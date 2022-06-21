https://arabic.sputniknews.com/20220621/مقاتل-أمريكي-في-أوكرانيا-هذا-سيرك-الأغبياء-1063944828.html
مقاتل أمريكي في أوكرانيا: هذا سيرك الأغبياء
مقاتل أمريكي في أوكرانيا: هذا سيرك الأغبياء
كشف مقاتل أمريكي في صفوف القوات الأوكرانية أن وحدات من القوات الأوكرانية تتعرض إلى حوادث إطلاق نار من قبل وحدات أخرى بالجيش الأوكراني ذاته. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T06:04+0000
2022-06-21T06:04+0000
2022-06-21T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
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وأخبر المقاتل المتطوع الأمريكي الصحفي، سيت هارب، عبر موقع "تويتر" بأن وحدته قضت في أحد الأيام ساعتين في قتال "العدو"، واستمر القتال ليعلموا في نهاية الأمر أنهم يقاتلون وحدة أخرى من القوات الخاصة الأوكرانية.ووصف المرتزق الأمريكي تلك الحادثة بأنها "سيرك الأغبياء"، مشيرا إلى "أن الأوكرانيين لن حققوا شيئا إذا واصلوا القتال على نفس المنوال".ويقصدون بـ"العدو" الذي يجب أن تقاتله القوات الأوكرانية هو الجيش الروسي، الذي تواصل وحدات منه العملية العسكرية في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مقاتل أمريكي في أوكرانيا: هذا سيرك الأغبياء
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كشف مقاتل أمريكي في صفوف القوات الأوكرانية أن وحدات من القوات الأوكرانية تتعرض إلى حوادث إطلاق نار من قبل وحدات أخرى بالجيش الأوكراني ذاته.
وأخبر
المقاتل المتطوع الأمريكي الصحفي، سيت هارب، عبر موقع "تويتر" بأن وحدته قضت في أحد الأيام ساعتين في قتال "العدو"، واستمر القتال ليعلموا في نهاية الأمر أنهم يقاتلون وحدة أخرى من القوات الخاصة الأوكرانية.
ووصف المرتزق الأمريكي تلك الحادثة بأنها "سيرك الأغبياء"، مشيرا إلى "أن الأوكرانيين لن حققوا شيئا إذا واصلوا القتال على نفس المنوال".
ويقصدون بـ"العدو" الذي يجب أن تقاتله القوات الأوكرانية هو الجيش الروسي، الذي تواصل وحدات منه العملية العسكرية في أوكرانيا لحماية الناس من جرائم القتل التي يرتكبها نظام الحكم الأوكراني منذ عام 2014.