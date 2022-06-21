عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مسؤولة-أوربية-تكشف-حزمة-المساعدات-التي-تعهد-بها-الاتحاد-لأوكرانيا-ما-زالت-تحتاج-لتشريع-1063996089.html
مسؤولة أوربية تكشف: حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد لأوكرانيا ما زالت تحتاج لتشريع
مسؤولة أوربية تكشف: حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد لأوكرانيا ما زالت تحتاج لتشريع
كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرل نويتس، اليوم الثلاثاء، عن أن حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في مايو/ آيار الماضي،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:55+0000
2022-06-21T14:55+0000
أخبار أوكرانيا
مساعدات
أخبار الاتحاد الأوروبي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8141844af1fbdabf99b037c776d290fc.jpg
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لنويتس، فإن المفوضية الأوروبية لا تزال تعمل على صياغة اقتراح تشريعي لحزمة المساعدات البالغة 9.5 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في مايو لأوكرانيا.وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد أعلن في نهاية مايو/ آيار، عن أن قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الأول للقمة في بروكسل أعربوا عن استعدادهم لتقديم 9 مليارات يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا.وأضاف نويتس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال الجزء الأول من المساعدة المالية هذا الصيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-وافق-تزويد-أوكرانيا-بحزمة-مساعدات-مالية-جديدة-تصل-إلى-9-مليارات-يورو-1062908343.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1062422934_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_805539900c936c463492dff03817626c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, مساعدات, أخبار الاتحاد الأوروبي

مسؤولة أوربية تكشف: حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد لأوكرانيا ما زالت تحتاج لتشريع

14:55 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الذهاب إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرل نويتس، اليوم الثلاثاء، عن أن حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في مايو/ آيار الماضي، والبالغة 9.5 مليار دولار ما زالت بحاجة لتشريع من أجل إقرارها.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لنويتس، فإن المفوضية الأوروبية لا تزال تعمل على صياغة اقتراح تشريعي لحزمة المساعدات البالغة 9.5 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في مايو لأوكرانيا.
رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لاين، أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وافق تزويد أوكرانيا بحزمة مساعدات مالية جديدة تصل إلى 9 مليارات يورو
31 مايو, 00:02 GMT
وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد أعلن في نهاية مايو/ آيار، عن أن قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الأول للقمة في بروكسل أعربوا عن استعدادهم لتقديم 9 مليارات يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا.

وقال نويتس وقتها: "ما زلنا في طور إعداد مسودة اقتراح تشريعي مشترك لاتخاذ قرار بشأن توفير وزارة خارجية استثنائية لأوكرانيا ولا يمكننا أن نكون أكثر تحديدا بشأن التوقيت الدقيق لهذا الاقتراح في هذه المرحلة".

وأضاف نويتس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال الجزء الأول من المساعدة المالية هذا الصيف.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس14:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала