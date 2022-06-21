https://arabic.sputniknews.com/20220621/مقارنة-بين-دبابة-تي--90-الروسية-و4-دبابات-غربية-1063939284.html

مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية

مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية

تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T14:44+0000

2022-06-21T14:44+0000

2022-06-21T14:44+0000

رصد عسكري

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ويمكن للدبابة الروسية "تي – 90" أن تتفوق على دبابات أخرى تملكها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مواجهة على الأرض بما تملكه من تقنيات هجومية ودفاعية لا مثيل لها وقدرتها العالية على اجتياز الموانع الطبيعية.ما هي أفضل دبابات "الناتو" التي يمكن أن تواجه "تي – 90" الروسية؟تطور دول "الناتو" نماذج مختلفة من دبابات القتال الرئيسية لخوض حروب المستقبل ومنها:ما هي قدرات الدبابة الروسية "تي – 90"؟تمثل "تي – 90" دبابة القتال الرئيسية التي يمكنها فرض هيمنتها على ساحات القتال بلا منازع، حسبما يقول الموقع الرسمي لشركة "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.ويقول الموقع إن النسخة "تي – 90 إم إس" مجهزة بأنظمة تسليح قوية ونظام إطلاق نار آلي وحماية فائقة ضد الأسلحة الخارقة للدروع، كما تمتلك محرك قوي ونظام حركة يمكن الاعتماد عليه.طول هيكل الدبابة 6.86 متر وطولها بالمدفع للأمام 9.53 متر وعرضها 3.78 متر وارتفاعها 2.23 متر.المدفع الرئيسي عيار 125 ملم يمكن الدبابة "تي – 90 إم إس" من الاشتباك مع دبابات العدو وإصابة الأهداف بدقة عالية من مسافات بعيدة تمكنها من البقاء خارج المدى المؤثر لأسلحة العدو المضادة للدروع.المدفع الرشاش المتطور يمكن الدبابة من الاشتباك مع أنواع مختلفة من المركبات الخفيفة بدقة عالية بفضل نظام خاص يمكن الدبابة من التصويب بدقة في وضع الحركة.تمتلك الدبابة الروسية "تي – 90 إم إس" نظام حماية شامل ضد القذائف التقليدية والأسلحة دقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات.يتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويصل وزنها بالذخائر إلى نحو 48 طنا وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كيلومترا في الساعة بينما يصل مداها إلى 500 كيلومترا.تتميز "تي – 90" عن نظيراتها من الدبابات الغربية بعدة خصائص أبرزها:معلومات عن الدبابات الغربيةأورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي معلومات عن أحدث 4 دبابات تنتجها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وتشمل:"إم 1 إيه 2 أبرامز" الأمريكية"تشالنجر – 2" البريطانية"إيه إم إكس – 56" لوكلير الفرنسية"ليوبارد – 2" الألمانيةما أهمية الدبابات في الحروب؟رغم أن تاريخ ظهورها في الحروب يرجع إلى الحرب العالمية الأولى، إلا أن الدبابات لا تزال تمثل رأس الحربة في أي معركة تستعد الجيوش الكبرى لخوضها في الوقت الحالي أو في المستقبل سواء كانت حرب دفاعية أو هجومية.وتتميز دبابات القتال الرئيسية المتطورة بامتلاك قوة نيرانية هائلة تمكنها من الاشتباك مع أهداف معادية تشمل الجنود والمدرعات والدبابات المعادية، إضافة إلى قدرتها على التصدي لأنواع مختلفة من الطائرات الحربية.

https://arabic.sputniknews.com/20210810/تحديثات-كثيرةدبابة-تي-90-الروسية-قاتلة-مدرعة-1049810909.html

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https://arabic.sputniknews.com/20211128/دبابة-تي-90-إم-إس-الروسية-تظهر-في-إيديكس-2021-1053354983.html

https://arabic.sputniknews.com/20181104/تي-90-دبابة-روسية-العالم-1036530214.html

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رصد عسكري