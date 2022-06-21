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مصر والسعودية تؤكدان: يجب ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية
مصر والسعودية تؤكدان: يجب ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية
أكدت كلا من مصر والسعودية، على أهمية ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، على ضرورة "إجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنا للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات".وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية.يذكر أن السلطات اللبنانية بدأت تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة على المنافذ الحدودية، وذلك بعد اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارا في أبريل/ نيسان 2021 بوقف استيراد المنتجات الزراعية أو السماح بعبورها لأراضيها، إثر ضبط كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل شحنة فواكه.وفي وقت لاحق أعلنت دول خليجية، من بينها الإمارات والكويت والبحرين، تأييدها القرار السعودي.
https://arabic.sputniknews.com/20220617/السعودية-تعلق-على-قرار-المحكمة-الدولية-بحق-عضوين-من-حزب-الله-1063765341.html
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العالم العربي, لبنان

مصر والسعودية تؤكدان: يجب ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية

18:27 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يستقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، القاهرة، 20 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / -
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أكدت كلا من مصر والسعودية، على أهمية ألا يكون لبنان منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنة للجماعات والتنظيمات الإرهابية، المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة.
القاهرة - سبوتنيك. وأكد بيان صادر عن الرئاسة المصرية، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماع للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، على ضرورة "إجراء الإصلاحات اللازمة بما يضمن تجاوز لبنان لأزمته، وألا يكون منطلقا لأي أعمال إرهابية أو حاضنا للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تزعزع أمن واستقرار المنطقة، وألا يكون مصدرا أو معبرا لتهريب المخدرات".
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وشدد الجانبان على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى الحفاظ على عروبة لبنان وأمنه واستقراره، ودعم دور مؤسسات الدولة اللبنانية.
يذكر أن السلطات اللبنانية بدأت تشديد إجراءات التفتيش والمراقبة على المنافذ الحدودية، وذلك بعد اتخاذ المملكة العربية السعودية قرارا في أبريل/ نيسان 2021 بوقف استيراد المنتجات الزراعية أو السماح بعبورها لأراضيها، إثر ضبط كميات ضخمة من حبوب الكبتاغون كانت مخبأة داخل شحنة فواكه.
وفي وقت لاحق أعلنت دول خليجية، من بينها الإمارات والكويت والبحرين، تأييدها القرار السعودي.
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