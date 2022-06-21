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مصر.. حبس 3 متهمين في واقعة الغناء داخل مسجد
مصر.. حبس 3 متهمين في واقعة الغناء داخل مسجد
قررت النيابة العامة المصرية حبس 3 متهمين في واقعة الغناء داخل مسجد، التي رصدها مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي منذ منتصف الشهر الجاري. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T21:43+0000
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العالم العربي
مصر
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وحدثت الواقعة داخل مسجد في منطقة المرج ويظهر في مقطع الفيديو شخص وهو يغني ويؤدي حركات راقصة داخل المسجد مستخدما مكبر صوت.جاء ذلك في بيان نشرته النيابة العامة المصرية على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.وأوضح البيان أن تحريات الشرطة قادت للتعرف على المتهمين بالضلوع في الواقعة، مشيرة إلى أن أحدهم قام بالغناء والرقص والثاني قام بالتصوير بينما تولى الثالث نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.ولفت البيان إلى أن المتهمين كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى إثارة حفيظة المواطنين بفعلهم الذي يقصدون به إيهام الناس بأن الأجهزة الأمنية لا تقوم بأداء دورها، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.وأشار بيان النيابة إلى أن الشخص الذي ظهر في الفيديو أقر بفعله أثناء مباشرة أعمال بناء بالمسجد وقال إنه طلب من المتهم الثاني تصويره أثناء الغناء والرقص، مشيرا إلى أن هدفه من ذلك كان الترفيه.وزعم أن المتهم الثالث أخذ الفيديو من هاتفه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون علمه، وهو ما أنكره المتهم الثالث، حسب بيان النيابة الذي أشار إلى أنها أصدرت أمرا بحبس المتهمين احتياطيا.
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العالم العربي, مصر
مصر.. حبس 3 متهمين في واقعة الغناء داخل مسجد
21:43 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
قررت النيابة العامة المصرية حبس 3 متهمين في واقعة الغناء داخل مسجد، التي رصدها مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي منذ منتصف الشهر الجاري.
وحدثت الواقعة داخل مسجد في منطقة المرج ويظهر في مقطع الفيديو شخص وهو يغني ويؤدي حركات راقصة داخل المسجد مستخدما مكبر صوت.
جاء ذلك في بيان نشرته النيابة العامة المصرية
على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء.
وأوضح البيان أن تحريات الشرطة قادت للتعرف على المتهمين بالضلوع في الواقعة
، مشيرة إلى أن أحدهم قام بالغناء والرقص والثاني قام بالتصوير بينما تولى الثالث نشر مقطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولفت البيان إلى أن المتهمين كانوا يهدفون من وراء ذلك إلى إثارة حفيظة المواطنين بفعلهم الذي يقصدون به إيهام الناس بأن الأجهزة الأمنية لا تقوم بأداء دورها، بحسب صحيفة
"الوطن" المصرية.
وأشار بيان النيابة إلى أن الشخص الذي ظهر في الفيديو أقر بفعله أثناء مباشرة أعمال بناء بالمسجد وقال إنه طلب من المتهم الثاني تصويره أثناء الغناء والرقص، مشيرا إلى أن هدفه من ذلك كان الترفيه.
وزعم أن المتهم الثالث أخذ الفيديو من هاتفه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي
دون علمه، وهو ما أنكره المتهم الثالث، حسب بيان النيابة الذي أشار إلى أنها أصدرت أمرا بحبس المتهمين احتياطيا.