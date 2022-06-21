عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220621/مقاتل-أمريكي-في-أوكرانيا-هذا-سيرك-الأغبياء-1063944828.html
مقاتل أمريكي في أوكرانيا: هذا سيرك الأغبياء
مقاتل أمريكي في أوكرانيا: هذا سيرك الأغبياء
كشف مقاتل أمريكي في صفوف القوات الأوكرانية أن وحدات من القوات الأوكرانية تتعرض إلى حوادث إطلاق نار من قبل وحدات أخرى بالجيش الأوكراني ذاته. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:04+0000
2022-06-21T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:7175:4035_1920x0_80_0_0_712ee60414249b6d2fc409c5b7899b6c.jpg
وأخبر المقاتل المتطوع الأمريكي الصحفي، سيت هارب، عبر موقع "تويتر" بأن وحدته قضت في أحد الأيام ساعتين في قتال "العدو"، واستمر القتال ليعلموا في نهاية الأمر أنهم يقاتلون وحدة أخرى من القوات الخاصة الأوكرانية.ووصف المرتزق الأمريكي تلك الحادثة بأنها "سيرك الأغبياء"، مشيرا إلى "أن الأوكرانيين لن حققوا شيئا إذا واصلوا القتال على نفس المنوال".ويقصدون بـ"العدو" الذي يجب أن تقاتله القوات الأوكرانية هو الجيش الروسي، الذي تواصل وحدات منه العملية العسكرية في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101336/18/1013361847_0:0:6385:4788_1920x0_80_0_0_28cc33e4ea6a2deffbd61e7cc473831b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مقاتل أمريكي في أوكرانيا: هذا سيرك الأغبياء

06:04 GMT 21.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaقوات أوكرانية
قوات أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
تابعنا عبرTelegram
كشف مقاتل أمريكي في صفوف القوات الأوكرانية أن وحدات من القوات الأوكرانية تتعرض إلى حوادث إطلاق نار من قبل وحدات أخرى بالجيش الأوكراني ذاته.
وأخبر المقاتل المتطوع الأمريكي الصحفي، سيت هارب، عبر موقع "تويتر" بأن وحدته قضت في أحد الأيام ساعتين في قتال "العدو"، واستمر القتال ليعلموا في نهاية الأمر أنهم يقاتلون وحدة أخرى من القوات الخاصة الأوكرانية.
ووصف المرتزق الأمريكي تلك الحادثة بأنها "سيرك الأغبياء"، مشيرا إلى "أن الأوكرانيين لن حققوا شيئا إذا واصلوا القتال على نفس المنوال".
ويقصدون بـ"العدو" الذي يجب أن تقاتله القوات الأوكرانية هو الجيش الروسي، الذي تواصل وحدات منه العملية العسكرية في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала