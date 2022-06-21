مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
© Sputnik . Eugene Odinokov / الذهاب إلى بنك الصوردبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد
© Sputnik . Eugene Odinokov/
تمثل دبابة "تي – 90" الروسية واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة عالية على المناورة خلال المعارك.
ويمكن للدبابة الروسية "تي – 90" أن تتفوق على دبابات أخرى تملكها جيوش حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أي مواجهة على الأرض بما تملكه من تقنيات هجومية ودفاعية لا مثيل لها وقدرتها العالية على اجتياز الموانع الطبيعية.
ما هي أفضل دبابات "الناتو" التي يمكن أن تواجه "تي – 90" الروسية؟
تطور دول "الناتو" نماذج مختلفة من دبابات القتال الرئيسية لخوض حروب المستقبل ومنها:
"إم 1 إيه 2" أبرامز" الأمريكية.
"تشالينجر 2" البريطانية.
"ليوبارد 2" الألمانية.
"إيه إم إكس – 56 لوكلير" الفرنسية.
ما هي قدرات الدبابة الروسية "تي – 90"؟
تمثل "تي – 90" دبابة القتال الرئيسية التي يمكنها فرض هيمنتها على ساحات القتال بلا منازع، حسبما يقول الموقع الرسمي لشركة "روس أوبرون إكسبورت" الروسي.
10 أغسطس 2021, 11:48 GMT
ويقول الموقع إن النسخة "تي – 90 إم إس" مجهزة بأنظمة تسليح قوية ونظام إطلاق نار آلي وحماية فائقة ضد الأسلحة الخارقة للدروع، كما تمتلك محرك قوي ونظام حركة يمكن الاعتماد عليه.
17 أكتوبر 2020, 19:03 GMT
طول هيكل الدبابة 6.86 متر وطولها بالمدفع للأمام 9.53 متر وعرضها 3.78 متر وارتفاعها 2.23 متر.
المدفع الرئيسي عيار 125 ملم يمكن الدبابة "تي – 90 إم إس" من الاشتباك مع دبابات العدو وإصابة الأهداف بدقة عالية من مسافات بعيدة تمكنها من البقاء خارج المدى المؤثر لأسلحة العدو المضادة للدروع.
28 نوفمبر 2021, 12:12 GMT
المدفع الرشاش المتطور يمكن الدبابة من الاشتباك مع أنواع مختلفة من المركبات الخفيفة بدقة عالية بفضل نظام خاص يمكن الدبابة من التصويب بدقة في وضع الحركة.
نظام التحكم في إطلاق النار آليا يمكن الدبابة من البحث عن الأهداف وتعقبها بصورة دائمة في وضع الثبات أو الحركة ليلا أو نهار أيا كانت الظروف الجوية.
تمتلك الدبابة الروسية "تي – 90 إم إس" نظام حماية شامل ضد القذائف التقليدية والأسلحة دقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية الموجهة والصواريخ المضادة للدبابات.
يتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويصل وزنها بالذخائر إلى نحو 48 طنا وتصل سرعتها القصوى إلى 70 كيلومترا في الساعة بينما يصل مداها إلى 500 كيلومترا.
تتميز "تي – 90" عن نظيراتها من الدبابات الغربية بعدة خصائص أبرزها:
وزن أخف.
إجمالي الأبعاد أقل.
مدى أكبر.
قدرة على تخطي الموانع المائية.
مجهزة بصواريخ موجهة مداها 5 كلم.
40 قذيفة للمدفع الرئيسي عيار 125 ملم.
300 طلقة للمدفع عيار 12.7 ملم
2000 طلقة للمدفع الرشاش عيار 7.62 ملم
نظام إطلاق في وضع الثبات والحركة بدقة عالية.
نظام دفاعي إلكتروني ضد الأهداف الأرضية.
تكلفة أقل.
نظام خاص لتأمين الطاقم.
يتم تجهيزها بقذائف يمكن تفجيرها عن بعد للاستخدام ضد قوات المشاة.
نظام تشغيل عن بعد للمدافع الرشاشة.
نظام ملاحة واتصالات رقمي.
تمتلك نظام رؤية بالليزر يعمل على مدار الساعة إضافة إلى نظام رؤية بديل.
معلومات عن الدبابات الغربية
أورد موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي معلومات عن أحدث 4 دبابات تنتجها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وتشمل:
"إم 1 إيه 2 أبرامز" الأمريكية
تمثل الدبابة "إم 1 إيه 2" واحدة من أحدث نسخ دبابات "أبرامز" التي تصنعها الولايات المتحدة الأمريكية ويتكون طاقمها من 4 أفراد.
تم تصميم الدبابة لتكون قادرة على خوض معارك هجومية ضد تحصينات العدو أو ضد دبابات أخرى.
طول الدبابة 9.83 متر وعرضها 3.65 متر وارتفاعها 2.88 متر ووزنها 63 طن.
سرعة الدبابة القصوى 67 كيلومترا في الساعة ويصل مداها إلى 426 كيلومترا.
المدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 ملم بـ 40 طلقة إضافة إلى مدفع رشاش عيار 12.7 ملم بألف طلقة ومدفعين عيار 7.62 ملم بـ 12 ألف و400 طلقة.
"تشالنجر – 2" البريطانية
تعد الدبابة "تشالنجر – 2" بمثابة العمود الفقري لقوة الدبابات في الجيش البريطاني، ويتكون طاقمها من 4 أفراد.
طول الدبابة 11.55 متر وعرضها 3.52 متر وارتفاعها 2.49 متر ووزنها 62.5 طن.
سرعة الدبابة إلى 59 كيلومترا في الساعة ويصل مداها إلى 450 كيلومترا.
المدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 ملم بـ 52 طلقة إضافة إلى اثنين من المدافع الرشاشة عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف طلقة.
"إيه إم إكس – 56" لوكلير الفرنسية
تمثل "إيه إم إكس – 56 لوكلير" أحدث دبابة أنتجها فرنسا لتصبح دبابة القتال الرئيسية للجيش الفرنسي.
لم يتم اختبارها في معارك حقيقة حتى الآن وربما لا تثبت كفاءتها بسبب التعقيدات الكثيرة في تصميمها إضافة إلى تكلفتها العالية.
يتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويصل طولها إلى 9.87 متر وعرضها 3.71 متر وارتفاعها 2.53 متر بينما يصل وزنها إلى 54.5 طن.
سرعة الدبابة الفرنسية "لوكلير" إلى 71 كيلومتر في الساعة ويصل مداها إلى 550 كيلومترا.
المدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 ملم بـ 40 طلقة إضافة إلى مدفع رشاش عيار 12.7 ملم بـ 1100 طلقة ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم بـ 3 آلاف طلقة.
"ليوبارد – 2" الألمانية
طورت ألمانيا دبابة "ليوبارد – 2" بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهي دبابة قتال رئيسية يتكون طاقمها من 4 أفراد.
يصل طول الدبابة إلى 9.67 متر وعرضها 3.7 متر وارتفاعها 2.48 متر ووزنها 55.15 طن.
سرعة الدبابة الألمانية 72 كيلومترا في الساعة ويصل مداها إلى 550 كيلومترا.
المدفع الرئيسي للدبابة عيار 120 ملم بـ 42 طلقة، إضافة إلى مدفعين رشاشين عيار 7.62 ملم بـ 4 آلاف و750 طلقة.
ما أهمية الدبابات في الحروب؟
رغم أن تاريخ ظهورها في الحروب يرجع إلى الحرب العالمية الأولى، إلا أن الدبابات لا تزال تمثل رأس الحربة في أي معركة تستعد الجيوش الكبرى لخوضها في الوقت الحالي أو في المستقبل سواء كانت حرب دفاعية أو هجومية.
4 نوفمبر 2018, 08:10 GMT
وتتميز دبابات القتال الرئيسية المتطورة بامتلاك قوة نيرانية هائلة تمكنها من الاشتباك مع أهداف معادية تشمل الجنود والمدرعات والدبابات المعادية، إضافة إلى قدرتها على التصدي لأنواع مختلفة من الطائرات الحربية.
© Sputnikالدبابة تي - 14 "أرماتا"
الدبابة تي - 14 "أرماتا"
© Sputnik