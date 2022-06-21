https://arabic.sputniknews.com/20220621/مستشار-عون-لبنان-لم-يعد-قادرا-على-تحمل-أعباء-النازحين-السوريين--1063986396.html
مستشار عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النازحين السوريين
مستشار عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النازحين السوريين
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T12:36+0000
2022-06-21T12:36+0000
2022-06-21T12:36+0000
راديو
نافذة على لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1063986016_56:0:1300:700_1920x0_80_0_0_db4e2fc1c4caf0f95588b53c3b44c5a6.png
مستشار عون: لبنان لم يعد قادر على تحمل أعباء النازحين السوريين
مستشار عون: لبنان لم يعد قادر على تحمل أعباء النازحين السوريين
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، وعضو اللجنة اللبنانية – الروسية لإعادة النازحين السوريين، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:ويشير أبو زيد إلى أن:ولفت أبو زيد إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1063986016_367:0:1300:700_1920x0_80_0_0_7316eccf73756f7e72d30f4fcfbc799c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
مستشار عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء النازحين السوريين
تابعنا عبر
دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، المجتمع الدولي إلى التعاون مع لبنان لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، "وإلا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا لدول الغرب".
يقول مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية، وعضو اللجنة اللبنانية – الروسية لإعادة النازحين السوريين، أمل أبو زيد، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الصدد:
"من المعروف أن قضية النازحين السوريين باتت تشكل عبئا كبيرا على الدولة اللبنانية، وعلى المجتمع اللبناني، وستكون من أهم المواضيع على جدول أعمال اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت، في 2 يوليو/تموز المقبل، برئاسة وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب بصفته رئيس الدورة، إلى جانب مسألة ترسيم الحدود البحرية إضافة إلى مواضيع أخرى".
"موقف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لا يعبر عن موقفه الشخصي، وإنما كرئيس حكومة وهو نفس موقف رئيس الجمهورية، وكلمة ميقاتي كانت موجهة للمجتمع الدولي، ولسفراء الدول الذين يتعاطون بهذا الملف، بأن لبنان لم يعد قادر على تحمل هذا العبء الكبير الأمني والاجتماعي والديموغرافي والاقتصادي وعلى صعيد البنى التحتية بالكامل".
"عدم الاستجابة لموقف لبنان سيكون له ارتدادات غير مستحبة لدول الغرب، ونحن نعرف أن هذه الدول ولأسباب سياسية تتعلق بسوريا والموقف من الحكومة السورية، تضغط على لبنان ليبقي النازحين السوريين، بل وتدعو الحكومة اللبنانية لاستيعابهم ودمجهم في المجتمع اللبناني، وحتى بالأنشطة الاقتصادية، وهذا أمر كبير وخطر وصعب على لبنان".
التفاصيل في الملف الصوتي...