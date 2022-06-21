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مقتل شاب فلسطيني طعنا على يد مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية
مقتل شاب فلسطيني طعنا على يد مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية
قتل مساء اليوم الثلاثاء، الشاب الفلسطيني علي حسن حرب من بلدة أسكاكا التابعة لمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية طعنا على يد مستوطن إسرائيلي. 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T17:44+0000
2022-06-21T17:44+0000
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رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد مساء الثلاثاء الشاب علي حسن حرب (28 عاما) من بلدة سكاكا شمال سلفيت نتيجة قيام أحد المستوطنين بطعنه بآلة حادة خلال تواجده في أرضه بالبلدة".وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك"، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين في بلدة سكاكا".وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-أثناء-محاولة-عبور-حاجز-في-الضفة-الغربية-1063847564.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي

مقتل شاب فلسطيني طعنا على يد مستوطن إسرائيلي شمالي الضفة الغربية

17:44 GMT 21.06.2022
© Sputnik . Abbas Momaniاشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية
اشتباكات بيت قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2022
© Sputnik . Abbas Momani
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قتل مساء اليوم الثلاثاء، الشاب الفلسطيني علي حسن حرب من بلدة أسكاكا التابعة لمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية طعنا على يد مستوطن إسرائيلي.
رام الله - سبوتنيك. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: "استشهد مساء الثلاثاء الشاب علي حسن حرب (28 عاما) من بلدة سكاكا شمال سلفيت نتيجة قيام أحد المستوطنين بطعنه بآلة حادة خلال تواجده في أرضه بالبلدة".
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2022
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء محاولة عبور حاجز في الضفة الغربية
19 يونيو, 09:20 GMT
وقال شاهد عيان لـ"سبوتنيك"، إن "مجموعة من المستوطنين هاجمت المزارعين في بلدة سكاكا".

وأضاف "قام أحدهم بطعن الشاب حرب ونقل على أثرها إلى مستشفى سلفيت الحكومي قبل أن يتم الإعلان عن وفاته متأثرا بإصابته بطعنة مباشرة في القلب".

وتعاني مناطق متفرقة من الضفة الغربية وقطاع غزة أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.
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