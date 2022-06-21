https://arabic.sputniknews.com/20220621/نائب-لبناني-التفاف-القوى-التغييرية-والمستقلة-حول-شخصية-معينة-للتكليف-ليس-سهلا--1063946648.html

نائب لبناني: التفاف القوى التغييرية والمستقلة حول شخصية معينة للتكليف ليس سهلا

نائب لبناني: التفاف القوى التغييرية والمستقلة حول شخصية معينة للتكليف ليس سهلا

أشار النائب في البرلمان اللبناني، عبد الرحمن البزري، إلى أن هنالك ضبابية حول اسم الرئيس المكلف حتى هذه اللحظة، مع وضوح أن بعض القوى السياسية تحديداً الثنائي... 21.06.2022, سبوتنيك عربي

2022-06-21T07:13+0000

2022-06-21T07:13+0000

2022-06-21T07:13+0000

لبنان

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وقال في الحديث مع "سبوتنيك"، إن "هذه الحكومة أتت بعد انتخابات نيابية حملت مفاجآت كثيرة وحملت وعود بالتغيير وبإصلاح الدولة وبإعادة بناء الدولة العادلة والقادرة، لكن نحن نعلم أن اليوم اللعبة السياسية تختلف عن اللعبة الديمقراطية وللأسف لأن هنالك بعض القوى السياسية التي تريد أن تتمسك باستمرار النهج القائم الذي أدى إلى انهيار البلاد على مدى العقود الماضية، يعني نفس الأسلوب الذي كان متبعا في العقود الماضية يريدون اتباعه الآن وبالتالي يحاولون أن يقوموا بعملية التكليف شبيهة لما كان يحدث في السابق بغض النظر عن رغبة العالم في التغيير وفي التجديد".ورأى أن "الإلتفاف حول شخصية معينة أو اقتراح معين من قبل القوى التغييرية والمستقلة ليس سهلًا".كما أوضح أنه "في ظل نظام ديمقراطي برلماني يلحظ الوفاق أو التوافق حول الحكومة، ولكنه أيضا يلحظ أن يكون هنالك حكومة لها أناس يؤيدونها وأناس يعارضونها، ولنؤلف حكومة لسنا بحاجة إلى موافقة 128 نائب، وبالطبع اذا وجدت حكومة يدعمها الجميع يكون شيء جيد ولكن الحكومات في كل دول العالم خاصة التي تتبع الديمقراطية البرلمانية تعتمد على تأييد فئة ومعارضة فئة، المهم أن تكون الحكومة مسؤولة وأن تكون المعارضة مسؤولة وأن يتكاملوا حيث يجب التكامل وأن يتناقضوا حيث يجب التناقض".هذا وتتواصل اللقاءات والاتصالات المكثفة بين مختلف القوى السياسية في لبنان سعياً لإتمام استحقاق تكليف رئيس للحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل.

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