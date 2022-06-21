https://arabic.sputniknews.com/20220621/معلومات-عن-الجيش-المغربي-الذي-يستضيف-مناورات-الأسد-الأفريقي-بمشاركة-إسرائيل-1063998304.html
معلومات عن الجيش المغربي الذي يستضيف مناورات الأسد الأفريقي بمشاركة إسرائيل
معلومات عن الجيش المغربي الذي يستضيف مناورات الأسد الأفريقي بمشاركة إسرائيل
يستضيف المغرب مناورات "الأسد الأفريقي 2022" التي انطلقت، أمس الاثنين، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 15 دولة أخرى. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T15:34+0000
2022-06-21T15:34+0000
2022-06-21T15:34+0000
رصد عسكري
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وتشير تقارير إلى مشاركة إسرائيل لأول مرة في تلك المناورات إلى جانب الجيش المغربي، الذي يحتل المرتبة رقم 56 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.وأورد الموقع معلومات عن الجيش المغربي، الذي يصل إجمالي عدد جنوده 325 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و100 ألف قوات احتياطية و25 ألفا قوات شبه عسكرية.ويمتلك المغرب 249 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 37 عالميا وتضم 83 مقاتلة وطائرة اعتراضية و29 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود و64 مروحية، ولا يمتلك طائرات أو مروحيات هجومية، ويصل عدد مطاراته إلى 62 مطارا.يحتل المغرب المرتبة رقم 8 عالميا في قوة الدبابات التي تضم 3 آلاف و335 دبابة، بينما يحتل المرتبة رقم 29 عالميا في قوة المدرعات التي تضم 3 آلاف و500 دبابة.ويحتل الأسطول المغربي المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 دبابة تضم 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، كما يمتلك 7 موانئ.يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) تقود تلك المناورات في المغرب ودول أفريقية أخرى بهدف دعم التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة.
https://arabic.sputniknews.com/20220609/الجيش-المغربي-يتسلم-أنظمة-دفاعية-مضادة-للطائرات-والصورايخ-من-فرنسا-1063325103.html
https://arabic.sputniknews.com/20220621/المشاركة-الأولى-لإسرائيل-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1063979463.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, أخبار المغرب اليوم
معلومات عن الجيش المغربي الذي يستضيف مناورات الأسد الأفريقي بمشاركة إسرائيل
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يستضيف المغرب مناورات "الأسد الأفريقي 2022" التي انطلقت، أمس الاثنين، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري بمشاركة 15 دولة أخرى.
وتشير تقارير إلى مشاركة إسرائيل
لأول مرة في تلك المناورات إلى جانب الجيش المغربي، الذي يحتل المرتبة رقم 56 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
تصل ميزانية دفاع الجيش المغربي إلى نحو 5.4 مليار دولار.
وأورد الموقع معلومات عن الجيش المغربي، الذي يصل إجمالي عدد جنوده 325 ألف جندي بينهم 200 ألف قوات عاملة و100 ألف قوات احتياطية و25 ألفا قوات شبه عسكرية.
ويمتلك المغرب 249 طائرة حربية تجعل قواته الجوية في المرتبة رقم 37 عالميا وتضم 83 مقاتلة وطائرة اعتراضية و29 طائرة نقل عسكري و67 طائرة تدريب و4 طائرات مهام خاصة وطائرتي تزود بالوقود و64 مروحية، ولا يمتلك طائرات أو مروحيات هجومية، ويصل عدد مطاراته إلى 62 مطارا.
يحتل المغرب المرتبة رقم 8 عالميا في قوة الدبابات التي تضم 3 آلاف و335 دبابة، بينما يحتل المرتبة رقم 29 عالميا في قوة المدرعات التي تضم 3 آلاف و500 دبابة.
ويمتلك المغرب
517 مدفع ذاتي الحركة و211 مدفع ميداني و144 راجمة صواريخ.
ويحتل الأسطول المغربي المرتبة رقم 25 عالميا بـ 121 دبابة تضم 6 فرقاطات وكورفيت و22 سفينة دورية، كما يمتلك 7 موانئ.
يذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية
في أفريقيا (أفريكوم) تقود تلك المناورات في المغرب ودول أفريقية أخرى بهدف دعم التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة.