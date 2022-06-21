https://arabic.sputniknews.com/20220621/نائب-لبناني-التفاف-القوى-التغييرية-والمستقلة-حول-شخصية-معينة-للتكليف-ليس-سهلا--1063946648.html
نائب لبناني: التفاف القوى التغييرية والمستقلة حول شخصية معينة للتكليف ليس سهلا
نائب لبناني: التفاف القوى التغييرية والمستقلة حول شخصية معينة للتكليف ليس سهلا
أشار النائب في البرلمان اللبناني، عبد الرحمن البزري، إلى أن هنالك ضبابية حول اسم الرئيس المكلف حتى هذه اللحظة، مع وضوح أن بعض القوى السياسية تحديداً الثنائي... 21.06.2022, سبوتنيك عربي
2022-06-21T07:13+0000
2022-06-21T07:13+0000
2022-06-21T07:13+0000
لبنان
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وقال في الحديث مع "سبوتنيك"، إن "هذه الحكومة أتت بعد انتخابات نيابية حملت مفاجآت كثيرة وحملت وعود بالتغيير وبإصلاح الدولة وبإعادة بناء الدولة العادلة والقادرة، لكن نحن نعلم أن اليوم اللعبة السياسية تختلف عن اللعبة الديمقراطية وللأسف لأن هنالك بعض القوى السياسية التي تريد أن تتمسك باستمرار النهج القائم الذي أدى إلى انهيار البلاد على مدى العقود الماضية، يعني نفس الأسلوب الذي كان متبعا في العقود الماضية يريدون اتباعه الآن وبالتالي يحاولون أن يقوموا بعملية التكليف شبيهة لما كان يحدث في السابق بغض النظر عن رغبة العالم في التغيير وفي التجديد".ورأى أن "الإلتفاف حول شخصية معينة أو اقتراح معين من قبل القوى التغييرية والمستقلة ليس سهلًا".كما أوضح أنه "في ظل نظام ديمقراطي برلماني يلحظ الوفاق أو التوافق حول الحكومة، ولكنه أيضا يلحظ أن يكون هنالك حكومة لها أناس يؤيدونها وأناس يعارضونها، ولنؤلف حكومة لسنا بحاجة إلى موافقة 128 نائب، وبالطبع اذا وجدت حكومة يدعمها الجميع يكون شيء جيد ولكن الحكومات في كل دول العالم خاصة التي تتبع الديمقراطية البرلمانية تعتمد على تأييد فئة ومعارضة فئة، المهم أن تكون الحكومة مسؤولة وأن تكون المعارضة مسؤولة وأن يتكاملوا حيث يجب التكامل وأن يتناقضوا حيث يجب التناقض".هذا وتتواصل اللقاءات والاتصالات المكثفة بين مختلف القوى السياسية في لبنان سعياً لإتمام استحقاق تكليف رئيس للحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220619/حزب-الله-يؤكد-حرصه-على-ثروات-لبنان-النفطية-بالكامل-ويحذر-من-انهيار-متزايد-بسبب-عدم-تشكيل-حكومة-1063869282.html
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لبنان
نائب لبناني: التفاف القوى التغييرية والمستقلة حول شخصية معينة للتكليف ليس سهلا
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أشار النائب في البرلمان اللبناني، عبد الرحمن البزري، إلى أن هنالك ضبابية حول اسم الرئيس المكلف حتى هذه اللحظة، مع وضوح أن بعض القوى السياسية تحديداً الثنائي "حركة أمل" و"حزب الله" يفضلون استمرار تكليف الرئيس ميقاتي في حين أن القوى الجديدة والقوى التغييرية والمستقلين يحاولون التفتيش عن اقتراحات وشخصيات مختلفة.
وقال في الحديث مع "سبوتنيك"، إن "هذه الحكومة أتت بعد انتخابات نيابية حملت مفاجآت كثيرة وحملت وعود بالتغيير وبإصلاح الدولة وبإعادة بناء الدولة العادلة والقادرة، لكن نحن نعلم أن اليوم اللعبة السياسية تختلف عن اللعبة الديمقراطية وللأسف لأن هنالك بعض القوى السياسية التي تريد أن تتمسك باستمرار النهج القائم الذي أدى إلى انهيار البلاد على مدى العقود الماضية، يعني نفس الأسلوب الذي كان متبعا في العقود الماضية يريدون اتباعه الآن وبالتالي يحاولون أن يقوموا بعملية التكليف شبيهة لما كان يحدث في السابق بغض النظر عن رغبة العالم في التغيير وفي التجديد".
ولفت البزري إلى أن "المجموعات التغييرية والمستقلة هي مجموعات يجمع بينها الرغبة في إحداث التغيير وبناء الدولة، لكن مساربها مختلفة وأفكارها مختلفة، لذلك بعض الأشخاص يفضلون أن يكون رئيس الحكومة من خارج البرلمان وبعض الأشخاص يريدون رئيس الحكومة من داخل البرلمان، بعض الأشخاص يريدون رئيس حكومة تقني بعض الأشخاص يريدون رئيس حكومة عنده خلفية سياسية، لذلك لا يوجد رؤية موحدة، لكن واضح جداً أنه في ظل نظام ديمقراطي برلماني وفي ظل نظام متعدد الرؤوس لأنه لدينا ثلاث رئاسات في لبنان يعني لدينا رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، عادةً يستحسن أن يكون الرئيس سياسي مع قدرات تقنية ولكن هذا متروك للسياسيين والكتل".
ورأى أن "الإلتفاف حول شخصية معينة أو اقتراح معين من قبل القوى التغييرية والمستقلة ليس سهلًا".
وحول الحراك السعودي في لبنان قبل التكليف قال البزري إن "اللقاء مع السفير السعودي لم يتطرق إلى تأليف الحكومة، تطرق إلى العلاقات المميزة بين لبنان وأشقائه العرب وتحديداً المملكة العربية السعوديه ودول مجلس التعاون، ورغبة السعوديه في مساعدة اللبنانيين بكل أطيافهم وليس مساعدة مجموعة معينة أو طائفة معينة وهذا ما نريده لأن لبنان دائما يعتمد على علاقاته في الخارج سواء من خلال أشقائه أو من خلال أصدقائه وبالتالي العلاقات اللبنانية مع محيطه العربي ومحيطه الاقليمي ومع أصدقائه العالميين ضرورة لإعادة النهضة إلى البلاد خصوصاً بعد الخراب الشديد الذي حصل في الدولة ومؤسساتها والانهيار الكبير لكل شيء في لبنان بدءا من الليرة والعملة وصولاً إلى البنية التحتية والصحة والغذاء والتعليم والكهرباء والمياه وكل أوجه الحياة".
كما أوضح أنه "في ظل نظام ديمقراطي برلماني يلحظ الوفاق أو التوافق حول الحكومة، ولكنه أيضا يلحظ أن يكون هنالك حكومة لها أناس يؤيدونها وأناس يعارضونها، ولنؤلف حكومة لسنا بحاجة إلى موافقة 128 نائب، وبالطبع اذا وجدت حكومة يدعمها الجميع يكون شيء جيد ولكن الحكومات في كل دول العالم خاصة التي تتبع الديمقراطية البرلمانية تعتمد على تأييد فئة ومعارضة فئة، المهم أن تكون الحكومة مسؤولة وأن تكون المعارضة مسؤولة وأن يتكاملوا حيث يجب التكامل وأن يتناقضوا حيث يجب التناقض".
هذا وتتواصل اللقاءات والاتصالات المكثفة بين مختلف القوى السياسية في لبنان سعياً لإتمام استحقاق تكليف رئيس للحكومة الجديدة في الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية ميشال عون الخميس المقبل.