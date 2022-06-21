https://arabic.sputniknews.com/20220621/مجلس-الأمن-الروسي-روسيا-سترد-قريبا-على-حصار-سكان-كالينينغراد-وسيشعر-السكان-الليتوانيون-بالعواقب-1063962104.html

مجلس الأمن الروسي: روسيا سترد قريبا على حصار سكان كالينينغراد وسيشعر السكان الليتوانيون بالعواقب

مجلس الأمن الروسي: روسيا سترد قريبا على حصار سكان كالينينغراد وسيشعر السكان الليتوانيون بالعواقب

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، في اجتماع في كالينينغراد حول قضايا الساعة للأمن القومي في شمال غرب روسيا، إن موسكو سترد قريبا على قرار فيلنيوس... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T10:08+0000

2022-06-21T10:08+0000

2022-06-21T10:08+0000

روسيا

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101363/82/1013638207_0:180:3005:1870_1920x0_80_0_0_8cea21a957dbed79bd63b0415d799c5a.jpg

ووأضاف: "الوجود العسكري والاستخباراتي بالقرب من حدود الدولة الروسية، وكذلك تحت تأثير الضغط السياسي والإعلامي والاقتصادي غير المسبوق من الغرب".وتابع: "وآخر مثال على ذلك هو الحصار الذي تفرضه ليتوانيا بتحريض من الدول الغربية، في انتهاك لقواعد ومبادئ القانون الدولي، على عبور مجموعة كبيرة من السلع عبر أراضيها إلى منطقة كالينينغراد. يوضح هذا المثال أنه لا يمكن للمرء أن يثق ليس فقط في البيانات الشفوية للغرب، ولكن أيضا في البيانات المكتوبة. سترد روسيا بالتأكيد على مثل هذه الأعمال العدائية. ويجري وضع التدابير المناسبة، سيكون لها تأثير سلبي خطير على سكان ليتوانيا".قال باتروشيف إن أوكرانيا، التي تخضع لسيطرة الولايات المتحدة، تم ضخها بالأسلحة، ويمكن أن تصبح أيضا منصة لإنشاء أسلحة بيولوجية ونووية.تم ضخ أوكرانيا بالأسلحة، وتم إجراء تدريبات الناتو بانتظام على أراضيها، وتم تعزيز مواقف القوات النازية الجديدة بشكل مكثف، وكانت المشاعر القومية المعادية لروسيا تتطور.وختم: "تعرضت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان، اللتان لا تتفقان مع سياسة نظام كييف، لقصف مستمر. علاوة على ذلك، هناك تهديد حقيقي بإنشاء أسلحة نووية وبيولوجية في أوكرانيا".

https://arabic.sputniknews.com/20220527/باتروشيف-واشنطن-ولندن-تسعيان-إلى-تفاقم-الأوضاع-في-أفغانستان-حتى-بعد-الهروب-من-هناك-1062753105.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا