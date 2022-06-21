https://arabic.sputniknews.com/20220621/مسؤولة-أوربية-تكشف-حزمة-المساعدات-التي-تعهد-بها-الاتحاد-لأوكرانيا-ما-زالت-تحتاج-لتشريع-1063996089.html
مسؤولة أوربية تكشف: حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد لأوكرانيا ما زالت تحتاج لتشريع
مسؤولة أوربية تكشف: حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد لأوكرانيا ما زالت تحتاج لتشريع
كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرل نويتس، اليوم الثلاثاء، عن أن حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في مايو/ آيار الماضي،... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:55+0000
2022-06-21T14:55+0000
2022-06-21T14:55+0000
أخبار أوكرانيا
مساعدات
أخبار الاتحاد الأوروبي
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لنويتس، فإن المفوضية الأوروبية لا تزال تعمل على صياغة اقتراح تشريعي لحزمة المساعدات البالغة 9.5 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في مايو لأوكرانيا.وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، قد أعلن في نهاية مايو/ آيار، عن أن قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الأول للقمة في بروكسل أعربوا عن استعدادهم لتقديم 9 مليارات يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا.وأضاف نويتس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال الجزء الأول من المساعدة المالية هذا الصيف.
https://arabic.sputniknews.com/20220531/فون-دير-لاين-الاتحاد-الأوروبي-وافق-تزويد-أوكرانيا-بحزمة-مساعدات-مالية-جديدة-تصل-إلى-9-مليارات-يورو-1062908343.html
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أخبار أوكرانيا, مساعدات, أخبار الاتحاد الأوروبي
مسؤولة أوربية تكشف: حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد لأوكرانيا ما زالت تحتاج لتشريع
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كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، فيرل نويتس، اليوم الثلاثاء، عن أن حزمة المساعدات التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، في مايو/ آيار الماضي، والبالغة 9.5 مليار دولار ما زالت بحاجة لتشريع من أجل إقرارها.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لتصريحات لنويتس، فإن المفوضية الأوروبية لا تزال تعمل على صياغة اقتراح
تشريعي لحزمة المساعدات البالغة 9.5 مليار دولار التي تم الإعلان عنها في مايو لأوكرانيا.
وكان رئيس المجلس الأوروبي
شارل ميشيل، قد أعلن في نهاية مايو/ آيار، عن أن قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الأول للقمة في بروكسل أعربوا عن استعدادهم لتقديم 9 مليارات يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا.
وقال نويتس وقتها: "ما زلنا في طور إعداد مسودة اقتراح تشريعي مشترك لاتخاذ قرار بشأن توفير وزارة خارجية استثنائية لأوكرانيا ولا يمكننا أن نكون أكثر تحديدا بشأن التوقيت الدقيق لهذا الاقتراح في هذه المرحلة".
وأضاف نويتس أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إرسال الجزء الأول من المساعدة المالية هذا الصيف.