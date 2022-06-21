https://arabic.sputniknews.com/20220621/ملفات-ساخنة-تنتظر-الحسم-من-الجمعية-الوطنية-للانتقالي-الجنوبي-في-دورتها-الخامسة؟-1064006780.html

"ملفات ساخنة" تنتظر الحسم من الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي في دورتها الخامسة؟

"ملفات ساخنة" تنتظر الحسم من الجمعية الوطنية للانتقالي الجنوبي في دورتها الخامسة؟

يترقب الجنوبيون في اليمن والذين يعيشون ظروفا معيشية قاسية وأوضاعا أمنية غير مستقرة خطوات جادة من الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، حيث تعقد دورتها... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T18:20+0000

2022-06-21T18:20+0000

2022-06-21T18:20+0000

أخبار اليمن الأن

تقارير سبوتنيك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/15/1064002642_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_6512f88d21437c9205877b88d2df3272.jpg

هل تحقق الجمعية الوطنية آمال وطموحات الجنوبيين وتتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعديد من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.. وتحدد خارطة الطريق القادمة للمجلس الذي قد يدخل في خلافات جديدة مع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بقيادة رشاد العليمي؟بداية تقول القيادية في الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، حنان فارع، إن الدورة الخامسة للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي تعقد هذه المرة في ظروف تختلف بشكل كبير عما كانت عليه الأوضاع السياسية أو المعيشية في الدورات الأربع السابقة.ملفات هامةوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن الدورة الحالية خلال جلسات النقاش سوف تناقش العديد من الملفات التي تنعكس بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية والقضية الجنوبية بشكل خاص.وذكرت أنه في الدورات السابقة للجمعية الوطنية التي تم انعقادها في واقع سياسي وظروف تخبط في النظام السياسي اليمني، لم يكن هناك تغيير حقيقي بعدها بل ظل الوضع سنوات طويلة كما هو، وكان الجنوب خلال تلك الفترة يتراجع للأسوأ، أما بعد مشاورات الرياض وحلحلة ما يسمى بالشرعية، بداية من إعلان حكومة المناصفة وانتهاء بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أصبح الجنوب شريك في الحكومة والسلطة.انتصار أوليوأوضحت أن الدورة الخامسة للجمعية الوطنية ستناقش كل ما يتصل بنتائج مشاورات الرياض والحالة السياسية الراهنة، وما حققه للمجلس الانتقالي الجنوبي من مكاسب سياسية، وكيف نعكسها في تغيير واقع المواطن الجنوبي الذي صار اليوم يعاني من سوء الخدمات وانقطاع الرواتب، إضافة إلى الملفات المتعلقة باتجاهات عمل لجان الجمعية الوطنية خلال عام ٢٠٢٢ والتي تم تعديلها كي تتوافق مع مستجدات الأحداث السياسية الطارئة.المرحلة القادمةواستطردت: "كما أن هناك تقرير شامل مقدم إلى الدورة الخامسة يتضمن عمل لجان الجمعية خلال عام كامل، وأبرز المهام التي نفذتها ومعرفة جوانب القصور في عمل اللجان، وملفات أخرى تتعلق بتحديث لوائح ملفات الانتقالي وإعادة هيكلة هيئاته بما يتناسب مع المرحلة القادمة، وكوننا ممثلين للشعب الجنوبي ونتلمس أوضاع الناس واحتياجاتهم باستمرار، ستكون الأولوية في نقاشات الأعضاء تدور حول هذا الموضوع ووضع معالجات كفيلة بتقليل معاناة شعبنا في الجنوب".واختتمت عضو الجمعية الوطنية بقولها: "ستخرج الجمعية الوطنية بتوصيات في بيانها الختامي الذي هو نتاج لجهود عمل اللجان طوال الفترة الماضية، بجانب تحديد اتجاهات للعمل القادم بما يخدم الجنوب وقضية استعادة دولته."مواقف حاسمةمن جانبه قال الخبير العسكري والإستراتيجي اليمني، العميد ثابت حسين: "أعتقد ان تزامن انعقاد الجمعية الوطنية للانتقالي مع بوادر انتفاضة شعبية في عدن ضد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وحرب الخدمات على المدينة خاصة والمناطق المحررة عامة...من شأنه أن يتيح للمجلس الانتقالي الجنوبي فرصة لتأكيد انحيازه إلى جانب المطالب الشعبية المشروعة التي لم يعمل المجلس الرئاسي وكل هيئات السلطة التي عادت إلى عدن منذ أكثر من شهرين، شيئا يذكر لإنقاذ أهالي عدن من حرب الخدمات والمرتبات بل ازدادات معاناة الناس أكثر وأكثر.وتابع الخبير العسكري: "ما ظهر اليوم في في كلمة رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي من حزم وحسم حول الملفات يؤكد أن هناك خطوات جادة في المرحلة القادمة، حيث كان الزبيدي واضحا وصريحا لأول مرة في كلمة رئيس المجلس وفي جلسة افتتاح الجمعية".وأشار حسين، إلى أنه على المجلس الانتقالي أن يحدد بوضوح القواسم المشتركة والخطوط الحمراء في العمل مع سلطة الشرعية والتحالف من ناحية، ومع قاعدته الشعبية من ناحية أخرى.كان رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي قد قال في كلمته الافتتاحية للدورة الخامسة، "إننا نستذكر في تلك اللحظة الهدف الوطني العظيم الذي حملته وحمته وحافظت عليه روافعنا الوطنية الجنوبية المتمثلة في الحراك السلمي، والتصالح والتسامح، والمقاومة الجنوبية الباسلة".وأضاف في كلمته التي تلقت "سبوتنيك" نسخة منها "ولقد تحملنا منذ إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو/أيار 2017م، هذه المسؤولية، مستندين فيها بعد الله على إرادة شعبنا الجنوبي العظيم، وعزيمته الصلبة التي لا تلين، وحقه المشـروع الذي دفع من أجله بتضحيات غالية علينا، حيث قاد المجلس الانتقالي الجنوبي هذه المسؤولية في ظروف استثنائية ومنعطفات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية لم تكن سهلة، وسيستمر في مهمته التي أسس من أجلها حتى تحقيق تطلعات شعبنا في دولة جنوبية فيدرالية حديثه".وتابع " لم يكن وصول قضيتنا إلى هذا المستوى من القوة والحضور السياسي إقليمياً ودولياً أمراً سهلاً، لكن الإرادة الشعبية الجنوبية التي عبرت عنها وثائق وأدبيات المجلس الانتقالي الجنوبي كانت أقوى من كل العقبات والتحديات، وطالما كان الجنوب قوياً بكل أبنائه، نجدد اليوم تأكيدنا على أن هذا الوطن الجنوبي العظيم لكل الجنوبيين دون استثناء، فلنحشد الطاقات والجهود، نحو تكاتف وطني أكثر صلابة يعزز ويحمي مكتسباتنا الوطنية، ويصون تضحيات شهدائنا، وإنها لمسؤولية تاريخية تقع علينا جميعاً أمام الله وأمام الشعب والتاريخ".ودعا الزبيدي إلى توحيد الصف الجنوبي والحوار الوطني مع مختلف القوى والأشخاص والكيانات في الخارج.وأضاف: هناك لجنة للحوار الخارجي بذلت جهود كبيرة، واليوم حان الوقت لحوار موازٍ من الداخل، لترجمة اتصالاتنا الجنوبية المشتركة إلى ميثاق شرف وطني يتم التوافق عليه مع كافة القوى والمكونات الجنوبية في العاصمة عدن، لضمان تحقيق أهدافنا الوطنية المشتركة، ومشاركة كل شرائح شعبنا الجنوبي في صناعة ملامح مستقبل دولة الجنوب.واستطرد : "لقد وجهنا وحدة شؤون المفاوضات في البدء بالتواصل لتشكيل وفداً وطنياً جنوبياً يقوده المجلس الانتقالي بمشاركة وحضور وتمثيل مختلف القوى والكفاءات الجنوبية لتمثيل قضية شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة في العملية السياسية، ولن تقتصـر جهودنا الحثيثة على ذلك فقط، بل إلى تمثيل أوسع لشعبنا الجنوبي وقواه ومكوناته الوطنية الحية في إطار المجلس الانتقالي الجنوبي ككيان وطني جامع، بجانب الإصلاح المؤسسي، من خلال إعادة هيكلة مؤسساتنا وهيئاتنا الوطنية وتوسعتها والتغيير المناسب في قوامها والاستحداث الذي يتواكب مع المتطلبات القائمة، بعد تقييم واسع للأداء على مستوى المؤسسات والأفراد".وحول الشراكة مع التحالف قال رئيس الانتقالي:" لا شك أن شراكتنا الاستراتيجية مع دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة محل اعتزاز وأهمية بالغة، وأن تطويرها والبناء على ما تم إنجازه فيها مستمر نحو تكامل جنوبي حقيقي مع منظومة دول الجوار وشعوبها الشقيقة، وأن التحديات الماثلة أمام دول التحالف، هي تحديات ماثلة أمامنا أيضاً، نشترك معهم في مواجهتها ومعالجتها ووضع الحلول المناسبة لها".ولفت الزبيدي إلى أن " محاولة أعدائنا الآن إعادة إحياء وتصدير الإرهاب لن يغير من حقيقة أننا ذاهبون إلى تحقيق هدفنا الوطني وثابتون عليه، وندعو دول التحالف والمجتمع الدولي إلى الإسهام الفاعل معنا في جهود مكافحة الإرهاب، وصون وتعزيز الأمن والسلم الدوليين في المنطقة، وندعو كافة القوى والمكونات والنخب السياسية اليمنية إلى توحيد صفها، من خلال إجراء حوار جاد وحقيقي وعميق يعالج مسببات الصراع في الشمال، لضمان مستقبل آمن لمناطقهم وأجيالهم القادمة، وسنكون دائماً إلى جانبهم فيما فيه مصلحتهم سلماً أو حرباً".

https://arabic.sputniknews.com/20220620/وزير-الخارجية-اليمني-إصرار-الحوثيين-على-حصار-تعز-يهدد-إطلاق-العملية-السياسية-1063936487.html

https://arabic.sputniknews.com/20220615/سفير-اليمن-لدى-موسكو-نشجع-المؤسسات-الروسية-على-أن-يكون-لها-دور-في-إعادة-إعمار-اليمن-1063647728.html

https://arabic.sputniknews.com/20220619/مفاوض-في-جماعة-أنصار-الله-السعودية-من-بيدها-قرار-الحرب-والسلم-في-اليمن-1063885323.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, تقارير سبوتنيك