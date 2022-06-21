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معلومات عن الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
معلومات عن الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T17:11+0000
2022-06-21T17:11+0000
رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".ويتم تشكيل قيادة مشتركة من الدول المشاركة قبل انطلاق المناورات التي تضم:الدول والقوات المشاركة:وتتولى القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قيادة المناورات في المغرب ودول أفريقية أخرى بهدف دعم التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة، بينما تشير تقارير إلى مشاركة إسرائيل لأول مرة في تلك المناورات.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/المشاركة-الأولى-لإسرائيل-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1063979463.html
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رصد عسكري, الولايات المتحدة الأمريكية

معلومات عن الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي

17:11 GMT 21.06.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR جنود مارينز أمريكيين
جنود مارينز أمريكيين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
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تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".

ويتم تشكيل قيادة مشتركة من الدول المشاركة قبل انطلاق المناورات التي تضم:

إطلاق نار بالذخيرة الحية.
تدريبات بحرية.
تدريبات جوية تضم قاذفات حربية.
عمليات اقتحام بواسطة المظليين.
تدريبات الحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.
تدريبات الاستجابة النووية.
تدريبات خاصة بعمليات الإغاثة الإنسانية.
القوات المشاركة في المناورات تشمل أكثر من 80 طائرة حربية بينها مروحيات وقاذفات.
كما تشمل قوتين بحريتين من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.
المقاتلات الإسرائيلية إف-16 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
المشاركة الأولى لإسرائيل في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
11:56 GMT

الدول والقوات المشاركة:

المغرب.
غانا.
السنغال.
تونس.
البرازيل.
تشاد.
فرنسا.
إيطاليا.
هولندا.
إسبانيا.
المملكة المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية.
حلف شمال الأطلسي "الناتو"
وتتولى القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قيادة المناورات في المغرب ودول أفريقية أخرى بهدف دعم التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة، بينما تشير تقارير إلى مشاركة إسرائيل لأول مرة في تلك المناورات.
© Sputnikمناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
مناورات فلينتلوك التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
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