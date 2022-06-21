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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-الأمن-الروسي-روسيا-سترد-قريبا-على-حصار-سكان-كالينينغراد-وسيشعر-السكان-الليتوانيون-بالعواقب-1063962104.html
مجلس الأمن الروسي: روسيا سترد قريبا على حصار سكان كالينينغراد وسيشعر السكان الليتوانيون بالعواقب
مجلس الأمن الروسي: روسيا سترد قريبا على حصار سكان كالينينغراد وسيشعر السكان الليتوانيون بالعواقب
قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع في كالينينغراد حول قضايا الساعة للأمن القومي في شمال غرب روسيا، إن موسكو سترد قريبا على قرار فيلنيوس... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:08+0000
2022-06-21T10:08+0000
روسيا
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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ووأضاف: "الوجود العسكري والاستخباراتي بالقرب من حدود الدولة الروسية، وكذلك تحت تأثير الضغط السياسي والإعلامي والاقتصادي غير المسبوق من الغرب".وتابع: "وآخر مثال على ذلك هو الحصار الذي تفرضه ليتوانيا بتحريض من الدول الغربية، في انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي، على عبور مجموعة كبيرة من السلع عبر أراضيها إلى منطقة كالينينغراد. يوضح هذا المثال أنه لا يمكن للمرء أن يثق ليس فقط في البيانات الشفوية للغرب، ولكن أيضا في البيانات المكتوبة. سترد روسيا بالتأكيد على مثل هذه الأعمال العدائية. ويجري وضع التدابير المناسبة، سيكون لها تأثير سلبي خطير على سكان ليتوانيا".قال باتروشيف إن أوكرانيا، التي تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، تم ضخها بالأسلحة، ويمكن أن تصبح أيضا منصة لإنشاء أسلحة بيولوجية ونووية.تم ضخ أوكرانيا بالأسلحة، وتم إجراء تدريبات الناتو بانتظام على أراضيها، وتم تعزيز مواقف القوات النازية الجديدة بشكل مكثف، وكانت المشاعر القومية المعادية لروسيا تتطور.وختم: "تعرضت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، اللتان لا تتفقان مع سياسة نظام كييف، لقصف مستمر. علاوة على ذلك، هناك تهديد حقيقي بإنشاء أسلحة نووية وبيولوجية في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220527/باتروشيف-واشنطن-ولندن-تسعيان-إلى-تفاقم-الأوضاع-في-أفغانستان-حتى-بعد-الهروب-من-هناك-1062753105.html
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مجلس الأمن الروسي: روسيا سترد قريبا على حصار سكان كالينينغراد وسيشعر السكان الليتوانيون بالعواقب

10:08 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev / الذهاب إلى بنك الصورنيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Said Tcarnaev
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع في كالينينغراد حول قضايا الساعة للأمن القومي في شمال غرب روسيا، إن موسكو سترد قريبا على قرار فيلنيوس بإعلان حصار النقل لمنطقة كالينينغراد، وسيشعر السكان الليتوانيون بجدية بعواقب هذه الإجراءات.
ووأضاف: "الوجود العسكري والاستخباراتي بالقرب من حدود الدولة الروسية، وكذلك تحت تأثير الضغط السياسي والإعلامي والاقتصادي غير المسبوق من الغرب".
وتابع: "وآخر مثال على ذلك هو الحصار الذي تفرضه ليتوانيا بتحريض من الدول الغربية، في انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي، على عبور مجموعة كبيرة من السلع عبر أراضيها إلى منطقة كالينينغراد. يوضح هذا المثال أنه لا يمكن للمرء أن يثق ليس فقط في البيانات الشفوية للغرب، ولكن أيضا في البيانات المكتوبة. سترد روسيا بالتأكيد على مثل هذه الأعمال العدائية. ويجري وضع التدابير المناسبة، سيكون لها تأثير سلبي خطير على سكان ليتوانيا".
قال باتروشيف إن أوكرانيا، التي تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، تم ضخها بالأسلحة، ويمكن أن تصبح أيضا منصة لإنشاء أسلحة بيولوجية ونووية.
تم ضخ أوكرانيا بالأسلحة، وتم إجراء تدريبات الناتو بانتظام على أراضيها، وتم تعزيز مواقف القوات النازية الجديدة بشكل مكثف، وكانت المشاعر القومية المعادية لروسيا تتطور.
وختم: "تعرضت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، اللتان لا تتفقان مع سياسة نظام كييف، لقصف مستمر. علاوة على ذلك، هناك تهديد حقيقي بإنشاء أسلحة نووية وبيولوجية في أوكرانيا".
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