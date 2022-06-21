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مطار اللاذقية الدولي ينتعش.. وصول أول رحلة قادمة من مطار الشارقة

مطار اللاذقية الدولي ينتعش.. وصول أول رحلة قادمة من مطار الشارقة

وصلت صباح اليوم أول رحلة لطائرات شركة أجنحة الشام إلى مطار اللاذقية الدولي قادمة من مطار الشارقة الدولي في الإمارات العربية المتحدة، لتكون البداية لتشغيل... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T12:23+0000

2022-06-21T12:23+0000

2022-06-21T12:23+0000

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ويأتي وصول هذه الرحلة إلى مطار اللاذقية الدولي بعد تحويل مسار الرحلات من مطار دمشق الدولي إلى مطارات محلية أخرى، ريثما يعود لعمله الاعتيادي بعد إنهاء أعمال تأهيل وتصليح الأضرار التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على صالاته ومدارجه.وأفادت مراسلة وكالة "سبوتنيك" في اللاذقية أنه وصل على متن الطائرة التي وصلت صباح اليوم من مطار الشارقة الدولي 151 راكباً، وسيكون هناك رحلات مماثلة أسبوعياً، كل ثلاثاء من وإلى مطار اللاذقية، كما من المقرر بعد إعادة تشغيل الرحلات، أن يتم وصل اللاذقية لاحقاً مع محطات عدة أخرى. وأقلعت الطائرة مجدداً باتجاه مطار الشارقة الدولي وعلى متنها 117 راكباً.عودة الحياة لمطار اللاذقيةفي المطار حيث عادت إليه حركة المسافرين لتنعش الحياة فيه من جديد، أعرب عدد من المسافرين القادمين من الشارقة والمغادرين إليها عن سعادتهم بإعادة تفعيل الرحلات من وإلى مطار اللاذقية الدولي.فاطمة الزعبي إحدى المسافرات على متن الطائرة القادمة من مطار الشارقة قالت لـ"سبوتنيك": تشغيل رحلة مباشرة إلى مطار اللاذقية وفر علينا الكثير من أعباء التنقل إلى مطارات أخرى للوصول إلى وجهتنا.فيما أعرب عبد الله عبد الله عن سعادته بهذه الخطوة التي ستشجع الكثيرين على زيارة سوريا وخاصة اللاذقية بالتزامن مع الموسم السياحي، مضيفا: كنت عندما آتي إلى سوريا أتوجه إلى مطار حلب، ما كان يزيد عليي من أعباء السفر، أما بعد تشغيل مطار اللاذقية فالأمر أصبح ميسراً أكثر ما ينعكس على زيادة عدد مرات القدوم إلى بلدي.وقال عدد من المسافرين إلى مطار الشارقة: تشغيل مطار اللاذقية اختصر علينا عناء الذهاب إلى مطار بيروت للسفر إلى الشارقة، ما خفف علينا تكاليف وأعباء التنقل، مطالبين بتفعيل خطوط أخرى عبر مطار اللاذقية.التخفيف من أعباء السفرممثل محافظ اللاذقية الدكتور أمير إسماعيل قال لـ"سبوتنيك": إعادة تشغيل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية الدولي له أهمية كبيرة، إذ يخفف عن المسافرين أعباء السفر والتنقل، ويساعدهم في سرعة وصولهم إلى مقاصدهم. وأضاف إسماعيل: طلبنا من إدارة شركة أجنحة الشام أن تتم زيادة الرحلات تباعاً وتوسعها.بدوره، قال أمين فرع اللاذقية لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هيثم إسماعيل: سعداء بإعادة تشغيل مطار اللاذقية الدولي بالرحلات المدنية لما له من أهمية لأبناء الساحل والمحافظات الوسطى، كونه يسهم في تخفيف التكاليف والأعباء على المسافرين ويشجع حركة النقل باتجاه اللاذقية لاسيما مع قدوم الموسم السياحي والأعياد.تشغيل محطات جديدةكشف مضر الشيخ إبراهيم أحد المستثمرين في شركة أجنحة الشام للطيران قيام الشركة بتشغيل محطات جديدة في مطار القامشلي وحلب، مشيراً إلى أهمية إعادة تشغيل مطار اللاذقية في الوقت الذي ينتظر فيه إعادة تشغيل مطار دمشق الدولي خلال الأيام القليلة القادمة أمام المسافرين السوريين والزوار.وأكد الشيخ إبراهيم أنه سيكون هناك رحلة أسبوعية، كل ثلاثاء، من اللاذقية إلى الشارقة وبالعكس، كما من الممكن تشغيل محطات أخرى وفقا لمتطلبات السوق ومعايير العرض والطلب، منوهاً بجاهزية المطار لوجيستياً وفنياً وبالجهود المبذولة من قبل الكوادر الوطنية ورجال الأعمال السوريين لإعادة تشغيل حركة المطارات حيث أثبتت هذه الكوادر بأنها قادرة على مواجهة كل محاولات استهداف سوريا سواء المتعلقة بالعدوان أو الحصار الاقتصادي.باكورة رحلات متتاليةمندوب شركة أجنحة الشام للطيران في مطار اللاذقية الدولي عمار أحمد قال لـ "سبوتنيك": تعد هذه الرحلة باكورة لرحلات متتالية إلى اللاذقية والتي ستسهم في تخفيف عناء التنقل عن السوريين القادمين من الخارج وغيرهم من المسافرين، خاصة في ظل تزامن هذه الرحلات مع بداية الموسم السياحي.ونوه أحمد بأنه خلال يومين فقط تم حجز جميع تذاكر الرحلة سواء التي كانت متجهة إلى مطار اللاذقية، أو الرحلة التي غادرت إلى مطار الشارقة الدولي، مبيناً ان الطائرة كان على متنها 151 راكباً بالإياب، و117 راكباً بالذهاب إلى مطار الشارقة.وأشار أحمد إلى وجود خطط للشركة حول زيادة عدد الرحلات، ووصل مطار اللاذقية بمحطات جديدة خلال الأيام القادمة. ناهيك عن إمكانية توسيع الخطوط لاحقاً لفتح أخرى جديدة سواء إلى الكويت أو إيران بشكل مباشر أو غير مباشر عبر الترانزيت.كفاءة الخبرات السوريةمن جهته، أشاد مدير مطار اللاذقية الدولي المهندس بدر سليمان بكفاءة الخبرات السورية التي أنتجت في ظروف قاسية كل التجهيزات اللازمة للاستمرار بالرحلات الجوية، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلت من العاملين في قطاع النقل المدني ونقابة عمال النقل البري في الشركة وكادر السورية للطيران. كما أكد الجهوزية التامة في المطار لاستقبال الركاب والرحلات، من دون وجود أي معوقات تحول دون وصول المسافرين إلى اللاذقية.وكانت الرحلة الأولى وصلت في 3 يونيو/ حزيران الجاري إلى مطار حلب الدولي قادمة من مطار الكويت وعلى متنها 85 مسافراً، وذلك بالتزامن مع عودة شركات الطيران السورية إلى تسيير الرحلات إلى العديد من العواصم والمدن العربية.

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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك