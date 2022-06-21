https://arabic.sputniknews.com/20220621/مصر-توقع-اتفاقية-مع-شركة-أكوا-باور-السعودية-لبناء-أكبر-محطة-توليد-كهرباء-بطاقة-الرياح-1063992113.html
مصر توقع اتفاقية مع شركة "أكوا باور" السعودية لبناء أكبر محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح
مصر توقع اتفاقية مع شركة "أكوا باور" السعودية لبناء أكبر محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح
أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "أكوا باور السعودية" لبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح في الشرق الأوسط، باستثمارات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T13:46+0000
2022-06-21T13:46+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التقى رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، حيث أشارا إلى "العقد الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة الكهرباء، لتقوم الشركة باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح".وأشاد رئيس الوزراء المصري بهذا العقد، وقال إنه "سيحقق نقلة في مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر". حسب البيان.ووقعت مصر والسعودية صباح اليوم 14 اتفاقية بقيمة استثمارات بلغت 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة هو والوفد المرافق معه، والتي بدأت مساء أمس الاثنين. ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وتسعى مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة من خلال دعوة المستثمرين وخاصة من الدول الخليجية، وتقديم تسهيلات ورخص خاصة، وإطلاق حزمة من المشاريع والخطط الاستثمارية أمام المستثمرين.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/هشام-النجار-نحن-في-أزهى-عصور-التعاون-بين-مصر-وروسيا-1063988659.html
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العالم العربي, مصر, السعودية
مصر توقع اتفاقية مع شركة "أكوا باور" السعودية لبناء أكبر محطة توليد كهرباء بطاقة الرياح
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أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مع شركة "أكوا باور السعودية" لبناء أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بالرياح في الشرق الأوسط، باستثمارات تبلغ 1.5 مليار دولار.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، إن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي التقى رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، حيث أشارا إلى "العقد الذي تم توقيعه اليوم مع وزارة الكهرباء، لتقوم الشركة باستثمار 1.5 مليار دولار في إنشاء أكبر محطة في الشرق الأوسط لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح".
وأشاد رئيس الوزراء المصري بهذا العقد، وقال إنه "سيحقق نقلة في مستوى التعاون وحجم استثمارات الشركة في مصر". حسب البيان.
ووقعت مصر والسعودية صباح اليوم 14 اتفاقية بقيمة استثمارات بلغت 7.7 مليار دولار، وذلك على هامش زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى القاهرة هو والوفد المرافق معه، والتي بدأت مساء أمس الاثنين.
ويبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر أكثر من 32 مليار دولار، وتسعى مصر إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة من خلال دعوة المستثمرين وخاصة من الدول الخليجية، وتقديم تسهيلات ورخص خاصة، وإطلاق حزمة من المشاريع والخطط الاستثمارية أمام المستثمرين.