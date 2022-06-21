https://arabic.sputniknews.com/20220621/مقتل-جنديين-سوريين-في-هجوم-إرهابي-جديد-على-حافلة-للجيش-السوري-جنوبي-الرقة-1063993488.html
مقتل جنديين سوريين في هجوم إرهابي جديد على نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة
مقتل جنديين سوريين في هجوم إرهابي جديد على نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم إرهابي جديد استهدف نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة، أدى إلى مقتل جنيين سوريين، بحسب المعلومات... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T14:11+0000
2022-06-21T14:11+0000
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العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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قالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا أن "جنديين اثنين من الجيش العربي السوري استشهدا وأصيب آخر، في هجوم إرهابي بريف الرقة الجنوبي"، وذلك بعد 24 ساعة على عملية إرهابية أخرى نفذها تنظيم داعش في المنطقة ذاتها.وأفادت المصادر بنقل الجندي المصاب إلى المستشفى العسكري في محافظة دير الزور لتلقي العلاج.وببنت المصادر أن الاستهداف الإرهابي للنقطة العسكرية حدث في المنطقة ذاتها التي تم استهداف الحافلة المدنية فيها يوم، أمس الاثنين، والذي أدى الاستشهاد 11 عسكريا ومدنيين اثنين وإصابة 3 عسكريين آخرين.وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجوم الأمس على الحافلة عبر معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.وبشكل منسق، يشن مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجمات مركزة تستهدف مناطق سيطرة الجيش السوري والروسي في البادية، كما تستهدف مدنيين ورعاة وأصحاب المزارع وتنهب قطعانهم ومحاصيلهم، كما تهاجم حافلات عسكرية ومدنية، ومواقع العمل في بعض آبارالنفط الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.وتتحلق منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".وتتسم عمليات التصدي لهجمات مسلحي "داعش" بصعوبة بالغة نظرا لعدم قدرة طيران الإستطلاع الحليف للجيش السوري من التحلق فوق منطقة الـ 55 كم، ما يتيح مسرحا ضخما لتنفيذ الهجمات الداعشية وفق مبدأ (اصرب واهرب).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
مقتل جنديين سوريين في هجوم إرهابي جديد على نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة
14:11 GMT 21.06.2022 (تم التحديث: 14:39 GMT 21.06.2022) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم إرهابي جديد استهدف نقطة تابعة للجيش السوري جنوبي الرقة، أدى إلى مقتل جنيين سوريين، بحسب المعلومات الأولية.
قالت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك " شرقي سوريا أن "جنديين اثنين من الجيش العربي السوري استشهدا وأصيب آخر، في هجوم إرهابي بريف الرقة الجنوبي"، وذلك بعد 24 ساعة على عملية إرهابية أخرى نفذها تنظيم داعش في المنطقة ذاتها.
وأكدت المصادر أن الهجوم الإرهابي استهدف نقطة مراقبة عسكرية في منطقة بادية جبل (البشري) قرب الحدود الإدارية بين محافظتي الرقة ودير الزور، بريف الرقة الجنوبي الشرقي.
وأفادت المصادر بنقل الجندي المصاب إلى المستشفى العسكري في محافظة دير الزور لتلقي العلاج.
وأوضحت المصادر أن المجموعة الإرهابية التي يعتقد أنها من خلايا وفلول تنظيم "داعش"، استغلت الظروف الجوية لتنفيذ الهجوم، حيث تضرب عاصفة غبارية بادية البشري في هذه الأثناء.
وببنت المصادر أن الاستهداف الإرهابي للنقطة العسكرية حدث في المنطقة ذاتها التي تم استهداف الحافلة المدنية فيها يوم، أمس الاثنين، والذي أدى الاستشهاد 11 عسكريا ومدنيين اثنين وإصابة 3 عسكريين آخرين.
وتبنى تنظيم "داعش" الإرهابي هجوم الأمس على الحافلة عبر معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.
وبشكل منسق، يشن مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) هجمات مركزة تستهدف مناطق سيطرة الجيش السوري والروسي في البادية، كما تستهدف مدنيين ورعاة وأصحاب المزارع وتنهب قطعانهم ومحاصيلهم، كما تهاجم حافلات عسكرية ومدنية، ومواقع العمل في بعض آبارالنفط الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية.
وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا مفتوحا ومتداخلا مع منطقة الـ (55 كم)، التي لطالما شكلت مسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عديدة).
وتتحلق منطقة الـ (55 كم) التي تخضع (لحماية) الطائرات الحربية الأمريكية، حول قاعدة التنف اللاشرعية، التي تتخذها القوات الأمريكية على الحدود (السورية - العراقية - الأردنية) مقرا لجنودها ولبعض مسلحي التنظيمات العميلة لها، مثل تنظيم "مغاوير الثورة السورية".
وتتسم عمليات التصدي لهجمات مسلحي "داعش" بصعوبة بالغة نظرا لعدم قدرة طيران الإستطلاع الحليف للجيش السوري من التحلق فوق منطقة الـ 55 كم، ما يتيح مسرحا ضخما لتنفيذ الهجمات الداعشية وفق مبدأ (اصرب واهرب).