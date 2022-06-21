معلومات عن الدول والقوات المشاركة في مناورات الأسد الأفريقي
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR جنود مارينز أمريكيين
© AFP 2022 / WAKIL KOHSAR
تعد مناورات "الأسد الأفريقي" واحدة من أكبر المناورات العسكرية التي تستضيفها القارة الأفريقية وتشارك فيها دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.
وتقام تلك المناورات خلال شهر يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة 7 آلاف و500 جندي ويتم تنفيذ مراحلها في 4 دول أفريقية هي المغرب وغانا والسنغال وتونس، وفقا لما ذكره موقع الجيش الأمريكي "نيفي ميل".
#NavyPartnerships with partner nations and the rest of the Department of Defense ⚓— U.S. Navy (@USNavy) June 18, 2022
African Lion 22 features several joint exercises between 13 participating countries.
Read the story here: https://t.co/CKv21eiVGZ
ويتم تشكيل قيادة مشتركة من الدول المشاركة قبل انطلاق المناورات التي تضم:
إطلاق نار بالذخيرة الحية.
تدريبات بحرية.
تدريبات جوية تضم قاذفات حربية.
عمليات اقتحام بواسطة المظليين.
تدريبات الحرب الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية.
تدريبات الاستجابة النووية.
تدريبات خاصة بعمليات الإغاثة الإنسانية.
القوات المشاركة في المناورات تشمل أكثر من 80 طائرة حربية بينها مروحيات وقاذفات.
كما تشمل قوتين بحريتين من الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.
الدول والقوات المشاركة:
المغرب.
غانا.
السنغال.
تونس.
البرازيل.
تشاد.
فرنسا.
إيطاليا.
هولندا.
إسبانيا.
المملكة المتحدة.
الولايات المتحدة الأمريكية.
حلف شمال الأطلسي "الناتو"
وتتولى القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) قيادة المناورات في المغرب ودول أفريقية أخرى بهدف دعم التعاون الدفاعي بين الدول المشاركة، بينما تشير تقارير إلى مشاركة إسرائيل لأول مرة في تلك المناورات.
© Sputnikمناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
مناورات "فلينتلوك" التي يقودها الجيش الأمريكي في أفريقيا
© Sputnik