30 مليون طن، ولكن في الواقع صناعة الأغذية بأكملها مثيرة جدا للاهتمام لمصر وليس فقط بالنسبة لها، ولكن أيضا للمنطقة بأكملها وأوروبا".
وفقا له، هناك أيضا إمكانات هائلة في قطاع الأدوية والطب.
وتابع: "تنتج مصر الكثير من المواد الفعالة التي لا تنتجها روسيا. ومن المهم هنا أن تواصل حكوماتنا العمل على تهيئة ظروف التبادل التجاري".
وأضاف ميخائيل أورلوف أن الهندسة الروسية لديها أيضا إمكانات هائلة، مع التأكيد على بساطة وموثوقية الشاحنات الروسية.
يرى أورلوف أيضا إمكانات كبيرة في قطاع الطاقة ويأمل في تطويرها، ويتابع: "روسيا قوة عظمى في مجال الطاقة. الآن ستصبح مصر قوة عظمى في مجال الطاقة. هناك أرضية كبيرة لهذا العمل".