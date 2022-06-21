https://arabic.sputniknews.com/20220621/مستشار-زيلينسكي-توقعات-بانخفاض-الناتج-المحلي-الأوكراني-بنسبة-40-بسبب-الحرب-1063961589.html
مستشار زيلينسكي: توقعات بانخفاض الناتج المحلي الأوكراني بنسبة 40% بسبب الحرب
مستشار زيلينسكي: توقعات بانخفاض الناتج المحلي الأوكراني بنسبة 40% بسبب الحرب
كشف مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوليغ أوستينينكو، المتخصص بالشؤون الاقتصادية عن انخفاض حاد بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T10:01+0000
2022-06-21T10:01+0000
2022-06-21T10:01+0000
العالم
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وقال أوستينينكو خلال مقابلة على قناة "أوكرانيا 24": "عندما لا تعمل 40-50% من مصانعك وقطاعاتك الانتاجية، فذلك له تأثير مباشر على الناتج المحلي فهناك انخفاض متوقع.وأضاف قائلا: "نتوقع أن يظل الانخفاض عند مستوى 35-40% لهذا العام ما لم نوقف الحرب غدًا، ومن ثم سنتمكن من إظهار نمو لمدة نصف عام".وتابع قائلا: "السيناريو الأساسي يدل على انخفاض بنسبة 35-40 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا كأفضل تصور للأزمة".وتوقعت السلطات الأوكرانية في بداية العام عجزًا في الميزانية المالية عند مستوى 7 مليارات دولار أمريكي، حيث يبلغ حاليا نحو 5 مليارات دولار شهريا.أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية.وهذا المبلغ مطلوب لدعم "نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن"، وفقا لما قاله زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها إلى الغرب في 20 يونيو/حزيران.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مستشار زيلينسكي: توقعات بانخفاض الناتج المحلي الأوكراني بنسبة 40% بسبب الحرب
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كشف مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أوليغ أوستينينكو، المتخصص بالشؤون الاقتصادية عن انخفاض حاد بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا.
وقال أوستينينكو خلال مقابلة على قناة "أوكرانيا 24": "عندما لا تعمل 40-50% من مصانعك وقطاعاتك الانتاجية، فذلك له تأثير مباشر على الناتج المحلي فهناك انخفاض متوقع.
وأضاف قائلا: "نتوقع أن يظل الانخفاض عند مستوى 35-40% لهذا العام ما لم نوقف الحرب غدًا، ومن ثم سنتمكن من إظهار نمو لمدة نصف عام".
وتابع قائلا: "السيناريو الأساسي يدل على انخفاض بنسبة 35-40 % في الناتج المحلي الإجمالي هذا كأفضل تصور للأزمة".
وتوقعت السلطات الأوكرانية في بداية العام عجزًا في الميزانية المالية عند مستوى 7 مليارات دولار أمريكي، حيث يبلغ حاليا نحو 5 مليارات دولار شهريا.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حاجة بلاده إلى خمسة مليارات دولار كمساعدة مالية شهرية.
وهذا المبلغ مطلوب لدعم "نظامنا الاقتصادي الذي لا يعمل نصفه الآن"، وفقا لما قاله
زيلينسكي في رسالة فيديو وجهها إلى الغرب في 20 يونيو/حزيران.