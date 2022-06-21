https://arabic.sputniknews.com/20220621/مصر-والسعودية-تؤكدان-ضرورة-دعم-الجهود-الدولية-للحيلولة-دون-امتلاك-إيران-سلاح-نووي-1064007343.html

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة دعم الجهود الدولية للحيلولة دون امتلاك إيران سلاح نووي

مصر والسعودية تؤكدان ضرورة دعم الجهود الدولية للحيلولة دون امتلاك إيران سلاح نووي

أكدت مصر والسعودية، عقب اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، ضرورة دعم الجهود الدولية للحيلولة دون امتلاك إيران... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T18:06+0000

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القاهرة- سبوتنيك. ونشرت الرئاسة المصرية بيانا مشتركا في ختام زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر جاء فيه: "اتفق الجانبان على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان سلمية برنامج إيران النووي، وتعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأكد البيان أيضا "أهمية دعم الجهود الرامية لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط بما يسهم في تحقيق السلم والاستقرار الإقليمي والدولي".وشدد الجانبان على ضرورة "دعم الجهود العربية لحث إيران على الالتزام بالمبادئ الدولية بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار، بما فيها دعم المليشيات المسلحة، وتهديد الملاحة البحرية وخطوط التجارة الدولية".وفي سياق متصل، أكد ولي العهد السعودي، أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية.وبحسب بيان الرئاسة أكد ابن سلمان خلال لقائه السيسي "أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشئون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها".وأضاف ابن سلمان أن زيارته للقاهرة تأتي في سياق "استمرار التشاور والتنسيق بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن".

https://arabic.sputniknews.com/20220621/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-ضرورة-التنسيق-مع-مصر-لوقف-التدخلات-في-شؤون-الدول-العربية-1064000965.html

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أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ولي العهد محمد بن سلمان